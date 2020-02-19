Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Головна причина-психологічна Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....
Але 74% цього не оцінили.
Робота політика національного масштабу-дбати про Державу. Не дивлячись на те що 90% війни не те що не відчули ,але й отримали безвіз-тобто більше свободи - 74% проголосували проти Порошенка - це мінус Але 82% проголосували за проєвропейсько настроєні політичні сили - це плюс. Я думаю , що розгромний програш людини Порошенко - для нього це ніщо в порівнянні з отриманими 82% проєвропейських....
budivelnik написав:Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги 1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні 2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день 3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових
Висновок За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло 10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб. Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно.
О, хоспади, что я только что прочитал (рука лицо).
budivelnik написав:Головна причина-психологічна Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....
Але 74% цього не оцінили.
Может наоборот: 74% - Как раз и оценили. Ибо населения "это" как раз и не коснулось.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:за цю добу була прокачана вода,якою були заповнені водохранилища -що дозволило протриматись.
И после вот этого кто-то сможет сказать, что в СССР все было плохо?
Только в СССР могли строить такие водокачки (как блестяще доказал budivelnik), которые давали за сутки столько воды, что это количество могло обеспечить ею сотни тысяч людей на протяжении 72-х дней и для питья, и для бытовых нужд!
budivelnik написав:за цю добу була прокачана вода,якою були заповнені водохранилища -що дозволило протриматись.
И после вот этого кто-то сможет сказать, что в СССР все было плохо?
Только в СССР могли строить такие водокачки (как блестяще доказал budivelnik), которые давали за сутки столько воды, что это количество могло обеспечить ею сотни тысяч людей на протяжении 72-х дней и для питья, и для бытовых нужд!
так "патриоты" же не знали как будет плохо в самостийной неньке...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Kudrjavuy написав:В нашем случае "Коррупция" приобрела ужасающий образ - что бы в стране не происходило в разряде "за чей счёт" на 100% оказывается только население.
Пример можно привести на основании самого примитивного строительство дорог напрмер: 1. Строительством дорог можно называть деньги выделенные на строительство. 2. Строительством дорог можно называть выделение земли под дорогу 3. Строительством дорог можно называть работу подрядчика 4. Строительством дорог можно называть работу машиностроительных заводов на изготовление дорожно-строительной техники. 5. Строительством дорог можно называть строительство заводов по изготовлению твёрдого покрытия. 6. Строительством дорог можно называть налог в каждой литре топлива. 7. Строительством дорог можно называть работу по строительству твёрдого покрытия для возможности передвижения автомобилем. 8. Строительством дорог можно назвать работу китайцев, турков, югославов, .. но по странности не украинцев.
Это более, чем скромный перечень - кто на каком этапе будет "Зарабатывать", соответственно платить деньги в налоги, соответственно ездить по этим дорогам?
Когда в стране не останется населения? Которое могло-бы на "строительстве дорог зарабатывать?"(и платить налоги) Или наоборот кому поставят шлагбаум и с кого кто и за что будет взимать плату? Кто и как это будет регламентировать(воровать)?
На каком этапе реальные деньги "На строительство дорог" будут выведены из Украины? А выедены они будут в 100% случаев по причине отсутствия национального средства росчета "которому можно доверять и с которым можно работать"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Даже не знаю, что сказать по этому поводу Демографічна ситуація у 2019 році Кількість померлих 581 114
http://www.ukrstat.gov.ua/ Помесячные данные о рождаемости и смертности населения РСФСР, УССР и БССР за 1932, 1933, 1934 гг. Помесячные данные о рождаемости и смертности населения по городским и сельским местностям УССР за 1932, 1933 и 1934 гг. Смертность 1932 за год 527 140 http://istmat.info/node/18141 Удивительно, но в голодном 32-ом году, при населении примерно на 1 млн. меньше, чем нынешнее наличное (31,3 против 32,2 млн -на 3% меньше), смертность была меньше НЫНЕШНЕЙ на 9,3%