Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5559556055615562 Додано: Сер 19 лют, 2020 14:15 Libo написав: Аlександр написав: Итак, значит доллар сейчас по 8 грн. Итак, значит доллар сейчас по 8 грн.



Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег.

Слава Україні!

Смерть москалям!

И в чем же заключается эта "свобода"?

Если пороботские стучары, как всегда, за неимением аргументов vs фактов, чуть-ли не посреди ночи пинками будят мирно посапывающих модераторов с требованием забанить того или этого, подтереть це або оце. Привыкли за 6 лет видеть модераторов мальчиками-девочками на побанюшках!



И в чем же заключается эта "свобода"?

Если пороботские стучары, как всегда, за неимением аргументов vs фактов, чуть-ли не посреди ночи пинками будят мирно посапывающих модераторов с требованием забанить того или этого, подтереть це або оце. Привыкли за 6 лет видеть модераторов мальчиками-девочками на побанюшках!

Ну раз уж так, а портал у нас финансовый, то тогда пускай администрация сделает платный бан аналогично снятию блокировки за деньги. Условно говоря, оччень хочется кого-то забанить за рецензии на ежедневное вечернее кошачье караоке, - нема питань - 1000 грн / сутки, но не более 30 дней + подоходный и военный сбор. Из которых 500 грн пойдет порталу, а другая половина забаненному (в личном кабинете нужно будет добавить кошелек для вывода средств на карту)

Хлопці відібрали у військових вантажівку і використовуючи її як засіб захисту побратимів-задавили свого ж....



Это мне тоже на голову не налазит

Что, ездить не умели?

Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують. Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують.

В зелебобіків каша в голові. Чого бідні - бо війна. Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є. Але ж соромно визнати, що лохи - тому винні порохоботи, соросята, хто завгодно, тільки не вони і Голобородько. В зелебобіків каша в голові. Чого бідні - бо війна. Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є. Але ж соромно визнати, що лохи - тому винні порохоботи, соросята, хто завгодно, тільки не вони і Голобородько.



Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану.... Головна причина-психологічнаУряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....

Але 74% цього не оцінили. Але 74% цього не оцінили.

Оценивали иное.



Порошенко:

* Пора неотвратимых положительных изменений.

Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь мир, безопасность и единство.

На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спланированная и развязанная на украинском Донбассе* (с) 2014



Порошенко сам говорит, что война помеха.

И война осталась...

Обеспечил ли он мир, безопасность и единство - ещё вопрос.





То есть ПАП сам взял на себя завышенные или высокие требования.

1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні

2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день

3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових



Висновок

За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових

В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло

10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб.

Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно. [/quote]



О, хоспади, что я только что прочитал (рука лицо).[/quote]





Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии:

сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)?

Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану.... Головна причина-психологічнаУряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....

Але 74% цього не оцінили. Але 74% цього не оцінили.

Оценивали иное.



Порошенко:

* Пора неотвратимых положительных изменений.

Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь мир, безопасность и единство.

На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спланированная и развязанная на украинском Донбассе* (с) 2014



Порошенко сам говорит, что война помеха.

И война осталась...

Обеспечил ли он мир, безопасность и единство - ещё вопрос.





То есть ПАП сам взял на себя завышенные или высокие требования.

Демографічна ситуація у 2019 році

Кількість померлих 581 114



http://www.ukrstat.gov.ua/

Помесячные данные о рождаемости и смертности населения РСФСР, УССР и БССР за 1932, 1933, 1934 гг.

Помесячные данные о рождаемости и смертности населения по городским и сельским местностям УССР за 1932, 1933 и 1934 гг.

Смертность 1932

за год 527 140

http://istmat.info/node/18141

Удивительно, но в голодном 32-ом году, при населении примерно на 1 млн. меньше, чем нынешнее наличное (31,3 против 32,2 млн -на 3% меньше), смертность была меньше НЫНЕШНЕЙ на 9,3% Даже не знаю, что сказать по этому поводуУдивительно, но в голодном 32-ом году, при населении примерно на 1 млн. меньше, чем нынешнее наличное (31,3 против 32,2 млн -на 3% меньше), смертность была меньше НЫНЕШНЕЙ на 9,3%

Удивительно, тут деякі на форумі возмущаються чому не була об"явлена війна РФ(і якби за те щоб війна була об"явлена) і в той же час їм фіолетово що російський пропагандист відверто займається тут пропагандою.

Демографічна ситуація у 2019 році

Кількість померлих 581 114



http://www.ukrstat.gov.ua/

Помесячные данные о рождаемости и смертности населения РСФСР, УССР и БССР за 1932, 1933, 1934 гг.

Помесячные данные о рождаемости и смертности населения по городским и сельским местностям УССР за 1932, 1933 и 1934 гг.

Смертность 1932

за год 527 140

http://istmat.info/node/18141

Аргументы по сути можно?

