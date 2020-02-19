Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Аlександр написав:Итак, значит доллар сейчас по 8 грн.
Пусть доллар будет по 25, но историческое значение Майдана в том, что Украина сейчас свободная страна, нами не правит донецкая уголовщина и русская свинота. Свобода дороже любых денег. Слава Україні! Смерть москалям!
И в чем же заключается эта "свобода"? Если пороботские стучары, как всегда, за неимением аргументов vs фактов, чуть-ли не посреди ночи пинками будят мирно посапывающих модераторов с требованием забанить того или этого, подтереть це або оце. Привыкли за 6 лет видеть модераторов мальчиками-девочками на побанюшках!
Ну раз уж так, а портал у нас финансовый, то тогда пускай администрация сделает платный бан аналогично снятию блокировки за деньги. Условно говоря, оччень хочется кого-то забанить за рецензии на ежедневное вечернее кошачье караоке, - нема питань - 1000 грн / сутки, но не более 30 дней + подоходный и военный сбор. Из которых 500 грн пойдет порталу, а другая половина забаненному (в личном кабинете нужно будет добавить кошелек для вывода средств на карту)
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 19 лют, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Та нічого не починається - а просто продовжується . Немає ніякого простого виходу зі стану "ніби-то війни" . Може бути війна , або мир . А у нас що ? Така собі гібридна ? Може Україна оголосити війну Росії - чи боїться ? Вже 5 років причому . Не може - тоді нічого триндіти ... Війна - значить війна для всіх - а не для декого тільки . На таку "провокації" повинні бути неадекватні відповіді - в десятки , чи сотні разів потужніші - щоб ніхто і не рипався . Чи ми не можемо ? Хто конкретно може і не може ? Де мобілізація промисловості на військові потреби ? Чи про таке ніхто і не говорить ? Чому ? ...
Я про це давно казав. Але мене капцями закидали. Мовляв, з РФ немає можливості воювати. І сказали сидіти мовчки, як особі з білим квитком, а не розпоряджатися чужими життями. Я підкорився більшості. Всі радники розумні: голова, два вуха, посередині хвостик! Нехай москують.
В зелебобіків каша в голові. Чого бідні - бо війна. Чого війна - бо Барига. В результаті Бариги немає, а війна є. Але ж соромно визнати, що лохи - тому винні порохоботи, соросята, хто завгодно, тільки не вони і Голобородько.
budivelnik написав:Головна причина-психологічна Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....
Але 74% цього не оцінили.
Оценивали иное.
Порошенко: * Пора неотвратимых положительных изменений. Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь мир, безопасность и единство. На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спланированная и развязанная на украинском Донбассе* (с) 2014
Порошенко сам говорит, что война помеха. И война осталась... Обеспечил ли он мир, безопасность и единство - ещё вопрос.
То есть ПАП сам взял на себя завышенные или высокие требования. Поэтому и выиграл ... а потом так с треском проиграл.
[quote="4874274:zРадио"][quote="4874251:budivelnik"]Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги 1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні 2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день 3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових
Висновок За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло 10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб. Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно. [/quote]
О, хоспади, что я только что прочитал (рука лицо).[/quote]
Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии: сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)? И делать из этого вывод))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 19 лют, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Головна причина-психологічна Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....
Але 74% цього не оцінили.
Оценивали иное.
Порошенко: * Пора неотвратимых положительных изменений. Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь мир, безопасность и единство. На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спланированная и развязанная на украинском Донбассе* (с) 2014
Порошенко сам говорит, что война помеха. И война осталась... Обеспечил ли он мир, безопасность и единство - ещё вопрос.
То есть ПАП сам взял на себя завышенные или высокие требования. Поэтому и выиграл ... а потом так с треском проиграл.
Питання моралі. Уявіть себе головнокомандувачем. Ви посилатимете своїх підлеглих на війну, без оголошення війни, знаючи про правові наслідки їх діяльності? Це підстава. Люди ризикують життям, а їх підставив батяня комбат. Щур.
П.С. Мені начхати було б на те, як відреагує світ, на їх стурбованість загостренням відносин з РФ. Я посилаю на смерть людей і повинен забезпечити їм захист в тилу, щоб ніякий пес не зміг при зміні влади назвати їх кратєлями. А ви всі тут апологією боягузтва кондитера займаєтеся. Не можеш брати на себе відповідальність, то сиди на канапі з жінкою.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 19 лют, 2020 15:18, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Волгарь написав:Даже не знаю, что сказать по этому поводу Демографічна ситуація у 2019 році Кількість померлих 581 114
http://www.ukrstat.gov.ua/ Помесячные данные о рождаемости и смертности населения РСФСР, УССР и БССР за 1932, 1933, 1934 гг. Помесячные данные о рождаемости и смертности населения по городским и сельским местностям УССР за 1932, 1933 и 1934 гг. Смертность 1932 за год 527 140 http://istmat.info/node/18141 Удивительно, но в голодном 32-ом году, при населении примерно на 1 млн. меньше, чем нынешнее наличное (31,3 против 32,2 млн -на 3% меньше), смертность была меньше НЫНЕШНЕЙ на 9,3%
Удивительно, тут деякі на форумі возмущаються чому не була об"явлена війна РФ(і якби за те щоб війна була об"явлена) і в той же час їм фіолетово що російський пропагандист відверто займається тут пропагандою. Прикольно, якби гітлерівськи пропагандистів в 1942 допустили до СРСР-рівських ЗМІ.
Волгарь написав:Даже не знаю, что сказать по этому поводу Демографічна ситуація у 2019 році Кількість померлих 581 114
http://www.ukrstat.gov.ua/ Помесячные данные о рождаемости и смертности населения РСФСР, УССР и БССР за 1932, 1933, 1934 гг. Помесячные данные о рождаемости и смертности населения по городским и сельским местностям УССР за 1932, 1933 и 1934 гг. Смертность 1932 за год 527 140 http://istmat.info/node/18141 Удивительно, но в голодном 32-ом году, при населении примерно на 1 млн. меньше, чем нынешнее наличное (31,3 против 32,2 млн -на 3% меньше), смертность была меньше НЫНЕШНЕЙ на 9,3%
Удивительно, тут деякі на форумі возмущаються чому не була об"явлена війна РФ(і якби за те щоб війна була об"явлена) і в той же час їм фіолетово що російський пропагандист відверто займається тут пропагандою. Прикольно, якби гітлерівськи пропагандистів в 1942 допустили до СРСР-рівських ЗМІ.
budivelnik написав:Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги 1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні 2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день 3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових
Висновок За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло 10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб. Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно.
О, хоспади, что я только что прочитал (рука лицо).
Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии: сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)? И делать из этого вывод))
Даже с точки зрения арифметики вычисления "львiвських рагулей" потрясают. Откуда цифра в 5 погибших, когда нач. Генштаба говорит об 1? Ну и сравнение пиковой ситуации со средними потерями ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
На засіданні РНБО була прийнята Стратегія національної безпеки і оборони України, де все чітко прописано. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю одному з українських телеканалів.
"Припинення війни не може супроводжуватися тим, що Україна буде втрачати свої території або суверенітет", – пояснив він.
Данілов також розповів, що в Луганську у нього живе 88–річна мати, якій він кожен день телефонує. За його словами, "вона хоче побачити онуків, щоб ми зустрічалися, щоб ми жили разом, це дуже складне питання".
Наш президент вживає всіх необхідних заходів для того, щоб закінчити війну. Ви знаєте, тому що це для нас дуже складне питання, яке є сьогодні на території Донецької та Луганської областей. І нам треба в цьому питанні ставити крапку, – наголосив секретар РНБО.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.