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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:50
Козак-характерник написав:
Мені начхати було б на те, як відреагує світ, на їх стурбованість загостренням відносин з РФ. Я посилаю на смерть людей і повинен забезпечити їм захист в тилу, щоб ніякий пес не зміг при зміні влади назвати їх кратєлям
Яка ще зміна української влади на псячу владу? Якщо зелебобікі повноцінні ватани, то нехай відразу голосують за Пуйла, і війни не буде, бо буде повноцінна капітуляція. А закони змінити не важко, і з героїв зробити карателів, якщо, звісно, не бояться гніву народного...
А вони бояться, принаймі, поки що.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:56
andrijk777 написав:
........
Давно хотів написати на цю тему, але не було часу.
Отже: СРСР, як переможець війни сфальсифікував історію цієї війни. Дивно, але чомусь ніхто не думає що інші переможці також трохи "підфарбували" історію на свою сторону.
Факти:
1. В 1938 році найсильнішою сухопутною армію вважалась - французька армія
. Так-так, це відомий для істориків факт. Другою по силі вважалась радянська армія.
2. Самою агресивною державою в той період була - Японія
. Японія вже успішно пиляла Китай і була прямою загрозою також і для Англії і Франції, які мали колонії/володіння в Азії/Індонезії.
Отже - те що Англія /Франція дуже сильно боялись Німеччини - це перебільшення. Тим більше чому Англія повинна була боятись? У Англії(+ її вірного союзника США) був найбільший у світі флот. А флот за 1-2 роки не побудуєш.
Просто історія "пішла" по іншому шляху і всі тепер по-іншому дивляться на ситуацію 1938 року.
Але моя думка така - ні Франція, ні тим більше Англія не дуже сильно боялись Німеччини. Тому політика "умиротворення" це не те чим займались Англія/Франція в 1938 - це згодом вони переписали історію на свою користь.
Чому ж вони пішли на Мюнхенський пакт? Причини 2:Головна причина - підсилити Німеччину і зробити її достатньо сильною щоб вона напала на СРСР + зблизити кордони Німеччини і СРСР.
Друга причина - зменшити ймовірність війни на 2 фронти. Другий фронт це Японія.
Тепер хто "разжигатель" війни(при умові неврахування що 1 світова війна є головною причиною 2 світової):
50% Німеччина - очевидно що вона головний винуватець.
30% СРСР - за напад на Фінляндію, захоплення Прибалтики, Польщі, Бессарабії + я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження.
15% Японія - мега-агресивна імперія того часу. І не забуваємо про Чжангуський інцидент! + напад на США.
5% Англія/Франція - ці країни все-таки війни не хотіли. Їх вина все-таки є мінімальною.
Логика ... историка.
Из Вашего изложения у нормального человека были бы совершенно другие выводы.
Также очень понравилось "я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження" и "напад на Фінляндію" как причина или даже повод 2-ой мировой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:03
lapay написав:
.....
Яка ще зміна української влади на псячу владу? Якщо зелебобікі повноцінні ватани, то нехай відразу голосують за Пуйла, і війни не буде, бо буде повноцінна капітуляція. А закони змінити не важко, і з героїв зробити карателів, якщо, звісно, не бояться гніву народного...
А вони бояться, принаймі, поки що.
Вот только не надо мнение Маруси Звиробий выдавать за мнение народа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:08
lapay написав: Козак-характерник написав:
Мені начхати було б на те, як відреагує світ, на їх стурбованість загостренням відносин з РФ. Я посилаю на смерть людей і повинен забезпечити їм захист в тилу, щоб ніякий пес не зміг при зміні влади назвати їх кратєлям
Яка ще зміна української влади на псячу владу? Якщо зелебобікі повноцінні ватани, то нехай відразу голосують за Пуйла, і війни не буде, бо буде повноцінна капітуляція. А закони змінити не важко, і з героїв зробити карателів, якщо, звісно, не бояться гніву народного...
А вони бояться, принаймі, поки що.
Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:16
Тут обсуждались заявления Портнова и их объявляли априори фейком.
Вот мнение Кравчука:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:18
ЛАД написав:
Тут обсуждались заявления Портнова и их объявляли априори фейком.
Вот мнение Кравчука:
Попустив кондитера...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:23
ЛАД написав:
Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии:
сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)?
И делать из этого вывод))
А чому ? Ви логіку трошки відключайте свою - і подивіться на чужу - дуже навіть прикольно виходить . У Будівельника часом дуже несподівані розрахунки бувають ... Нагадують арифметику в Єралаші - для дітей . а потім в чомусь ще ( армійська тема була ) - для дорослих . Спочатку розрахунок - потім перевірка - і все правильно . Навіть з першого погляду хід кудись вбік не помічаєш ...
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:32
Козак-характерник написав:
Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.
Вы правы, эта война незаконна, объявление АТО было незаконным и преступным. Армия не может использоваться для подавления внутренних беспорядков, Янукович не решился на такое во время майдана, а эти решились. Объявить открытую войну России было невозможно, и дело не в каких-то кредитах: Россия разгромила бы нашу армию и полностью оккупировала бы Украину за короткое время.
Вывод - нельзя было устраивать и поддерживать майдан. Кому не нравился Янукович - могли проголосовать на него на очередных выборах. А когда уже майдан произошёл, надо было договариваться со своими недовольными соотечественниками с юго-востока, которые по началу действовали теми де методами, зеркалили майдан. А не бросать против них танки и авиацию, понимая, что Россия за них впишется - не может не вписаться.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:41
Tegularius написав: Козак-характерник написав:
Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.
Вы правы, эта война незаконна, объявление АТО было незаконным и преступным. Армия не может использоваться для подавления внутренних беспорядков, Янукович не решился на такое во время майдана, а эти решились. Объявить открытую войну России было невозможно, и дело не в каких-то кредитах: Россия разгромила бы нашу армию и полностью оккупировала бы Украину за короткое время.
Вывод - нельзя было устраивать и поддерживать майдан. Кому не нравился Янукович - могли проголосовать на него на очередных выборах. А когда уже майдан произошёл, надо было договариваться со своими недовольными соотечественниками с юго-востока, которые по началу действовали теми де методами, зеркалили майдан. А не бросать против них танки и авиацию, понимая, что Россия за них впишется - не может не вписаться.
О - ось так і спалюються ...
І про вибори демократичні згадують , і про соотечествєнніков ...
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:42
Tegularius написав: Козак-характерник написав:
Закон зворотноьї сили не має. Якщо оголошена війна, то військовослужбовець виконує наказ. І претензій до нього не може бути апріорі. А зараз він де юре виконує не законні накази. Бо армію заборонено використовувати без оголошення війни. Тому я і кажу, що кондитер - щур. Підставив своїх воїнів. Сам то він зможе втекти за бугор і мемуари там писати, якщо смаженим запахне, а простий хлопак тої можливості не має.
Вы правы, эта война незаконна, объявление АТО было незаконным и преступным. Армия не может использоваться для подавления внутренних беспорядков, Янукович не решился на такое во время майдана, а эти решились. Объявить открытую войну России было невозможно, и дело не в каких-то кредитах: Россия разгромила бы нашу армию и полностью оккупировала бы Украину за короткое время.
Вывод - нельзя было устраивать и поддерживать майдан. Кому не нравился Янукович - могли проголосовать на него на очередных выборах. А когда уже майдан произошёл, надо было договариваться со своими недовольными соотечественниками с юго-востока, которые по началу действовали теми де методами, зеркалили майдан
. А не бросать против них танки и авиацию, понимая, что Россия за них впишется - не может не вписаться.
Невже? Дзеркалили Майдан? На Майдані хтось сепаратистські гасла проголошував? На початку це дійсно була АТО. І треба було своєчасно навести законність, але в законний силовий спосіб, без застосування армії, спеціальними внутрішніми силами. Цього не було зроблено. Це злочинна бездіяльність або свідома здача територій. Я схиляюся до свідомої здачі національних інтересів, як на Донбасі, так і в Криму. І винуватців цього треба покарати. Бо саме із за них, АТО перейшла у фазу війни. Якщо б була своєчасна зачистка сепарів, ліквідували колону, що просувалася на Донецьк, подальших трагедій можна було уникнути. Крот всередині влади, недарма я стверджую, що ця влада є окупаційною. Вона лише ховається під націоналістичними гаслами. Вовк у вівечій шкурі. Це уламки перефарбувавшихся комуністів. Так що не треба маніпуляцій. Мішати праведне з грішним.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 19 лют, 2020 16:50, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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