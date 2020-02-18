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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5556555755585559 Додано: Сер 19 лют, 2020 10:17 19yuriy91 написав: ну, как грится - приехали

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566 ну, как грится - приехалиГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник:



Ну він же ж вже не вперше закидає такі теми - і дуже велика імовірність - що так і думає насправді ... Хоч через якийсь час перепрошується ... Ну він же ж вже не вперше закидає такі теми - і дуже велика імовірність - що так і думає насправді ... Хоч через якийсь час перепрошується ... Puente Повідомлень: 2528 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:18 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине.

Хто-хто - Дід Пихто.



Хто-хто - Дід Пихто. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9943 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:21 Puente написав: Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ... Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ...

Вопрос, в том, кто будет получать "Гешефт"?

Над этим надзирают "наглядові ради" с заложенной программой из-вне.

Институты Государственной власти - чья деятельность контролируется из-вне.

............................................................................

Богу - божье

Кесарю - кесарево.

Среди националистов достаточно грамотные люди.

Неграмотные - те, кто без заработных плат ежедневно и еженочно работаю на казённых заводах, шахтах,... за минималку которой недостаточно для оплаты минимальных людських потреб - именно им должна, вроде как идти "прибыль".

Но маємо, шо маємо. Вопрос, в том, кто будет получать "Гешефт"?Над этим надзирают "наглядові ради" с заложенной программой из-вне.Институты Государственной власти - чья деятельность контролируется из-вне.............................................................................Богу - божьеКесарю - кесарево.Среди националистов достаточно грамотные люди.Неграмотные - те, кто без заработных плат ежедневно и еженочно работаю на казённых заводах, шахтах,... за минималку которой недостаточно для оплаты минимальных людських потреб - именно им должна, вроде как идти "прибыль". Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7853 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:24 Re: Політичні дискусії Puente написав: Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ... Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ...

Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю.

Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало. Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю.Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9943 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:37 lapay написав: Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю.

Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало. Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю.Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало.

Как раз для Донбасса это и сыграло обратную роль.

"Завод" не спрячешь, шахту и людей,.......-???

Враг это правильно просчитал и воспользовался. Как раз для Донбасса это и сыграло обратную роль."Завод" не спрячешь, шахту и людей,.......-???Враг это правильно просчитал и воспользовался. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7853 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 10:44 19yuriy91 написав: ну, как грится - приехали

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566 ну, как грится - приехалиГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник:



Вообще похоже на то, что вчерашняя истерика в СМИ сильно раздута ЛОМами одной политсилы, да и Зеленский заодно захотел попиарится срочным созывом Совбеза, на котором ему более внятно всё изложили, после чего он на брифинге по ситуации кроме стандартных слов вдруг начал говорить о коронавирусе, потому что по наступлению говорить особо нечего.

У нас по масштабам конечно не Сталинградская битва с тысячами танков и самолётов, но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза. Вообще похоже на то, что вчерашняя истерика в СМИ сильно раздута ЛОМами одной политсилы, да и Зеленский заодно захотел попиарится срочным созывом Совбеза, на котором ему более внятно всё изложили, после чего он на брифинге по ситуации кроме стандартных слов вдруг начал говорить о коронавирусе, потому что по наступлению говорить особо нечего.У нас по масштабам конечно не Сталинградская битва с тысячами танков и самолётов, но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15236 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3950 раз. Подякували: 6063 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5556555755585559 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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