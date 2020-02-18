Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Не достатньо назвати - але необхідно . Якщо війна - то всі повинні працювати на війну . А не дехто . Ну і зразу б було видно хто є хто . А то зараз хто тільки себе патріотом не називає . Економіка повинна на війну працювати в першу чергу . Капітал повинен думати про війну . Абсолютно всі повинні думати і працювати - тільки тоді може щось вийти . А так як зараз - ми давно війну програли . Хорвати чомусь змогли відокремити себе від сербів - і наплювали в якийсь момент на все - крім власних інтересів . А у нас де такі ? Навіть націоналісти між собою домовитися не можуть - розвалюються постійно ...
Повинні працювати, повинні воювати, а в реалі переважна більшість ховалась, від мобилізації, по закордонам і в хатинках з краю. Тому Порошенко і не вводив військовий стан - нічого, крім паніки і подальшого падіння виробництва і курсу гривні, це б не дало.
Можна подумати - що так щось дало ... І суцільний ріст , і так далі ... Це все нагадує різання хвоста по шматочку ... Просто заморозити надовше - а потім вже не нам розбиратися ... Ну - але нам то всім все одно з цим жити . Терапія , яка не допомагає - але симптоми приглушує - ага ...
При чём именно на Донбассе понимая эту ситуацию - стали искать выход. До Песчанки добралась лишь 100 часть стремящихся освобождать, реально понимающих происходящее, не смотря на все "Властные заявления". - Именно их в Иловайске и пустили под "0"... Интересно, к чему сейчас Мы пришли, "прийдём" - неужели Вы не в состоянии это просчитать? Успели вывести фирмы под иностранную юрисдикцию? Успели всё вывезти и продать недвижимость в Крыму и на Донбассе? - Бред - это и есть "петля"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Алексей Гончарук требует от всех губернаторов информацию о незаконной добыче ископаемых [08:00 19 февраля 2020 года ] https://ukrrudprom.com/news/Aleksey_Gon ... _o_ne.html Из всех областей Украины, информацию о возможной незаконной добычи полезных ископаемых предоставили премьер-министру только три области. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
“Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможного незаконной добычи полезных ископаемых в регионах.
На сегодня это сделали только три ОГА — Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей — предоставили информацию частично или полностью отсутствующую информацию относительно координат этих объектов.
До конца этой недели у правительства и руководства Госгеонедра должно быть ВСЯ информация от ВСЕХ областей”, — пишет Гончарук.
Гончарук заявил, что все органы государства должны рассматривать борьбу с теневыми рынками, как комплексную стратегию.
“Те, кто думают, что это временные меры для “галочки” — очень ошибаются. Без документов работать никто не будет.Это — новая реальность. Без исключений”, — резюмировал глава правительства.
Только с поправкой грабить будут не тех, кто песок эшелонами копает, гальку, янтарь, глину, песчаник, щебень, мел, известняк,... - а тех "селян", что "кусок глины на гончарный круг кинут". Или погреб под сарайчик выкопают. - Волшебная страна, но это наша действительность. - А ведь Все платят! (только кому? И сколько?) К чему привела "приватизация пластов"? Месторождений? И это так же и при По.!!! - Теперь будут обналичивать?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А вообще, вчерашний "слёт потриотов удивил. "Проснулись" люди, очень давно не появлявшиеся. И повод охренительный. Сразу скажу, мне очень жаль погибшего бойца. Но тут начали проводить параллели с "той" войной. Господа, на той войне сведения о перестрелке, в которой потери составили по 1-2 человека с обеих сторон, не ушли бы дальше комбата, ну, может, комполка ещё знал бы. Как сейчас представляю себе Сталина, созывающего ГКО по такому поводу. Это произошло впервые? Такого никогда не было? О чём шумим?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 лют, 2020 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Можна подумати - що так щось дало ... І суцільний ріст , і так далі ... Це все нагадує різання хвоста по шматочку ... Просто заморозити надовше - а потім вже не нам розбиратися ... Ну - але нам то всім все одно з цим жити . Терапія , яка не допомагає - але симптоми приглушує - ага ...
Угу - треба було сміливо підставити морду під кулак важковаговика, а не намагатися ухилятися, до гонгу. Раз - і бій закінчився.
zРадио написав:Ты так и не ответил, как этот блицриг в принципе планировался и был частично реализован против готовой к войне армии (если верить твоим сказкам об агрессоре СССР)?
Так само, як проти Франції чи Польщі. Тільки коли почали масово випускати нормальні Т-34, погнали німців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
"Володимиру Олександровичу дуже страшно. Страшно, бо хотів виїхати на харизмочці, але у нашого ворога є газпроміська харизма, стратегія і чіткий план — створити неоСРСР, підібгавши під себе українське народонаселення", - пише Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:
"Президенту страшно, бо як написала Мостова, він планував покрасуватися в президентах, а потім повернутися до улюбленої справи — виступати із кварталом на каналах олігархів, з якими не можна сваритись.
Він злякався бою на Золоте-4, не називає росіян окупантами, а те, що осіннє міні-розведення повна х*йня — стидливо замовчують.
Але є один момент. Народонаселенню, якому пох*р було пох*р 18—20 лютого 2014. Так само було п*х 22 січня 2015, коли впав ДАП. Було п*х, коли машини із пораненими замерзали в холодні ночі під Дебальцево.
Було фіолетово, коли Василь Сліпак відмовився від кар’єри в Парижі і загинув там же за пару років. Було п*х, коли такі герої як Андрій Кизило гинули під Авдіївкою.
А нам не п*х. Нам, громадянам, а не народонаселенню. Бо нам тут жить. У кварталах не грать. І ми дивимось новини здорових людей. І ми будемо х*рачить знову і знову — інформаційно, в окопах, на оборонних заводах, в госпіталях. В лижних костюмах і воєнних формах. По-усякому. Якщо лідерам, то страшно. То хочеться з Медведчуком грошей разом заробить.
Не умієш бути лідером, не берись. Страшно — сиди удома. В кварталі. З дітьми. Із печивом.
Не проконає харизмочка. Чи не перше у житті. І коронавірусом реальність не заговориш. У нас проблеми поскладніше, ніж китайська зараза. Ви тій проблемі в очі зазираєте і хочете незабудки побачити, а там черепи і кості.
А Сивохо, який так хоче миру на Донбасі прямо 19 лютого, радила б їхати в любимий Донецьк і клепати мир не відходячи від каси. Хоч з вудкою, хоч з горілкою в гаражі".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:А то, что к Москве подошли только в декабре, а не в сентябре-октябре, тоже заслуга "генерала Мороза"? Не надо всё списывать на морозы и бездорожье. А немецким генералам что оставалось? Перед Гитлером чем-то оправдываться надо было. Проще всего валить на морозы и болота.
Мова була про Москву, де саме "генерал Мороз", а не Жуков, врятував Москву від захоплення. В грудні підійшли тому, що почали не 25 травня, як планували, а 22 червня, через переворот в Сербії, який організував Сталін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Козак-характерник написав:«Якби президент у 2014 році назвав не АТО, а війна...
Обговаривалось со всех сторон в "тихо скончавшейся" ветке Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?. Главная причина, по которой не объявлена война - финансовая. Такой официально воюющей стране, как Украина, никто не даст кредитов, а без кредитов Украина не сможет существовать. Точка.
ЛАД написав:А вообще, вчерашний "слёт потриотов удивил. "Проснулись" люди, очень давно не появлявшиеся. И повод охренительный. Сразу скажу, мне очень жаль погибшего бойца. Но тут начали проводить параллели с "той" войной. Господа, на той войне сведения о перестрелке, в которой потери составили по 1-2 человека с обеих сторон, не ушли бы дальше комбата, ну, может, комполка ещё знал бы. Как сейчас представляю себе Сталина, созывающего ГКО по такому поводу. Это произошло впервые? Такого никогда не было? О чём шумим?
Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги 1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні 2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день 3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових
Висновок За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло 10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб. Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно.
yanyura написав:Главная причина, по которой не объявлена война - финансовая. Такой официально воюющей стране, как Украина, никто не даст кредитов, а без кредитов Украина не сможет существовать. Точка.
Головна причина-психологічна Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану.... Таким чином Всі тяготи так окупації на своїх плечах несуть ті хто найсильніше хотів цієї окупації. Як на мене - дуже хороша прививка від сепаратизму.
freeze написав:но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза.
Каждый мнит себя стратегом-видя бой со стороны Нагадати як Одеса отримала титул місто-герой? Пару бійців захопили водокачку і дали в місто воду, і за рахунок цієї води Одеса 72 дні тримала оборону.
Ага. А тупые немцы не могли отбить/разбомбить эту несчастную водокачку, захваченную "парой бойцов".
Поки роздуплились ,поки підтягнули сили-поки атакували/бомбили - пройшла доба, і за цю добу була прокачана вода,якою були заповнені водохранилища -що дозволило протриматись. Як тільки вода закінчилась - Одесу тихенько покинули з допомогою ЧФ