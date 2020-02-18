lapay написав:

zРадио написав: lapay написав: а Гітлера морози зупинили. а Гітлера морози зупинили.



Ну ты сказал - морозы. Мясник Жуков трупами завалил - общеизвестный факт.



А если серьезно, это ж как нужно ненавидеть свою историю и память о погибших, чтобы такое ляпнуть... Ну ты сказал - морозы. Мясник Жуков трупами завалил - общеизвестный факт.А если серьезно, это ж как нужно ненавидеть свою историю и память о погибших, чтобы такое ляпнуть...

тяжелые потери в личном составе и материальной части

а с другой - непроходимая местность и упорство, с которым противник обороняется

Расчленение боевых порядков группы армий

Людские потери в ходе операции "Тайфун" до 10 ноября составили 316596 человек, то есть примерно половину всех германских потерь на Востоке с начала войны.

Потери в людях просто колоссальные

"создалось такое положение, когда последний батальон может решить исход сражения". Однако новых батальонов у немецкого командования не осталось.

7 октября, когда немцы замкнули кольцо вокруг "вяземского котла", случилось еще одно, не менее важное событие: выпал первый снег.Страшный холод, жалкие условия расквартирования, недостаток в обмундировании,, совершенно неудовлетворительное снабжение горючим превращают руководство боевыми операциями в сплошное мучениеГейнц Гудериан, 20 ноября 1941 г..............В середине октября в докладах и дневниковых записях германских генералов зазвучали тревожные нотки."Сложилось критическое положение, ибо, с одной стороны, войска оказались в морозную погоду без зимнего обмундирования и теплых квартир,, чрезвычайно затрудняют продвижение наших слабых передовых частей", - констатировал 15 октября командующий 4-й армией Гюнтер фон Клюге.и ужасная погода привели к тому, что мы сидим на месте. А русские выигрывают время, чтобы пополнить свои разгромленные дивизии и укрепить оборону, тем более что под Москвой в их руках масса железных и шоссейных дорог. Это очень скверно!" - отмечал его непосредственный начальник, командующий группой "Центр" Федор фон Бок......................Темпы продвижения немцев на последнем этапе снизились до четырех километров в сутки, тогда как летом составляли 25-50 км.Боеспособность корпусов настолько упала, что в оперативном отношении они больше не имеют никакого значения.из донесения командующего 4-й германской армией Гюнтера фон Клюге, 30 ноября 1941 г.Тем не менее, 29 ноября их передовые отряды форсировали в районе Яхромы канал Москва-Волга, 1 декабря ворвались на подмосковную станцию Лобня. До центра Москвы оставалось порядка 30 километров.По оценке маршала Жукова, это был второй критический момент Московской битвы."В район Солнечногорска в распоряжение командарма Рокоссовского Военный совет фронта перебрасывал все, что мог", - писал он в воспоминаниях.Геббельс приказал редакторам газет зарезервировать в номерах за 2 декабря пустые места для экстренного сообщения.По словам фельдмаршала фон Бока,А в тылу у Жукова в это время формировались на батальоны - армии. По состоянию на 5 декабря советские войска западнее Москвы имели 1068 танков - больше, чем в начале ноябрьских боев.Очевидно, що, якби не погода і московські болота, то Москву навряд чи відстояли,як багато міст до цього.