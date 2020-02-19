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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5561556255635564> Додано: Сер 19 лют, 2020 15:50 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Мені начхати було б на те, як відреагує світ, на їх стурбованість загостренням відносин з РФ. Я посилаю на смерть людей і повинен забезпечити їм захист в тилу, щоб ніякий пес не зміг при зміні влади назвати їх кратєлям Мені начхати було б на те, як відреагує світ, на їх стурбованість загостренням відносин з РФ. Я посилаю на смерть людей і повинен забезпечити їм захист в тилу, щоб ніякий пес не зміг при зміні влади назвати їх кратєлям

Яка ще зміна української влади на псячу владу? Якщо зелебобікі повноцінні ватани, то нехай відразу голосують за Пуйла, і війни не буде, бо буде повноцінна капітуляція. А закони змінити не важко, і з героїв зробити карателів, якщо, звісно, не бояться гніву народного...

А вони бояться, принаймі, поки що. Яка ще зміна української влади на псячу владу? Якщо зелебобікі повноцінні ватани, то нехай відразу голосують за Пуйла, і війни не буде, бо буде повноцінна капітуляція. А закони змінити не важко, і з героїв зробити карателів, якщо, звісно, не бояться гніву народного...А вони бояться, принаймі, поки що. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9946 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 15:56 andrijk777 написав: ........

Давно хотів написати на цю тему, але не було часу.

Отже: СРСР, як переможець війни сфальсифікував історію цієї війни. Дивно, але чомусь ніхто не думає що інші переможці також трохи "підфарбували" історію на свою сторону.

Факти:

1. В 1938 році найсильнішою сухопутною армію вважалась - французька армія. Так-так, це відомий для істориків факт. Другою по силі вважалась радянська армія.

2. Самою агресивною державою в той період була - Японія. Японія вже успішно пиляла Китай і була прямою загрозою також і для Англії і Франції, які мали колонії/володіння в Азії/Індонезії.

Отже - те що Англія /Франція дуже сильно боялись Німеччини - це перебільшення. Тим більше чому Англія повинна була боятись? У Англії(+ її вірного союзника США) був найбільший у світі флот. А флот за 1-2 роки не побудуєш.

Просто історія "пішла" по іншому шляху і всі тепер по-іншому дивляться на ситуацію 1938 року.

Але моя думка така - ні Франція, ні тим більше Англія не дуже сильно боялись Німеччини. Тому політика "умиротворення" це не те чим займались Англія/Франція в 1938 - це згодом вони переписали історію на свою користь.

Чому ж вони пішли на Мюнхенський пакт? Причини 2:

Головна причина - підсилити Німеччину і зробити її достатньо сильною щоб вона напала на СРСР + зблизити кордони Німеччини і СРСР.

Друга причина - зменшити ймовірність війни на 2 фронти. Другий фронт це Японія.

Тепер хто "разжигатель" війни(при умові неврахування що 1 світова війна є головною причиною 2 світової):

50% Німеччина - очевидно що вона головний винуватець.

30% СРСР - за напад на Фінляндію, захоплення Прибалтики, Польщі, Бессарабії + я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження.

15% Японія - мега-агресивна імперія того часу. І не забуваємо про Чжангуський інцидент! + напад на США.

5% Англія/Франція - ці країни все-таки війни не хотіли. Їх вина все-таки є мінімальною. ........Давно хотів написати на цю тему, але не було часу.Отже: СРСР, як переможець війни сфальсифікував історію цієї війни. Дивно, але чомусь ніхто не думає що інші переможці також трохи "підфарбували" історію на свою сторону.Факти:1. В 1938 році найсильнішою сухопутною армію вважалась -. Так-так, це відомий для істориків факт. Другою по силі вважалась радянська армія.2. Самою агресивною державою в той період була -. Японія вже успішно пиляла Китай і була прямою загрозою також і для Англії і Франції, які мали колонії/володіння в Азії/Індонезії.Отже - те що Англія /Франція дуже сильно боялись Німеччини - це перебільшення. Тим більше чому Англія повинна була боятись? У Англії(+ її вірного союзника США) був найбільший у світі флот. А флот за 1-2 роки не побудуєш.Просто історія "пішла" по іншому шляху і всі тепер по-іншому дивляться на ситуацію 1938 року.Але моя думка така - ні Франція, ні тим більше Англія не дуже сильно боялись Німеччини. Тому політика "умиротворення" це не те чим займались Англія/Франція в 1938 - це згодом вони переписали історію на свою користь.Чому ж вони пішли на Мюнхенський пакт? Причини 2:Друга причина - зменшити ймовірність війни на 2 фронти. Другий фронт це Японія.Тепер хто "разжигатель" війни(при умові неврахування що 1 світова війна є головною причиною 2 світової):50% Німеччина - очевидно що вона головний винуватець.30% СРСР - за напад на Фінляндію, захоплення Прибалтики, Польщі, Бессарабії + я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження.15% Японія - мега-агресивна імперія того часу. І не забуваємо про Чжангуський інцидент! + напад на США.5% Англія/Франція - ці країни все-таки війни не хотіли. Їх вина все-таки є мінімальною.

Логика ... историка.

Из Вашего изложения у нормального человека были бы совершенно другие выводы.

Также очень понравилось "я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження" и "напад на Фінляндію" как причина или даже повод 2-ой мировой. Логика ... историка.Из Вашего изложения у нормального человека были бы совершенно другие выводы.Также очень понравилось "я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження" и "напад на Фінляндію" как причина или даже повод 2-ой мировой. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15402 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:03 lapay написав: .....

Яка ще зміна української влади на псячу владу? Якщо зелебобікі повноцінні ватани, то нехай відразу голосують за Пуйла, і війни не буде, бо буде повноцінна капітуляція. А закони змінити не важко, і з героїв зробити карателів, якщо, звісно, не бояться гніву народного...

А вони бояться, принаймі, поки що. .....Яка ще зміна української влади на псячу владу? Якщо зелебобікі повноцінні ватани, то нехай відразу голосують за Пуйла, і війни не буде, бо буде повноцінна капітуляція. А закони змінити не важко, і з героїв зробити карателів, якщо, звісно, не бояться гніву народного...А вони бояться, принаймі, поки що.

Вот только не надо мнение Маруси Звиробий выдавать за мнение народа. Вот только не надо мнение Маруси Звиробий выдавать за мнение народа. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15402 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:08 lapay написав: Козак-характерник написав: Мені начхати було б на те, як відреагує світ, на їх стурбованість загостренням відносин з РФ. Я посилаю на смерть людей і повинен забезпечити їм захист в тилу, щоб ніякий пес не зміг при зміні влади назвати їх кратєлям Мені начхати було б на те, як відреагує світ, на їх стурбованість загостренням відносин з РФ. Я посилаю на смерть людей і повинен забезпечити їм захист в тилу, щоб ніякий пес не зміг при зміні влади назвати їх кратєлям

Яка ще зміна української влади на псячу владу? Якщо зелебобікі повноцінні ватани, то нехай відразу голосують за Пуйла, і війни не буде, бо буде повноцінна капітуляція. А закони змінити не важко, і з героїв зробити карателів, якщо, звісно, не бояться гніву народного...

А вони бояться, принаймі, поки що. Яка ще зміна української влади на псячу владу? Якщо зелебобікі повноцінні ватани, то нехай відразу голосують за Пуйла, і війни не буде, бо буде повноцінна капітуляція. А закони змінити не важко, і з героїв зробити карателів, якщо, звісно, не бояться гніву народного...А вони бояться, принаймі, поки що.

Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.

Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27745 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:16 Тут обсуждались заявления Портнова и их объявляли априори фейком.

Вот мнение Кравчука: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15402 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:18 ЛАД написав: Тут обсуждались заявления Портнова и их объявляли априори фейком.

Вот мнение Кравчука: Тут обсуждались заявления Портнова и их объявляли априори фейком.Вот мнение Кравчука:

Попустив кондитера... Попустив кондитера... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27745 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:23 ЛАД написав:

Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии:

сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)?

И делать из этого вывод)) Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии:сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)?И делать из этого вывод))





А чому ? Ви логіку трошки відключайте свою - і подивіться на чужу - дуже навіть прикольно виходить . У Будівельника часом дуже несподівані розрахунки бувають ... Нагадують арифметику в Єралаші - для дітей . а потім в чомусь ще ( армійська тема була ) - для дорослих . Спочатку розрахунок - потім перевірка - і все правильно . Навіть з першого погляду хід кудись вбік не помічаєш ... А чому ? Ви логіку трошки відключайте свою - і подивіться на чужу - дуже навіть прикольно виходить . У Будівельника часом дуже несподівані розрахунки бувають ... Нагадують арифметику в Єралаші - для дітей . а потім в чомусь ще ( армійська тема була ) - для дорослих . Спочатку розрахунок - потім перевірка - і все правильно . Навіть з першого погляду хід кудись вбік не помічаєш ... Puente Повідомлень: 2533 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:32 Козак-характерник написав: Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.

Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.

Вы правы, эта война незаконна, объявление АТО было незаконным и преступным. Армия не может использоваться для подавления внутренних беспорядков, Янукович не решился на такое во время майдана, а эти решились. Объявить открытую войну России было невозможно, и дело не в каких-то кредитах: Россия разгромила бы нашу армию и полностью оккупировала бы Украину за короткое время.

Вывод - нельзя было устраивать и поддерживать майдан. Кому не нравился Янукович - могли проголосовать на него на очередных выборах. А когда уже майдан произошёл, надо было договариваться со своими недовольными соотечественниками с юго-востока, которые по началу действовали теми де методами, зеркалили майдан. А не бросать против них танки и авиацию, понимая, что Россия за них впишется - не может не вписаться. Вы правы, эта война незаконна, объявление АТО было незаконным и преступным. Армия не может использоваться для подавления внутренних беспорядков, Янукович не решился на такое во время майдана, а эти решились. Объявить открытую войну России было невозможно, и дело не в каких-то кредитах: Россия разгромила бы нашу армию и полностью оккупировала бы Украину за короткое время.Вывод - нельзя было устраивать и поддерживать майдан. Кому не нравился Янукович - могли проголосовать на него на очередных выборах. А когда уже майдан произошёл, надо было договариваться со своими недовольными соотечественниками с юго-востока, которые по началу действовали теми де методами, зеркалили майдан. А не бросать против них танки и авиацию, понимая, что Россия за них впишется - не может не вписаться. Tegularius Повідомлень: 1140 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:41 Tegularius написав: Козак-характерник написав: Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.

Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.

Вы правы, эта война незаконна, объявление АТО было незаконным и преступным. Армия не может использоваться для подавления внутренних беспорядков, Янукович не решился на такое во время майдана, а эти решились. Объявить открытую войну России было невозможно, и дело не в каких-то кредитах: Россия разгромила бы нашу армию и полностью оккупировала бы Украину за короткое время.

Вывод - нельзя было устраивать и поддерживать майдан. Кому не нравился Янукович - могли проголосовать на него на очередных выборах. А когда уже майдан произошёл, надо было договариваться со своими недовольными соотечественниками с юго-востока, которые по началу действовали теми де методами, зеркалили майдан. А не бросать против них танки и авиацию, понимая, что Россия за них впишется - не может не вписаться. Вы правы, эта война незаконна, объявление АТО было незаконным и преступным. Армия не может использоваться для подавления внутренних беспорядков, Янукович не решился на такое во время майдана, а эти решились. Объявить открытую войну России было невозможно, и дело не в каких-то кредитах: Россия разгромила бы нашу армию и полностью оккупировала бы Украину за короткое время.Вывод - нельзя было устраивать и поддерживать майдан. Кому не нравился Янукович - могли проголосовать на него на очередных выборах. А когда уже майдан произошёл, надо было договариваться со своими недовольными соотечественниками с юго-востока, которые по началу действовали теми де методами, зеркалили майдан. А не бросать против них танки и авиацию, понимая, что Россия за них впишется - не может не вписаться.



О - ось так і спалюються ...

І про вибори демократичні згадують , і про соотечествєнніков ... О - ось так і спалюються ...І про вибори демократичні згадують , і про соотечествєнніков ... Puente Повідомлень: 2533 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:42 Tegularius написав: Козак-характерник написав: Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.

Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.

Вы правы, эта война незаконна, объявление АТО было незаконным и преступным. Армия не может использоваться для подавления внутренних беспорядков, Янукович не решился на такое во время майдана, а эти решились. Объявить открытую войну России было невозможно, и дело не в каких-то кредитах: Россия разгромила бы нашу армию и полностью оккупировала бы Украину за короткое время.

Вывод - нельзя было устраивать и поддерживать майдан. Кому не нравился Янукович - могли проголосовать на него на очередных выборах. А когда уже майдан произошёл, надо было договариваться со своими недовольными соотечественниками с юго-востока, которые по началу действовали теми де методами, зеркалили майдан . А не бросать против них танки и авиацию, понимая, что Россия за них впишется - не может не вписаться. Вы правы, эта война незаконна, объявление АТО было незаконным и преступным. Армия не может использоваться для подавления внутренних беспорядков, Янукович не решился на такое во время майдана, а эти решились. Объявить открытую войну России было невозможно, и дело не в каких-то кредитах: Россия разгромила бы нашу армию и полностью оккупировала бы Украину за короткое время.Вывод - нельзя было устраивать и поддерживать майдан. Кому не нравился Янукович - могли проголосовать на него на очередных выборах. А. А не бросать против них танки и авиацию, понимая, что Россия за них впишется - не может не вписаться.

Невже? Дзеркалили Майдан? На Майдані хтось сепаратистські гасла проголошував? На початку це дійсно була АТО. І треба було своєчасно навести законність, але в законний силовий спосіб, без застосування армії, спеціальними внутрішніми силами. Цього не було зроблено. Це злочинна бездіяльність або свідома здача територій. Я схиляюся до свідомої здачі національних інтересів, як на Донбасі, так і в Криму. І винуватців цього треба покарати. Бо саме із за них, АТО перейшла у фазу війни. Якщо б була своєчасна зачистка сепарів, ліквідували колону, що просувалася на Донецьк, подальших трагедій можна було уникнути. Крот всередині влади, недарма я стверджую, що ця влада є окупаційною. Вона лише ховається під націоналістичними гаслами. Вовк у вівечій шкурі. Це уламки перефарбувавшихся комуністів. Так що не треба маніпуляцій. Мішати праведне з грішним. Невже? Дзеркалили Майдан? На Майдані хтось сепаратистські гасла проголошував? На початку це дійсно була АТО. І треба було своєчасно навести законність, але в законний силовий спосіб, без застосування армії, спеціальними внутрішніми силами. Цього не було зроблено. Це злочинна бездіяльність або свідома здача територій. Я схиляюся до свідомої здачі національних інтересів, як на Донбасі, так і в Криму. І винуватців цього треба покарати. Бо саме із за них, АТО перейшла у фазу війни. Якщо б була своєчасна зачистка сепарів, ліквідували колону, що просувалася на Донецьк, подальших трагедій можна було уникнути. Крот всередині влади, недарма я стверджую, що ця влада є окупаційною. Вона лише ховається під націоналістичними гаслами. Вовк у вівечій шкурі. Це уламки перефарбувавшихся комуністів. Так що не треба маніпуляцій. Мішати праведне з грішним. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 19 лют, 2020 16:50, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27745 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5561556255635564> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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