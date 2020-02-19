Додано: Сер 19 лют, 2020 17:30

ЛАД написав: Ничего не знаю о роли Сталина в сербском перевороте и сомневаюсь, что лёгкая одиннадцатидневная прогулка (операция по захвату) Сербии могла привести к переносу вторжения в Союз на 2 месяца. Ничего не знаю о роли Сталина в сербском перевороте и сомневаюсь, что лёгкая одиннадцатидневная прогулка (операция по захвату) Сербии могла привести к переносу вторжения в Союз на 2 месяца.

ЛАД написав: Также не буду устраивать спор о роли Жукова. Но, в любом случае, не стоит всю честь приписывать "генералу Морозу".

Одни говорят о "массовом героизме советской армии", другие о "заваливании трупами", но это сыграло огромную роль, как бы не называть.

Хотя стоит признать, что ситуация висела на волоске и правительство недаром было эвакуировано в Куйбышев. Также не буду устраивать спор о роли Жукова. Но, в любом случае, не стоит всю честь приписывать "генералу Морозу".Одни говорят о "массовом героизме советской армии", другие о "заваливании трупами", но это сыграло огромную роль, как бы не называть.Хотя стоит признать, что ситуация висела на волоске и правительство недаром было эвакуировано в Куйбышев.

Обговорюються причини відстрочки Барбаросси від спочатку запланованої дати 15 травня до фактичної дати вторгнення 22 червня 1941 року (затримка на 38 днів). Причиною, яку найчастіше цитують, є непередбачена ситуація вторгнення в Югославію у квітні 1941 року.[15] Історик Томас Б. Буел вказує, що Фінляндії та Румунії, які не були залучені до початкового планування Німеччини, потрібен був додатковий час для підготовки до участі у вторгненні. Буель додає, що незвично волога зима тримала річки в повному розливі до пізньої весни.[16][a] Повені, можливо, стримували попередній напад, навіть якщо вони сталися до закінчення Балканської кампанії.[18][b]В результаті німецький генеральний штаб був впевнений в перевазі німецьких військ над Червоною армією, як в кількісному відношенні, так і в технічному оснащенні, і, особливо, в частині військового керівництва. На основі цього було зроблено висновок, що поки Червона армія буде тільки готуватися до бойових дій, вермахт завдасть їй раптового нищівного удару, і буде громити на її ж території. Це дозволило б Німеччині закінчити війну з Радянським Союзом протягом двох з половиною місяців[3], в крайньому випадку, до 25 грудня 1941 року.[4] Такі розрахунки були основані на тому, що в бойових діях вермахтом у великій кількості будуть використовуватися моторизовані частини. Тому Гітлер вважав, що жодні невдачі при проведенні операції «Барбаросса» неприпустимі і німецька армія з самого початку отримає успіх.[5]Німці практично виконали свій план. Танкові кліщі і масові котли, всі спроби радянських контратак закінчувались катастрофічними втратами. Пізнє літо і рання осінь/зима. Проти природи танки безсилі.Масовий героїзм, звісно був, як і масове дезертирство. В нашу донбаську компанію теж таке було. Коли ворог тебе значно переважає, то одні стоять насмерть, а інші тікають від неминучої смерті.Я не хочу применшувати подвиг радянських солдатів, в тому числі і власних дідів. Але треба об'єктивно оцінювати перебіг подій, що тоді, що зараз.