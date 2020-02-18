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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5558555955605561
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:16

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Головна причина-психологічна
Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....

Але 74% цього не оцінили.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:20

  Schmit написав:
  budivelnik написав:Головна причина-психологічна
Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....
Але 74% цього не оцінили.
Робота політика національного масштабу-дбати про Державу.
Не дивлячись на те що 90% війни не те що не відчули ,але й отримали безвіз-тобто більше свободи - 74% проголосували проти Порошенка - це мінус
Але 82% проголосували за проєвропейсько настроєні політичні сили - це плюс.
Я думаю , що розгромний програш людини Порошенко - для нього це ніщо в порівнянні з отриманими 82% проєвропейських....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:34

  budivelnik написав:Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги
1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні
2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день
3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових

Висновок
За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових
В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло
10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб.
Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно.


О, хоспади, что я только что прочитал (рука лицо).
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:39

  zРадио написав:О, хоспади, что я только что прочитал (рука лицо).
Вибачте-я забув згадати і про хромаючу на дві ноги підготовку по арифметиці і працівників київського відділення ольгіно....
А що там не вірно в цифрах?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:40

  Schmit написав:
  budivelnik написав:Головна причина-психологічна
Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....

Але 74% цього не оцінили.

Может наоборот: 74% - Как раз и оценили.
Ибо населения "это" как раз и не коснулось.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48

  budivelnik написав:
  zРадио написав:О, хоспади, что я только что прочитал (рука лицо).
Вибачте-я забув згадати і про хромаючу на дві ноги підготовку по арифметиці і працівників київського відділення ольгіно....
А що там не вірно в цифрах?


С позиции математики я тебя размазывал много десятков раз, львовский ольгинец ты наш.

Если хочешь еще один - подожди вечера, сейчас мне некогда. Хотя твои глупости порой даже опровергать противно...
zРадио
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  #<1 ... 5558555955605561
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