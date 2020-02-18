Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:ну, как грится - приехали Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566
Ну він же ж вже не вперше закидає такі теми - і дуже велика імовірність - що так і думає насправді ... Хоч через якийсь час перепрошується ...
Puente написав: Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ...
Вопрос, в том, кто будет получать "Гешефт"? Над этим надзирают "наглядові ради" с заложенной программой из-вне. Институты Государственной власти - чья деятельность контролируется из-вне. ............................................................................ Богу - божье Кесарю - кесарево. Среди националистов достаточно грамотные люди. Неграмотные - те, кто без заработных плат ежедневно и еженочно работаю на казённых заводах, шахтах,... за минималку которой недостаточно для оплаты минимальных людських потреб - именно им должна, вроде как идти "прибыль". Но маємо, шо маємо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ...
Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю. Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю. Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало.
Как раз для Донбасса это и сыграло обратную роль. "Завод" не спрячешь, шахту и людей,.......-??? Враг это правильно просчитал и воспользовался.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:ну, как грится - приехали Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566
Вообще похоже на то, что вчерашняя истерика в СМИ сильно раздута ЛОМами одной политсилы, да и Зеленский заодно захотел попиарится срочным созывом Совбеза, на котором ему более внятно всё изложили, после чего он на брифинге по ситуации кроме стандартных слов вдруг начал говорить о коронавирусе, потому что по наступлению говорить особо нечего. У нас по масштабам конечно не Сталинградская битва с тысячами танков и самолётов, но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
19yuriy91 написав:надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки.
А почему не нужно разбираться? не детский же сад..
freeze написав:но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза.
Каждый мнит себя стратегом-видя бой со стороны Нагадати як Одеса отримала титул місто-герой? Пару бійців захопили водокачку і дали в місто воду, і за рахунок цієї води Одеса 72 дні тримала оборону.
Puente написав:Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ...
Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю. Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало.
Можна подумати - що так щось дало ... І суцільний ріст , і так далі ... Це все нагадує різання хвоста по шматочку ... Просто заморозити надовше - а потім вже не нам розбиратися ... Ну - але нам то всім все одно з цим жити . Терапія , яка не допомагає - але симптоми приглушує - ага ...
ЛАД написав:Подчёркнутые места в Ваших цитатах тоже из-за морозов и московских болот? И, в конце концов, когда немцы начинали войну, о болотах не знали? С zРадио тоже не согласен (если это не сарказм). Мясник Жуков или нет, но где-то пора остановиться и перестать отступать. Куда ж ещё дальше было? А потеря Москвы ... Конечно, не проигрыш войны. но морально-политическое воздействие было бы очень сильное.
Німецький бліцкриг базувався на танкових атаках. Зав'язли танки в грязюці чи заглохли на сінтетичному пальному, в морози, і весь наступ заглох, як в першу світову. Тому і втрати зросли, відповідно, так само.
А то, что к Москве подошли только в декабре, а не в сентябре-октябре, тоже заслуга "генерала Мороза"? Не надо всё списывать на морозы и бездорожье. А немецким генералам что оставалось? Перед Гитлером чем-то оправдываться надо было. Проще всего валить на морозы и болота.
ЛАД написав:Бомбили немцы. И бои были жестокие. Но такого продвижения как в 41-ом не было. Да и вообще больших (коренных) успехов у немцев уже не было. Цели-то были не Сталинград и Грозный сами по себе. Цель была нефть - отрезать Союз от каспийской нефти и вообще захватить каспийские месторождения.
Так може, совєтам хоч через с..аку дійшло, як треба воювати? Та й ленд-ліз добре допоміг.
Ленд-лиз, безусловно, сильно помог, особенно в 41-42. И умение воевать тоже выросло - естественно, воюющая армия быстро учится. Хоть через с..аку, хоть другими методами. Но речь была не об этом:
zРадио писал(а): Ниже карта в динамике - играла бы определяющую роль погода, с весны 1942-го захват территорий немцами продолжился бы. Но он не продолжился.
Угу - Сталінград і Грозний совєти самі бомбили, а німці прийшли на все готове.
Т.е. не надо всё списывать на "мороз и болота".
Во вчерашнем обсуждении наших дел, Вы, по-моему, занимаете самую трезвую позицию. Поддерживаю почти всё высказанное Вами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.