Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Итак, значит доллар сейчас по 8 грн.
Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег. Слава Україні! Смерть москалям!
И в чем же заключается эта "свобода"? Если пороботские стучары, как всегда, за неимением аргументов vs фактов, чуть-ли не посреди ночи пинками будят мирно посапывающих модераторов с требованием забанить того или этого, подтереть це або оце. Привыкли за 6 лет видеть модераторов мальчиками-девочками на побанюшках!
Ну раз уж так, а портал у нас финансовый, то тогда пускай администрация сделает платный бан аналогично снятию блокировки за деньги. Условно говоря, оччень хочется кого-то забанить за рецензии на ежедневное вечернее кошачье караоке, - нема питань - 1000 грн / сутки, но не более 30 дней + подоходный и военный сбор. Из которых 500 грн пойдет порталу, а другая половина забаненному (в личном кабинете нужно будет добавить кошелек для вывода средств на карту)
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 19 лют, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ...
Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують.
В зелебобіків каша в голові. Чого бідні - бо війна. Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є. Але ж соромно визнати, що лохи - тому винні порохоботи, соросята, хто завгодно, тільки не вони і Голобородько.
budivelnik написав:Головна причина-психологічна Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....
Але 74% цього не оцінили.
Оценивали иное.
Порошенко: * Пора неотвратимых положительных изменений. Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь мир, безопасность и единство. На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спланированная и развязанная на украинском Донбассе* (с) 2014
Порошенко сам говорит, что война помеха. И война осталась... Обеспечил ли он мир, безопасность и единство - ещё вопрос.
То есть ПАП сам взял на себя завышенные или высокие требования. Поэтому и выиграл ... а потом так с треском проиграл.
[quote="4874274:zРадио"][quote="4874251:budivelnik"]Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги 1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні 2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день 3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових
Висновок За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло 10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб. Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно. [/quote]
О, хоспади, что я только что прочитал (рука лицо).[/quote]
Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии: сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)? И делать из этого вывод))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 19 лют, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Головна причина-психологічна Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....
Але 74% цього не оцінили.
Оценивали иное.
Порошенко: * Пора неотвратимых положительных изменений. Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь мир, безопасность и единство. На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спланированная и развязанная на украинском Донбассе* (с) 2014
Порошенко сам говорит, что война помеха. И война осталась... Обеспечил ли он мир, безопасность и единство - ещё вопрос.
То есть ПАП сам взял на себя завышенные или высокие требования. Поэтому и выиграл ... а потом так с треском проиграл.
Питання моралі. Уявіть себе головнокомандувачем. Ви посилатимете своїх підлеглих на війну, без оголошення війни, знаючи про правові наслідки їх діяльності? Це підстава. Люди ризикують життям, а їх підставив батяня комбат. Щур.
П.С. Мені начхати було б на те, як відреагує світ, на їх стурбованість загостренням відносин з РФ. Я посилаю на смерть людей і повинен забезпечити їм захист в тилу, щоб ніякий пес не зміг при зміні влади назвати їх кратєлями. А ви всі тут апологією боягузтва кондитера займаєтеся. Не можеш брати на себе відповідальність, то сиди на канапі з жінкою.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 19 лют, 2020 15:18, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Волгарь написав:Даже не знаю, что сказать по этому поводу Демографічна ситуація у 2019 році Кількість померлих 581 114
http://www.ukrstat.gov.ua/ Помесячные данные о рождаемости и смертности населения РСФСР, УССР и БССР за 1932, 1933, 1934 гг. Помесячные данные о рождаемости и смертности населения по городским и сельским местностям УССР за 1932, 1933 и 1934 гг. Смертность 1932 за год 527 140 http://istmat.info/node/18141 Удивительно, но в голодном 32-ом году, при населении примерно на 1 млн. меньше, чем нынешнее наличное (31,3 против 32,2 млн -на 3% меньше), смертность была меньше НЫНЕШНЕЙ на 9,3%
Удивительно, тут деякі на форумі возмущаються чому не була об"явлена війна РФ(і якби за те щоб війна була об"явлена) і в той же час їм фіолетово що російський пропагандист відверто займається тут пропагандою. Прикольно, якби гітлерівськи пропагандистів в 1942 допустили до СРСР-рівських ЗМІ.
Волгарь написав:Даже не знаю, что сказать по этому поводу Демографічна ситуація у 2019 році Кількість померлих 581 114
http://www.ukrstat.gov.ua/ Помесячные данные о рождаемости и смертности населения РСФСР, УССР и БССР за 1932, 1933, 1934 гг. Помесячные данные о рождаемости и смертности населения по городским и сельским местностям УССР за 1932, 1933 и 1934 гг. Смертность 1932 за год 527 140 http://istmat.info/node/18141 Удивительно, но в голодном 32-ом году, при населении примерно на 1 млн. меньше, чем нынешнее наличное (31,3 против 32,2 млн -на 3% меньше), смертность была меньше НЫНЕШНЕЙ на 9,3%
Удивительно, тут деякі на форумі возмущаються чому не була об"явлена війна РФ(і якби за те щоб війна була об"явлена) і в той же час їм фіолетово що російський пропагандист відверто займається тут пропагандою. Прикольно, якби гітлерівськи пропагандистів в 1942 допустили до СРСР-рівських ЗМІ.