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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5556555755585559> Додано: Сер 19 лют, 2020 08:41 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: Выставлять Такие ролики уже не имеет смысла:

https://zn.ua/POLITICS/arahamiya-o-boya ... 5435_.html

- Выставлять Такие ролики уже не имеет смысла:... 5435_.html

Этот персонаж просто сказочный... Этот персонаж просто сказочный... Schmit

Повідомлень: 959 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 09:02 ЛАД

В философии Государства много пробелов, в Украине, как не дико звучит регуляторный фактор в котором выполняет ... Организованная преступность!

И что бы кто бы не делал "покращання" - результат окажется как всегда плачевный "постельку под бизнес" и обналичивание уже выстелили. Пример для Правительства - сегодня нужно не вести речь о "обналичивании Земли и реализации её иностранцам", а наведение порядка в происходящем сегодня в земледелии. Именно для этого в течении последних пяти лет "арендаторами" стали(слово стали вновь в кавычках - обдарованными, но работающие на хозяина из-вне Украины официально) представители МВД... - дикость какая то.



Хорошо отображено в этой статье видение, но не "наш путь"

Хіти тижня. "Израиль не ждал доброго дядю из-за океана или мамку Меркель. Это пример для Украины", - Флінт

https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 12526.html

"Я не случайно поставил статью про Израиль и его 8-е по мощи место в мире. Прежде всего это пример для Украины. И сейчас я скажу то, что будет многим очень неприятно. Не желаете читать - милости просим, можете покинуть ленту. Но сказать это необходимо", - пише у своєму блозі Олександр Флінт, передають Патріоти України, і продовжує:



"В Израиле всё общество служит и военизировано. В Украине на западе страны прекрасно пьют кофе со сливками, тогда как на востоке воюют. Это мне рассказал человек, который только месяц назад приехал из Тернополя.

В Израиле каждая дорога - это военный аэродром. Каждая госслужба, хоть краем глаза, но охотится за террористами и врагами внутри страны. В Израиле мощнейший патриотический подъём не просто на каждого убитого, а вообще на постоянно - в армии служат с удовольствием. Это нужно для Украины.



Израильская экономика не выросла на американских деньгах или технологиях. Они не ждали доброго дядю из за океана или мамку Меркель, которая подаст рог изобилия всем нуждающимся. Люди в Израиле пришли на пляж, разделили из шляпы 60 номерков и построили Тель-Авив, один из современнейших городов и центр финансов региона. Построили с нуля. А разве евреи умели пахать и сеять, выращивали на фермах коров и свиней в больших количествах? Нет, никогда. Однако это процветающие индустрии в Израиле - даже если свинина не кошерна. Смотрим Украину - там ждут НАТО, ЕС, вспоминают абсолютно ни о чём не говорящий Будапештский меморандум, ждут манны небесной как будто. А её не было, нет и не будет. Нужно всё строить самим.

Евреи может умные - это есть такой момент. Многое решено именно мозгами. Но Украинцев по миру 50+ миллионов человек. Они могут взять ещё и числом, а не только мозгами. И разные ссылки на неудачи и коррупцию - это не причина больше. Это для самих себя - чтобы и дальше ждать дядю, а не делать самому.



Израиль - это пустыня, которую трудами и потом, превращают в конфетку с цветами и промышленностью. Там опресняют воду из моря, так как другой просто нет. Там паркетный пол - роскошь, так как деревьев мало и они дороги, а вот каменный или мраморный куда доступнее. Там минимум плодородных земель и орошение сделано капельницей под землёй. В Украине всего этого в 100 раз больше. Потому потенциал у Украины огромный. Но это всё можно довести до полного нуля, если жить с ворюгами по-воровски и считать свою хату с краю.



Израиль тоже был заражён социализмом. Евреи верили в него как в избавление своеобразное. Но они смогли уйти от этого. Коммунизм катком прошёлся по Украине, но уже пора перестать ссылаться на него, как первопричину всех бед. Уже выросло целое поколение, вне СССР.



В Израиле, каждый дом, каждое поле, каждая улица - это граница, которую будут защищать всеми средствами, даже при точном понимании, что это смертельный бой. Им некуда отступать там - только в море. И население, ни один из них, не говорит такой фразы, что евреи устали от войны. Если устали, значит опять пойдёте в газовую камеру или в какой то ров без названия. В Украине целая партия, целая идеология, оперирует каким-то диким по провинциальности лозунгом - что в Украине устали и хотят мира. Мир с такими врагами - невозможен. Его никогда не будет. Это война продолжится на видимом или скрытом фронте. Потому либо нужно смирится с рабством, либо даже не заикаться об усталости.



Коррупция есть везде. Но коррупция с целью просто украсть денег это одно. А если коррупция своим воровством ставит под вопрос само существование государства, то это уже предательство. В Израиле регулярно сажают президентов и премьеров. Так как, да, нужно иметь смелость признаться, что среди евреев, тоже много жулья. В Украине нужна не просто борьба с коррупцией, а мега процесс по её выявлению и люстрации. Не с целью посадить каждого гбшного стукача со старых времён, но с целью не дать им действовать дальше. Этого не сделано.



Значит другим ворюгам даётся сигнал, что воровать - это вполне себе понятное "кормление" за счёт государства или других граждан. И с такими проблемами, ни один нормальный инвестор, иметь дело с такой страной, не захочет и будет прав. Как говорил блаженный Августин, перефразируя, что если в государстве нет справедливости (законности), значит это просто банда разбойников, а жить в подчинении этой банде постыдно.



Враги бояться Израиль. Он ответит с лихвой на все обиды и террор. Танками, которые сомнут на поле боя. Авиацией, которая ответит в небе. Солдатами, которые умрут, но не отдадут ни пяди земли. Секретными агентами, которые пристрелят прямо в постели за 1000 миль от Израиля. Украину, чтобы уважать, прежде всего должны бояться. И потому её офицеры должны соответствовать современности и главное быть достойными тех украинских патриотов, что добровольцами защищают свою землю. Проблема не в солдатах, а именно в командующих. Им надо учиться и им надо сражаться не за генеральские погоны и большую дачу, а за страну, её идею, её будущее.



Евреи не имели своего государства 2000 лет. Украинцы не имели своего 1000 лет. Несмотря на разницу, после 100 лет это уже не важно как долго вы не имеете государства. Его просто нет. Однако и евреи и украинцы пронесли идею этого государства, через века. И вот оно создано и тут и там. Хотелось бы, чтобы ни те ни другие не разбазарили и не проспали это, так как следующей возможности может и не быть.



P.S. Почему Израиль состоялся в конечном счёте. Потому что, перефразируя Менахема Бегина, люди пережившие Холокост, ничего больше не боялись и ни перед чем не останавливались. То есть, стало окончательно понятно о необходимости создания своего угла для евреев, где не будет командовать никто, кроме евреев. Потому что история в течении 3500 лет доказывала, что сколько не полагайся на порядочность окружающих народов, рано или поздно, это может не сработать. Исключения из этого правила, может возможны теперь, в наше время и я считаю таковыми англо-саксонские страны, хотя и в них предостаточно антисемитизма.



Почему должна состояться Украина? Нет, даже не потому что нужна Родина или спасение от кого то в своём углу. А потому что единственный путь выживания в этом мире, это укрепление самого себя. Становление в личность. Личность как человек и личность как страна. Которую будут за это уважать и считаться с ней. Также становление Украины необходимо просто потому, что прорусский проект абсолютно ничего не предлагает и не может предложить Украине. Россия сама по себе монументально реакционная, отсталая и при этом невероятно упрямая страна. Ничего, т.е. ничего абсолютно, полезного миру, кроме отдельных гениев и полезных ископаемых, она предложить миру не может и не сможет в будущем. Потому этот путь - это очередной тупик.



Китайский путь существует - кстати он построен на американской модели. Проамериканский вариант мира тоже есть. И это пожалуй на сегодня единственные две линии жизни на будущее. Остальные варианты - это либо уже дохлые, либо почти дохлые лошади, которых как не стегая никуда не привезут. Также учтите, что когда в мире появляется очередной самобытно-упрямый диктатор, кричащий в мегафон, что его путь будет куда успешнее, чем западная модель - не верьте, так как нет ни одного успешного эксперимента, который может заменить американский, уже достаточно развитый капитализм, свободный рынок и развитие в нём свободного человека, на что либо другое". "Я не случайно поставил статью про Израиль и его 8-е по мощи место в мире. Прежде всего это пример для Украины. И сейчас я скажу то, что будет многим очень неприятно. Не желаете читать - милости просим, можете покинуть ленту. Но сказать это необходимо", - пише у своєму блозі Олександр Флінт, передають Патріоти України, і продовжує:"В Израиле всё общество служит и военизировано. В Украине на западе страны прекрасно пьют кофе со сливками, тогда как на востоке воюют. Это мне рассказал человек, который только месяц назад приехал из Тернополя.В Израиле каждая дорога - это военный аэродром. Каждая госслужба, хоть краем глаза, но охотится за террористами и врагами внутри страны. В Израиле мощнейший патриотический подъём не просто на каждого убитого, а вообще на постоянно - в армии служат с удовольствием. Это нужно для Украины.Израильская экономика не выросла на американских деньгах или технологиях. Они не ждали доброго дядю из за океана или мамку Меркель, которая подаст рог изобилия всем нуждающимся. Люди в Израиле пришли на пляж, разделили из шляпы 60 номерков и построили Тель-Авив, один из современнейших городов и центр финансов региона. Построили с нуля. А разве евреи умели пахать и сеять, выращивали на фермах коров и свиней в больших количествах? Нет, никогда. Однако это процветающие индустрии в Израиле - даже если свинина не кошерна. Смотрим Украину - там ждут НАТО, ЕС, вспоминают абсолютно ни о чём не говорящий Будапештский меморандум, ждут манны небесной как будто. А её не было, нет и не будет. Нужно всё строить самим.Евреи может умные - это есть такой момент. Многое решено именно мозгами. Но Украинцев по миру 50+ миллионов человек. Они могут взять ещё и числом, а не только мозгами. И разные ссылки на неудачи и коррупцию - это не причина больше. Это для самих себя - чтобы и дальше ждать дядю, а не делать самому.Израиль - это пустыня, которую трудами и потом, превращают в конфетку с цветами и промышленностью. Там опресняют воду из моря, так как другой просто нет. Там паркетный пол - роскошь, так как деревьев мало и они дороги, а вот каменный или мраморный куда доступнее. Там минимум плодородных земель и орошение сделано капельницей под землёй. В Украине всего этого в 100 раз больше. Потому потенциал у Украины огромный. Но это всё можно довести до полного нуля, если жить с ворюгами по-воровски и считать свою хату с краю.Израиль тоже был заражён социализмом. Евреи верили в него как в избавление своеобразное. Но они смогли уйти от этого. Коммунизм катком прошёлся по Украине, но уже пора перестать ссылаться на него, как первопричину всех бед. Уже выросло целое поколение, вне СССР.В Израиле, каждый дом, каждое поле, каждая улица - это граница, которую будут защищать всеми средствами, даже при точном понимании, что это смертельный бой. Им некуда отступать там - только в море. И население, ни один из них, не говорит такой фразы, что евреи устали от войны. Если устали, значит опять пойдёте в газовую камеру или в какой то ров без названия. В Украине целая партия, целая идеология, оперирует каким-то диким по провинциальности лозунгом - что в Украине устали и хотят мира. Мир с такими врагами - невозможен. Его никогда не будет. Это война продолжится на видимом или скрытом фронте. Потому либо нужно смирится с рабством, либо даже не заикаться об усталости.Коррупция есть везде. Но коррупция с целью просто украсть денег это одно. А если коррупция своим воровством ставит под вопрос само существование государства, то это уже предательство. В Израиле регулярно сажают президентов и премьеров. Так как, да, нужно иметь смелость признаться, что среди евреев, тоже много жулья. В Украине нужна не просто борьба с коррупцией, а мега процесс по её выявлению и люстрации. Не с целью посадить каждого гбшного стукача со старых времён, но с целью не дать им действовать дальше. Этого не сделано.Значит другим ворюгам даётся сигнал, что воровать - это вполне себе понятное "кормление" за счёт государства или других граждан. И с такими проблемами, ни один нормальный инвестор, иметь дело с такой страной, не захочет и будет прав. Как говорил блаженный Августин, перефразируя, что если в государстве нет справедливости (законности), значит это просто банда разбойников, а жить в подчинении этой банде постыдно.Враги бояться Израиль. Он ответит с лихвой на все обиды и террор. Танками, которые сомнут на поле боя. Авиацией, которая ответит в небе. Солдатами, которые умрут, но не отдадут ни пяди земли. Секретными агентами, которые пристрелят прямо в постели за 1000 миль от Израиля. Украину, чтобы уважать, прежде всего должны бояться. И потому её офицеры должны соответствовать современности и главное быть достойными тех украинских патриотов, что добровольцами защищают свою землю. Проблема не в солдатах, а именно в командующих. Им надо учиться и им надо сражаться не за генеральские погоны и большую дачу, а за страну, её идею, её будущее.Евреи не имели своего государства 2000 лет. Украинцы не имели своего 1000 лет. Несмотря на разницу, после 100 лет это уже не важно как долго вы не имеете государства. Его просто нет. Однако и евреи и украинцы пронесли идею этого государства, через века. И вот оно создано и тут и там. Хотелось бы, чтобы ни те ни другие не разбазарили и не проспали это, так как следующей возможности может и не быть.P.S. Почему Израиль состоялся в конечном счёте. Потому что, перефразируя Менахема Бегина, люди пережившие Холокост, ничего больше не боялись и ни перед чем не останавливались. То есть, стало окончательно понятно о необходимости создания своего угла для евреев, где не будет командовать никто, кроме евреев. Потому что история в течении 3500 лет доказывала, что сколько не полагайся на порядочность окружающих народов, рано или поздно, это может не сработать. Исключения из этого правила, может возможны теперь, в наше время и я считаю таковыми англо-саксонские страны, хотя и в них предостаточно антисемитизма.Почему должна состояться Украина? Нет, даже не потому что нужна Родина или спасение от кого то в своём углу. А потому что единственный путь выживания в этом мире, это укрепление самого себя. Становление в личность. Личность как человек и личность как страна. Которую будут за это уважать и считаться с ней. Также становление Украины необходимо просто потому, что прорусский проект абсолютно ничего не предлагает и не может предложить Украине. Россия сама по себе монументально реакционная, отсталая и при этом невероятно упрямая страна. Ничего, т.е. ничего абсолютно, полезного миру, кроме отдельных гениев и полезных ископаемых, она предложить миру не может и не сможет в будущем. Потому этот путь - это очередной тупик.Китайский путь существует - кстати он построен на американской модели. Проамериканский вариант мира тоже есть. И это пожалуй на сегодня единственные две линии жизни на будущее. Остальные варианты - это либо уже дохлые, либо почти дохлые лошади, которых как не стегая никуда не привезут. Также учтите, что когда в мире появляется очередной самобытно-упрямый диктатор, кричащий в мегафон, что его путь будет куда успешнее, чем западная модель - не верьте, так как нет ни одного успешного эксперимента, который может заменить американский, уже достаточно развитый капитализм, свободный рынок и развитие в нём свободного человека, на что либо другое".

При существовании организованного криминала на высших щаблях, да и по факту самого определения этого образования - превратило Украину в "страну наоборот", в Правовом плане. А теперь смотрим на Конституцию Украины и её статью №1?



Населению есть только один путь - бежать.

Ибо вариант исправления ситуации "демократическим путём", в нашей ситуации не существует по определению - если сдали "Майдан". А "Майдан" и был единственным фактором - когда Воры "присели". Но не нашлось вождя(отдельно в кавычках) "Для Государства и Украинцев" В философии Государства много пробелов, в Украине, как не дико звучит регуляторный фактор в котором выполняет ... Организованная преступность!Пример для Правительства - сегодня нужно не вести речь о "обналичивании Земли и реализации её иностранцам", а наведение порядка в происходящем сегодня в земледелии. Именно для этого в течении последних пяти лет "арендаторами" стали(слово стали вновь в кавычках - обдарованными, но работающие на хозяина из-вне Украины официально) представители МВД... - дикость какая то.Хорошо отображено в этой статье видение, но не "наш путь"При существовании организованного криминала на высших щаблях, да и по факту самого определения этого образования - превратило Украину в "страну наоборот", в Правовом плане. А теперь смотрим на Конституцию Украины и её статью №1?Населению есть только один путь - бежать.Ибо вариант исправления ситуации "демократическим путём", в нашей ситуации не существует по определению - если сдали "Майдан". А "Майдан" и был единственным фактором - когда Воры "присели". Но не нашлось вождя(отдельно в кавычках) "Для Государства и Украинцев" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7853 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 09:49 ЛАД написав: Kudrjavuy написав: lapay написав: .....

Ну от є Велике Занепокоїння, засудження анексії Криму в ООН, рішення міжнародного суду по нацменшинам в Криму, навіть санкції є. Легше стало? .....Ну от є Велике Занепокоїння, засудження анексії Криму в ООН, рішення міжнародного суду по нацменшинам в Криму, навіть санкції є. Легше стало?

Всё в Руках Верховного.

Только Верховного избрали из "Квартала-95"



Который честно решил "договариваться". Всё в Руках Верховного.Только Верховного избрали из "Квартала-95"Который честно решил "договариваться".

До этого 5 лет был другой.

Ну и? До этого 5 лет был другой.Ну и?

"Суета" новой "Малодой команды" имеет больше чем циничные издевательства, просто население ещё неспособно их воспринимать должным образом например:

Міноборони України хоче «закрити» чергу на житло для військовослужбовців – заступник міністра

08:19 | 19.02.2020

https://sprotyv.info/news/minoboroni-uk ... k-ministra



Зараз у черзі на отримання житла перебуває близько 48 тисяч військовослужбовців, їх перевірять і всіх, хто має законні підстави, забезпечать житлом, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра оборони України Олексій Марценюк.



«Ми зафіксували цих 48 тисяч військовослужбовців, ми розраховували, скільки і яких нам треба ресурсів, скільки треба часу, щоб у найближчому майбутньому закрити це питання. Це буде бюджетне фінансування, надлишкове майно, інвестиційні механізми й так далі, щоб розрахувати, чи зможемо ми за п’ять років – це наша амбітна мета – розв’язати питання квартирної черги», – сказав Марценюк.



Заступник міністра оборони уточнив, що житло отримають ті, хто справді його потребує, і що зараз проходить перевірка черги на житло і переведення всіх даних в електронний вигляд.



«Ми вже почали це перевіряти. Ми «діджиталізуємо» нашу чергу. У нас працює команда, яка цим займається. По суті, ми «електронізуємо» квартирні справи, ми робимо сам процес постановки на квартирний облік чи переміщення по гарнізонах більш ефективним, щоб квартирна справа людини один раз була занесена в базу, і вона в електронному вигляді централізовано була доступна з будь-якого гарнізону. Все повинно відбуватися в автоматичному режимі», – розповів Марценюк.



Разом із тим, він наголосив, що «черга на житло є радянським застарілим елементом», тому Міністерство оборони України розпочинає запроваджувати нову систему забезпечення військовослужбовців житлом.



«Конкретно ми говоримо про депозитно-монетарну програму. Це означає, що військовослужбовцю будуть нараховуватися конкретні гроші, які потім можна буде використати на купівлю житла чи заставу для іпотеки. Можливо, військовослужбовець захоче купити щось більше, ніж держава могла б йому дати. Можливо, йому в спадок залишать нерухомість і в нього буде житло, а ці гроші він захоче використати на щось інше. Ми хочемо рухатися в бік більш гнучкого забезпечення військовослужбовців», – пояснив він. 08:19 | 19.02.2020Зараз у черзі на отримання житла перебуває близько 48 тисяч військовослужбовців, їх перевірять і всіх, хто має законні підстави, забезпечать житлом, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра оборони України Олексій Марценюк.«Ми зафіксували цих 48 тисяч військовослужбовців, ми розраховували, скільки і яких нам треба ресурсів, скільки треба часу, щоб у найближчому майбутньому закрити це питання. Це буде бюджетне фінансування, надлишкове майно, інвестиційні механізми й так далі, щоб розрахувати, чи зможемо ми за п’ять років – це наша амбітна мета – розв’язати питання квартирної черги», – сказав Марценюк.Заступник міністра оборони уточнив, що житло отримають ті, хто справді його потребує, і що зараз проходить перевірка черги на житло і переведення всіх даних в електронний вигляд.«Ми вже почали це перевіряти. Ми «діджиталізуємо» нашу чергу. У нас працює команда, яка цим займається. По суті, ми «електронізуємо» квартирні справи, ми робимо сам процес постановки на квартирний облік чи переміщення по гарнізонах більш ефективним, щоб квартирна справа людини один раз була занесена в базу, і вона в електронному вигляді централізовано була доступна з будь-якого гарнізону. Все повинно відбуватися в автоматичному режимі», – розповів Марценюк.Разом із тим, він наголосив, що «черга на житло є радянським застарілим елементом», тому Міністерство оборони України розпочинає запроваджувати нову систему забезпечення військовослужбовців житлом.«Конкретно ми говоримо про депозитно-монетарну програму. Це означає, що військовослужбовцю будуть нараховуватися конкретні гроші, які потім можна буде використати на купівлю житла чи заставу для іпотеки. Можливо, військовослужбовець захоче купити щось більше, ніж держава могла б йому дати. Можливо, йому в спадок залишать нерухомість і в нього буде житло, а ці гроші він захоче використати на щось інше. Ми хочемо рухатися в бік більш гнучкого забезпечення військовослужбовців», – пояснив він.



Под благимим предлогом, с которым все согласны мы получаем не строительство жилья, не возможность его снятия военнослужащим, а откровенный кидок.

Объясняю:

1. Наличие жилого фонда отсутствует как таковое

2. Средства на жильё однозначно не выплатят в соответствующей "минимальным социальным нормам"

3. Размер коммунальных плат сегодня ставит под вопрос вообще существование коммунального фонда.



И того под благими предлогами "заботы о каждом" - результат ожидаемый:

Каждому переведённому добавят к денежному довольствию к примеру "тысячу гривень - и не отказывай себе ни в чём!"

В то же время за счёт уничтожения экономики Украины(тех же шахт пример я приводил шахт) стоимость строительства возрастает до небес - жильё дешевле арендовать в Австрии(это образный пример). Теперь возвратимся к "нашим баранам" - кто, как и за счёт чего, на сегодня оказался "удачливым собственником жилья"?



На самом деле теперь военнослужащий теряет даже надежду иметь собственное жилье, иметь собственное жильё для семьи, и тд. Работя честно на Государство



Я хочу напомнить "Козаку-характернику" цифры, полученные для сохранения популяции украинцев - в размере З/П на одного мужчину. При чём обсуждения были на финансе и цифры получены.



Вопрос тогда: "Что есть Геноцид украинцев"?

И кто его впроваджує? И результат: https://strana.ua/news/250596-video-iz- ... ktnik.html "Суета" новой "Малодой команды" имеет больше чем циничные издевательства, просто население ещё неспособно их воспринимать должным образом например:Под благимим предлогом, с которым все согласны мы получаем не строительство жилья, не возможность его снятия военнослужащим, а откровенный кидок.Объясняю:1. Наличие жилого фонда отсутствует как таковое2. Средства на жильё однозначно не выплатят в соответствующей "минимальным социальным нормам"3. Размер коммунальных плат сегодня ставит под вопрос вообще существование коммунального фонда.И того под благими предлогами "заботы о каждом" - результат ожидаемый:В то же время за счёт уничтожения экономики Украины(тех же шахт пример я приводил шахт) стоимость строительства возрастает до небес - жильё дешевле арендовать в Австрии(это образный пример). Теперь возвратимся к "нашим баранам" - кто, как и за счёт чего, на сегодня оказался "удачливым собственником жилья"?Я хочу напомнить "" цифры, полученные для сохранения популяции украинцев - в размере З/П на одного мужчину. При чём обсуждения были на финансе и цифры получены.Вопрос тогда: "Что есть Геноцид украинцев"?И кто его впроваджує? И результат: Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 10:05, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7853 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 09:54 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: «Якби президент у 2014 році назвав не АТО, а війна, оголосив воєнний стан на території Луганської та Донецької областей, а українські дипломати нагадали світу про Будапештський меморандум, зразу вимагали обговорювати ситуацію в нашій державі у Женевському форматі, то війна б уже закінчилася» (Ірина Веригіна, колишня тимчасовий виконувач обов’язків голови Луганської облдержадміністрації).



Якби свого часу в Україні був запроваджений воєнний стан (бодай у Донецькій та Луганській областях), то ворог не захопив би ЗАТ «Луганський патронний завод», ВАТ «Топаз», де виготовлялись унікальні автоматизовані станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга», та інші держпідприємства оборонного комплексу. Їх можна було б вчасно демонтувати та евакуювати. І не тільки їх… «Якби президент у 2014 році назвав не АТО, а війна, оголосив воєнний стан на території Луганської та Донецької областей, а українські дипломати нагадали світу про Будапештський меморандум, зразу вимагали обговорювати ситуацію в нашій державі у Женевському форматі, то війна б уже закінчилася» (Ірина Веригіна, колишня тимчасовий виконувач обов’язків голови Луганської облдержадміністрації).Якби свого часу в Україні був запроваджений воєнний стан (бодай у Донецькій та Луганській областях), то ворог не захопив би ЗАТ «Луганський патронний завод», ВАТ «Топаз», де виготовлялись унікальні автоматизовані станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга», та інші держпідприємства оборонного комплексу. Їх можна було б вчасно демонтувати та евакуювати. І не тільки їх…

Само собою - достатньо назвати війну війною, як вона відразу закінчиться.

Достатньо сто разів промовити чарівну фразу "Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир", принести в жертву Молоху кілька добровольців і волонтерів, і відразу "перестануть стріляти". Само собою - достатньо назвати війну війною, як вона відразу закінчиться.Достатньо сто разів промовити чарівну фразу "Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир", принести в жертву Молоху кілька добровольців і волонтерів, і відразу "перестануть стріляти". Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9943 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 09:54



https://www.youtube.com/watch?v=WbYy7DXX468



Даже суперполиткорректный Рома Цимбалюк и тот не выдержал и назвал сентенции Зеленского бредом! Цимбалюк Зеленскому: прекратите обманывать себя и нас, выборы давно закончились 19yuriy91 Повідомлень: 2349 З нами з: 15.09.12 Подякував: 230 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:07 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Подчёркнутые места в Ваших цитатах тоже из-за морозов и московских болот?

И, в конце концов, когда немцы начинали войну, о болотах не знали?

С zРадио тоже не согласен (если это не сарказм).

Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное. Подчёркнутые места в Ваших цитатах тоже из-за морозов и московских болот?И, в конце концов, когда немцы начинали войну, о болотах не знали?С zРадио тоже не согласен (если это не сарказм).Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное.

Німецький бліцкриг базувався на танкових атаках. Зав'язли танки в грязюці чи заглохли на сінтетичному пальному, в морози, і весь наступ заглох, як в першу світову. Тому і втрати зросли, відповідно, так само.

ЛАД написав: Бомбили немцы. И бои были жестокие. Но такого продвижения как в 41-ом не было. Да и вообще больших (коренных) успехов у немцев уже не было.

Цели-то были не Сталинград и Грозный сами по себе. Цель была нефть - отрезать Союз от каспийской нефти и вообще захватить каспийские месторождения. Бомбили немцы. И бои были жестокие. Но такого продвижения как в 41-ом не было. Да и вообще больших (коренных) успехов у немцев уже не было.Цели-то были не Сталинград и Грозный сами по себе. Цель была нефть - отрезать Союз от каспийской нефти и вообще захватить каспийские месторождения.

Так може, совєтам хоч через с..аку дійшло, як треба воювати? Та й ленд-ліз добре допоміг.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 1%96%D0%B7

Номенклатура поставок за ленд-лізом визначалася радянським урядом і була покликана заткнути «вузькі місця» у постачанні радянської промисловості та армії. Маршал Жуков у післявоєнних бесідах говорив:

« От зараз говорять, що союзники ніколи нам не помагали… Але ж не можна заперечувати, що американці нам гнали стільки матеріалів, без яких ми б не могли формувати свої резерви й не могли б продовжувати війну… У нас не було вибухівки, пороху. Не було як споряджати гвинтівкові патрони. Американці по-справжньому виручили нас із порохом, вибухівкою. А скільки вони нам гнали листової сталі! Хіба ми могли б швидко налагодити виробництво танків, якби не американська допомога сталлю? А зараз представляють справу так, ніби у нас все це було своє у надлишку.[8] Німецький бліцкриг базувався на танкових атаках. Зав'язли танки в грязюці чи заглохли на сінтетичному пальному, в морози, і весь наступ заглох, як в першу світову. Тому і втрати зросли, відповідно, так само.Так може, совєтам хоч через с..аку дійшло, як треба воювати? Та й ленд-ліз добре допоміг.Номенклатура поставок за ленд-лізом визначалася радянським урядом і була покликана заткнути «вузькі місця» у постачанні радянської промисловості та армії. Маршал Жуков у післявоєнних бесідах говорив:« От зараз говорять, що союзники ніколи нам не помагали… Але ж не можна заперечувати, що американці нам гнали стільки матеріалів, без яких ми б не могли формувати свої резерви й не могли б продовжувати війну… У нас не було вибухівки, пороху. Не було як споряджати гвинтівкові патрони. Американці по-справжньому виручили нас із порохом, вибухівкою. А скільки вони нам гнали листової сталі! Хіба ми могли б швидко налагодити виробництво танків, якби не американська допомога сталлю? А зараз представляють справу так, ніби у нас все це було своє у надлишку.[8] Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9943 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:12 19yuriy91 написав: Цимбалюк Зеленскому: прекратите обманывать себя и нас, выборы давно закончились



https://www.youtube.com/watch?v=WbYy7DXX468



Даже суперполиткорректный Рома Цимбалюк и тот не выдержал и назвал сентенции Зеленского бредом! Цимбалюк Зеленскому: прекратите обманывать себя и нас, выборы давно закончились

Причина одна:

Зе взвалил на себя всё.

Вся "команда" оказалась не просто "Молодая команда", а "Соросята".

Формирование жестко-Законодательного и Правового Террора отсутствует - в "особое время".

Не просто не "летят головы", а нет "Результата".

Вернее результат обратный ожидаемому.

Результат от Человека, что старается со всеми "договориться", в нашем случае это обречено на очень нехорошие последствия. Причина одна:Зе взвалил на себя всё.Вся "команда" оказалась не просто "Молодая команда", а "Соросята".Формирование жестко-Законодательного и Правового Террора отсутствует - в "особое время".Не просто не "летят головы", а нет "Результата".Вернее результат обратный ожидаемому. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 10:14, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7853 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:12

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566 ну, как грится - приехалиГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: 19yuriy91 Повідомлень: 2349 З нами з: 15.09.12 Подякував: 230 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:15 lapay написав: Козак-характерник написав: «Якби президент у 2014 році назвав не АТО, а війна, оголосив воєнний стан на території Луганської та Донецької областей, а українські дипломати нагадали світу про Будапештський меморандум, зразу вимагали обговорювати ситуацію в нашій державі у Женевському форматі, то війна б уже закінчилася» (Ірина Веригіна, колишня тимчасовий виконувач обов’язків голови Луганської облдержадміністрації).



Якби свого часу в Україні був запроваджений воєнний стан (бодай у Донецькій та Луганській областях), то ворог не захопив би ЗАТ «Луганський патронний завод», ВАТ «Топаз», де виготовлялись унікальні автоматизовані станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга», та інші держпідприємства оборонного комплексу. Їх можна було б вчасно демонтувати та евакуювати. І не тільки їх… «Якби президент у 2014 році назвав не АТО, а війна, оголосив воєнний стан на території Луганської та Донецької областей, а українські дипломати нагадали світу про Будапештський меморандум, зразу вимагали обговорювати ситуацію в нашій державі у Женевському форматі, то війна б уже закінчилася» (Ірина Веригіна, колишня тимчасовий виконувач обов’язків голови Луганської облдержадміністрації).Якби свого часу в Україні був запроваджений воєнний стан (бодай у Донецькій та Луганській областях), то ворог не захопив би ЗАТ «Луганський патронний завод», ВАТ «Топаз», де виготовлялись унікальні автоматизовані станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга», та інші держпідприємства оборонного комплексу. Їх можна було б вчасно демонтувати та евакуювати. І не тільки їх…

Само собою - достатньо назвати війну війною, як вона відразу закінчиться.

Достатньо сто разів промовити чарівну фразу "Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир", принести в жертву Молоху кілька добровольців і волонтерів, і відразу "перестануть стріляти". Само собою - достатньо назвати війну війною, як вона відразу закінчиться.Достатньо сто разів промовити чарівну фразу "Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир", принести в жертву Молоху кілька добровольців і волонтерів, і відразу "перестануть стріляти".



Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ... Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ... Puente Повідомлень: 2528 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:16 19yuriy91 написав: ну, как грится - приехали

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566 ну, как грится - приехалиГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник:

Schmit написав: Kudrjavuy написав: Выставлять Такие ролики уже не имеет смысла:

https://zn.ua/POLITICS/arahamiya-o-boya ... 5435_.html

- Выставлять Такие ролики уже не имеет смысла:... 5435_.html

Этот персонаж просто сказочный... Этот персонаж просто сказочный... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7853 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5556555755585559> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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