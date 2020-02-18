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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5557555855595560
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:09

  lapay написав:Німецький бліцкриг базувався на танкових атаках. Зав'язли танки в грязюці чи заглохли на сінтетичному пальному, в морози, і весь наступ заглох, як в першу світову. Тому і втрати зросли, відповідно, так само.


Ты так и не ответил, как этот блицриг в принципе планировался и был частично реализован против готовой к войне армии (если верить твоим сказкам об агрессоре СССР)?

Только не нужно приводить глупый аргумент о том, что армия нападения не умеет защищаться, потому что тогда придется объяснить, почему уцелевшие части РККА не пошли брать Варшаву, Вену и Берлин. Тем более, что подобная стратегия уже была успешно применена Александром I против Наполеона.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:13

Нагадати як Одеса отримала титул місто-герой?
Пару бійців захопили водокачку і дали в місто воду, і за рахунок цієї води Одеса 72 дні тримала оборону.

Ага. :)
А тупые немцы не могли отбить/разбомбить эту несчастную водокачку, захваченную "порой бойцов". :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:13

  Puente написав:
  lapay написав:
  Puente написав:Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ...

Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю.
Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало.


Можна подумати - що так щось дало ... І суцільний ріст , і так далі ... Це все нагадує різання хвоста по шматочку ... Просто заморозити надовше - а потім вже не нам розбиратися ... Ну - але нам то всім все одно з цим жити . Терапія , яка не допомагає - але симптоми приглушує - ага ...

При чём именно на Донбассе понимая эту ситуацию - стали искать выход.
До Песчанки добралась лишь 100 часть стремящихся освобождать, реально понимающих происходящее, не смотря на все "Властные заявления".
- Именно их в Иловайске и пустили под "0"...
Интересно, к чему сейчас Мы пришли, "прийдём" - неужели Вы не в состоянии это просчитать?
Успели вывести фирмы под иностранную юрисдикцию?
Успели всё вывезти и продать недвижимость в Крыму и на Донбассе?
- Бред - это и есть "петля"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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