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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5557555855595560 Додано: Сер 19 лют, 2020 12:09 lapay написав: Німецький бліцкриг базувався на танкових атаках. Зав'язли танки в грязюці чи заглохли на сінтетичному пальному, в морози, і весь наступ заглох, як в першу світову. Тому і втрати зросли, відповідно, так само.

Німецький бліцкриг базувався на танкових атаках. Зав'язли танки в грязюці чи заглохли на сінтетичному пальному, в морози, і весь наступ заглох, як в першу світову. Тому і втрати зросли, відповідно, так само.



Ты так и не ответил, как этот блицриг в принципе планировался и был частично реализован против готовой к войне армии (если верить твоим сказкам об агрессоре СССР)?



Только не нужно приводить глупый аргумент о том, что армия нападения не умеет защищаться, потому что тогда придется объяснить, почему уцелевшие части РККА не пошли брать Варшаву, Вену и Берлин. Тем более, что подобная стратегия уже была успешно применена Александром I против Наполеона. Ты так и не ответил, как этот блицриг в принципе планировался и был частично реализован против готовой к войне армии (если верить твоим сказкам об агрессоре СССР)?Только не нужно приводить глупый аргумент о том, что армия нападения не умеет защищаться, потому что тогда придется объяснить, почему уцелевшие части РККА не пошли брать Варшаву, Вену и Берлин. Тем более, что подобная стратегия уже была успешно применена Александром I против Наполеона. zРадио

Повідомлень: 4940 З нами з: 02.05.18 Подякував: 907 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 12:13 Нагадати як Одеса отримала титул місто-герой?

Пару бійців захопили водокачку і дали в місто воду, і за рахунок цієї води Одеса 72 дні тримала оборону.

Ага.

А тупые немцы не могли отбить/разбомбить эту несчастную водокачку, захваченную "порой бойцов". Ага.А тупые немцы не могли отбить/разбомбить эту несчастную водокачку, захваченную "порой бойцов". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15396 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 12:13 Puente написав: lapay написав: Puente написав: Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ... Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ...

Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю.

Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало. Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю.Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало.



Можна подумати - що так щось дало ... І суцільний ріст , і так далі ... Це все нагадує різання хвоста по шматочку ... Просто заморозити надовше - а потім вже не нам розбиратися ... Ну - але нам то всім все одно з цим жити . Терапія , яка не допомагає - але симптоми приглушує - ага ... Можна подумати - що так щось дало ... І суцільний ріст , і так далі ... Це все нагадує різання хвоста по шматочку ... Просто заморозити надовше - а потім вже не нам розбиратися ... Ну - але нам то всім все одно з цим жити . Терапія , яка не допомагає - але симптоми приглушує - ага ...

При чём именно на Донбассе понимая эту ситуацию - стали искать выход.

До Песчанки добралась лишь 100 часть стремящихся освобождать, реально понимающих происходящее, не смотря на все "Властные заявления".

- Именно их в Иловайске и пустили под "0"...

Интересно, к чему сейчас Мы пришли, "прийдём" - неужели Вы не в состоянии это просчитать?

Успели вывести фирмы под иностранную юрисдикцию?

Успели всё вывезти и продать недвижимость в Крыму и на Донбассе?

- Бред - это и есть "петля" При чём именно на Донбассе понимая эту ситуацию - стали искать выход.До Песчанки добралась лишь 100 часть стремящихся освобождать, реально понимающих происходящее, не смотря на все "Властные заявления".- Именно их в Иловайске и пустили под "0"...Интересно, к чему сейчас Мы пришли, "прийдём" - неужели Вы не в состоянии это просчитать?Успели вывести фирмы под иностранную юрисдикцию?Успели всё вывезти и продать недвижимость в Крыму и на Донбассе? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7854 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5557555855595560 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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