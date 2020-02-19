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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55645565556655675568>
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:19

  Козак-характерник написав:
  katso написав:Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. :) А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!". :)


Розумієте - якщо в складі армії є аналітична служба - то готуватися -це її щоденна робота :roll: Ось зараз сидят десь в Генштабі Москви та рахують скільки ресурів треба Київ взяти. А в Генштабі Варшави - Львів. А в Генштабі Києва - Варшаву та Москву :wink: Робота така - їм за це гроші платять. І таке буде завжди, поки є армії розвідки та аналітичні службі.

Але є велика різниця між готувалися - та зробили. Не було б Майдану - усі ці приготування залишились б на папері, як на мою думку :roll:
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:21

Re: они знали цели

  Tegularius написав:Янукович-то не голодает наверняка, а сотни тысяч лишившихся жилья, средств к существованию? Развели страну.

Цель достигнута. об этом еще тогда, некоторые политики проговаривались, что мол, Януковича не будет уже в апреле.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:24

  Tegularius написав:
  Козак-характерник написав:Це робота диявола. А деякі кажуть, що його не існує. А він існує. І він є лукавий. Бачите, як нашепотів? Десь збрехав, десь недомовив, десь перемішав грішне з праведним. І ось хтось клюнув на гачок. :)

Вы пишете везде о христианстве, примирении. Признайтесь же просто, что были неправы, пали жертвой красивого обмана. Думаю, что и вы ничего не выиграли от тех событий, никто на самом деле не выиграл кроме кучки негодяев. Янукович-то не голодает наверняка, а сотни тысяч лишившихся жилья, средств к существованию? Развели страну.

Я не виправдовую одне Зло іншим. То не бачу сенсу порівнювати їх. Є факт збройної агресії проти суверенної держави - України. Є агресор - РФ. Бог на боці добра і правди, тобто на боці України. Жертвою агресії є Україна. Бог з нами! Все інше - від лукавого. Всі ті увьортки диявола про внутрішній конфлікт є розділення. Доречі повно дурнів, що допомогають дияволу сіяти розкол всередині країни. Це риторика про донбасят і пр...І цю риторику політики в голови вкладають.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:25

  katso написав:
  Козак-характерник написав:На Майдані хтось сепаратистські гасла проголошував?


Ну, как сказать. Может лозунгов и не было - но действия по развалу страны были еще на 1-м Майдане:

Львівська міська рада 66 голосами ухвалила визнати законно обраним Президентом України Віктора Ющенка і виконувати його укази та розпорядження.
...
У Новояворівську близько 400 прихильників В.Ющенка перекрили міжнародний автобан «Ліссабон-Кавказ» (третій Критський коридор).
...
У Стрию прихильники В.Ющенка перекрили міжнародну трасу Київ-Чоп та залізничну дорогу.


https://zik.ua/news/2006/11/22/pomaranc ... _tak_55875


з дуба впав?
Мало того що Майдан не визнає ,ще й фейки пускає.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:28

  ЛАД написав:
  Puente написав:
  ЛАД написав:
Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии:
сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)?
И делать из этого вывод))


А чому ? Ви логіку трошки відключайте свою - і подивіться на чужу - дуже навіть прикольно виходить . У Будівельника часом дуже несподівані розрахунки бувають ... Нагадують арифметику в Єралаші - для дітей . а потім в чомусь ще ( армійська тема була ) - для дорослих . Спочатку розрахунок - потім перевірка - і все правильно . Навіть з першого погляду хід кудись вбік не помічаєш ...

Логику отключать не стоит никогда.
Но можно возражения по сути моих заметок, а не призывы "отключать логику"?
С интересом прочитаю.
И, кстати, подмену цифры 1 убитый на цифру 5, Вы почему-то опустили. Или здесь тоже нужно что-то отключать?


Ви занадто серйозно ставитеся до розрахунків отих просто . Про це я писав ...
Арифметика на війні - це остання справа - ну не можна ж розповідати - скільки у нас снарядів є ? Так само і про втрати насправді - це погана інформація - шкідлива переважно .
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:29

  Козак-характерник написав:Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!".


При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:30

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Ничего не знаю о роли Сталина в сербском перевороте и сомневаюсь, что лёгкая одиннадцатидневная прогулка (операция по захвату) Сербии могла привести к переносу вторжения в Союз на 2 месяца.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B0%C2%BB
Обговорюються причини відстрочки Барбаросси від спочатку запланованої дати 15 травня до фактичної дати вторгнення 22 червня 1941 року (затримка на 38 днів). Причиною, яку найчастіше цитують, є непередбачена ситуація вторгнення в Югославію у квітні 1941 року.[15] Історик Томас Б. Буел вказує, що Фінляндії та Румунії, які не були залучені до початкового планування Німеччини, потрібен був додатковий час для підготовки до участі у вторгненні. Буель додає, що незвично волога зима тримала річки в повному розливі до пізньої весни.[16][a] Повені, можливо, стримували попередній напад, навіть якщо вони сталися до закінчення Балканської кампанії.[18][b]
  ЛАД написав:Также не буду устраивать спор о роли Жукова. Но, в любом случае, не стоит всю честь приписывать "генералу Морозу".
Одни говорят о "массовом героизме советской армии", другие о "заваливании трупами", но это сыграло огромную роль, как бы не называть.
Хотя стоит признать, что ситуация висела на волоске и правительство недаром было эвакуировано в Куйбышев.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B0%C2%BB
В результаті німецький генеральний штаб був впевнений в перевазі німецьких військ над Червоною армією, як в кількісному відношенні, так і в технічному оснащенні, і, особливо, в частині військового керівництва. На основі цього було зроблено висновок, що поки Червона армія буде тільки готуватися до бойових дій, вермахт завдасть їй раптового нищівного удару, і буде громити на її ж території. Це дозволило б Німеччині закінчити війну з Радянським Союзом протягом двох з половиною місяців[3], в крайньому випадку, до 25 грудня 1941 року.[4] Такі розрахунки були основані на тому, що в бойових діях вермахтом у великій кількості будуть використовуватися моторизовані частини. Тому Гітлер вважав, що жодні невдачі при проведенні операції «Барбаросса» неприпустимі і німецька армія з самого початку отримає успіх.[5]

Німці практично виконали свій план. Танкові кліщі і масові котли, всі спроби радянських контратак закінчувались катастрофічними втратами. Пізнє літо і рання осінь/зима. Проти природи танки безсилі.
Масовий героїзм, звісно був, як і масове дезертирство. В нашу донбаську компанію теж таке було. Коли ворог тебе значно переважає, то одні стоять насмерть, а інші тікають від неминучої смерті.
Я не хочу применшувати подвиг радянських солдатів, в тому числі і власних дідів. Але треба об'єктивно оцінювати перебіг подій, що тоді, що зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:32

  lapay написав:
  katso написав:Ну, как сказать. Может лозунгов и не было - но действия по развалу страны были еще на 1-м Майдане:

На Донбасі, після другого Майдану, не підтримували Януковича, там підримували російську окупацію.
Коли, під час першого Майдану, вони підтримували кандидата Януковича, то це дійсно, внутрішньо політичний конфдікт, який завершився демократично - виборами.

Можно много говорить, но захваты админзданий, райотделов милиции, оружия, заявления о непризнании центральной власти (Януковича) начались именно на западе. На Донбассе это было позже и, если бы центр. власть поддержала восток, то "сепарами" оказались бы именно западные. :) Так что таки было "відзеркалення".
На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после действий и заявлений новой власти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:35

Re: главное начать

  ЛАД написав:На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после

И если бы Крым начали захватывать при Януковиче, то вся Украина была бы против.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:36

  freeze написав:
  Козак-характерник написав:Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!".


При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.

Ну і? До чого ведете? Це відомий факт.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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