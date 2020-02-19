Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
katso написав:Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!".
Розумієте - якщо в складі армії є аналітична служба - то готуватися -це її щоденна робота Ось зараз сидят десь в Генштабі Москви та рахують скільки ресурів треба Київ взяти. А в Генштабі Варшави - Львів. А в Генштабі Києва - Варшаву та Москву Робота така - їм за це гроші платять. І таке буде завжди, поки є армії розвідки та аналітичні службі.
Але є велика різниця між готувалися - та зробили. Не було б Майдану - усі ці приготування залишились б на папері, як на мою думку
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Козак-характерник написав:Це робота диявола. А деякі кажуть, що його не існує. А він існує. І він є лукавий. Бачите, як нашепотів? Десь збрехав, десь недомовив, десь перемішав грішне з праведним. І ось хтось клюнув на гачок.
Вы пишете везде о христианстве, примирении. Признайтесь же просто, что были неправы, пали жертвой красивого обмана. Думаю, что и вы ничего не выиграли от тех событий, никто на самом деле не выиграл кроме кучки негодяев. Янукович-то не голодает наверняка, а сотни тысяч лишившихся жилья, средств к существованию? Развели страну.
Я не виправдовую одне Зло іншим. То не бачу сенсу порівнювати їх. Є факт збройної агресії проти суверенної держави - України. Є агресор - РФ. Бог на боці добра і правди, тобто на боці України. Жертвою агресії є Україна. Бог з нами! Все інше - від лукавого. Всі ті увьортки диявола про внутрішній конфлікт є розділення. Доречі повно дурнів, що допомогають дияволу сіяти розкол всередині країни. Це риторика про донбасят і пр...І цю риторику політики в голови вкладають.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Ну, как сказать. Может лозунгов и не было - но действия по развалу страны были еще на 1-м Майдане:
Львівська міська рада 66 голосами ухвалила визнати законно обраним Президентом України Віктора Ющенка і виконувати його укази та розпорядження. ... У Новояворівську близько 400 прихильників В.Ющенка перекрили міжнародний автобан «Ліссабон-Кавказ» (третій Критський коридор). ... У Стрию прихильники В.Ющенка перекрили міжнародну трасу Київ-Чоп та залізничну дорогу.
ЛАД написав: Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии: сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)? И делать из этого вывод))
А чому ? Ви логіку трошки відключайте свою - і подивіться на чужу - дуже навіть прикольно виходить . У Будівельника часом дуже несподівані розрахунки бувають ... Нагадують арифметику в Єралаші - для дітей . а потім в чомусь ще ( армійська тема була ) - для дорослих . Спочатку розрахунок - потім перевірка - і все правильно . Навіть з першого погляду хід кудись вбік не помічаєш ...
Логику отключать не стоит никогда. Но можно возражения по сути моих заметок, а не призывы "отключать логику"? С интересом прочитаю. И, кстати, подмену цифры 1 убитый на цифру 5, Вы почему-то опустили. Или здесь тоже нужно что-то отключать?
Ви занадто серйозно ставитеся до розрахунків отих просто . Про це я писав ... Арифметика на війні - це остання справа - ну не можна ж розповідати - скільки у нас снарядів є ? Так само і про втрати насправді - це погана інформація - шкідлива переважно .
Козак-характерник написав:Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!".
При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Ничего не знаю о роли Сталина в сербском перевороте и сомневаюсь, что лёгкая одиннадцатидневная прогулка (операция по захвату) Сербии могла привести к переносу вторжения в Союз на 2 месяца.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B0%C2%BB Обговорюються причини відстрочки Барбаросси від спочатку запланованої дати 15 травня до фактичної дати вторгнення 22 червня 1941 року (затримка на 38 днів). Причиною, яку найчастіше цитують, є непередбачена ситуація вторгнення в Югославію у квітні 1941 року.[15] Історик Томас Б. Буел вказує, що Фінляндії та Румунії, які не були залучені до початкового планування Німеччини, потрібен був додатковий час для підготовки до участі у вторгненні. Буель додає, що незвично волога зима тримала річки в повному розливі до пізньої весни.[16][a] Повені, можливо, стримували попередній напад, навіть якщо вони сталися до закінчення Балканської кампанії.[18][b]
ЛАД написав:Также не буду устраивать спор о роли Жукова. Но, в любом случае, не стоит всю честь приписывать "генералу Морозу". Одни говорят о "массовом героизме советской армии", другие о "заваливании трупами", но это сыграло огромную роль, как бы не называть. Хотя стоит признать, что ситуация висела на волоске и правительство недаром было эвакуировано в Куйбышев.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B0%C2%BB В результаті німецький генеральний штаб був впевнений в перевазі німецьких військ над Червоною армією, як в кількісному відношенні, так і в технічному оснащенні, і, особливо, в частині військового керівництва. На основі цього було зроблено висновок, що поки Червона армія буде тільки готуватися до бойових дій, вермахт завдасть їй раптового нищівного удару, і буде громити на її ж території. Це дозволило б Німеччині закінчити війну з Радянським Союзом протягом двох з половиною місяців[3], в крайньому випадку, до 25 грудня 1941 року.[4] Такі розрахунки були основані на тому, що в бойових діях вермахтом у великій кількості будуть використовуватися моторизовані частини. Тому Гітлер вважав, що жодні невдачі при проведенні операції «Барбаросса» неприпустимі і німецька армія з самого початку отримає успіх.[5]
Німці практично виконали свій план. Танкові кліщі і масові котли, всі спроби радянських контратак закінчувались катастрофічними втратами. Пізнє літо і рання осінь/зима. Проти природи танки безсилі. Масовий героїзм, звісно був, як і масове дезертирство. В нашу донбаську компанію теж таке було. Коли ворог тебе значно переважає, то одні стоять насмерть, а інші тікають від неминучої смерті. Я не хочу применшувати подвиг радянських солдатів, в тому числі і власних дідів. Але треба об'єктивно оцінювати перебіг подій, що тоді, що зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
katso написав:Ну, как сказать. Может лозунгов и не было - но действия по развалу страны были еще на 1-м Майдане:
На Донбасі, після другого Майдану, не підтримували Януковича, там підримували російську окупацію. Коли, під час першого Майдану, вони підтримували кандидата Януковича, то це дійсно, внутрішньо політичний конфдікт, який завершився демократично - виборами.
Можно много говорить, но захваты админзданий, райотделов милиции, оружия, заявления о непризнании центральной власти (Януковича) начались именно на западе. На Донбассе это было позже и, если бы центр. власть поддержала восток, то "сепарами" оказались бы именно западные. Так что таки было "відзеркалення". На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после действий и заявлений новой власти.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Козак-характерник написав:Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!".
При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.
Ну і? До чого ведете? Це відомий факт.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.