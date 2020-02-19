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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:39
ЛАД написав:
Можно много говорить, но захваты админзданий, райотделов милиции, оружия, заявления о непризнании центральной власти (Януковича) начались именно на западе. На Донбассе это было позже и, если бы центр. власть поддержала восток, то "сепарами" оказались бы именно западные.
Так что таки было "відзеркалення".
Диявол розділяючий знову. Диявол ховається у дрібничках. Тут не лише дії важливі, а гасла під якими ті дії роблять.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:40
lapay написав: sal написав:
Потому как Янукович не справился с майданом. Начали искать другую поддержку.
Пенсій вони хотіли російских і зарплат, як в Криму. А отримали х.. у вигляді снарядів на голови.
Як гарно сказано про очікування задурманених роспропагандою, та результат. Точніше й не скажеш.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:40
ЛАД написав:
Можно много говорить, но захваты админзданий, райотделов милиции, оружия, заявления о непризнании центральной власти (Януковича) начались именно на западе. На Донбассе это было позже и, если бы центр. власть поддержала восток, то "сепарами" оказались бы именно западные.
Так что таки было "відзеркалення".
На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после действий и заявлений новой власти.
Захоплення держустанов мирними громадянами це сугубо внутрішній конфлікт, який вирішується силами міліції/поліції, як це було в Харкові.
На Донбасі цю межу переступили Гіркін і Ко, а потім потягнувся запоребриковий ватний сброд і російська зброя, закінчилось російською агресією на день Незалежності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:42
sal написав: ЛАД написав:
На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после
И если бы Крым начали захватывать при Януковиче, то вся Украина была бы против.
Угу. Донбасята першими б почали махати власівськими прапорами - і нас, і нас візьміть!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:44
Puente написав:
.....
Ви занадто серйозно ставитеся до розрахунків отих просто . Про це я писав ...
Арифметика на війні - це остання справа - ну не можна ж розповідати - скільки у нас снарядів є ? Так само і про втрати насправді - це погана інформація - шкідлива переважно .
Я как раз к таким "розрахункам" отношусь с юмором.
Это же Вы призывали "отключать логику" и оценить "несподівані розрахунки" - "дуже навіть прикольно виходить".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:44
lapay написав: sal написав: ЛАД написав:
На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после
И если бы Крым начали захватывать при Януковиче, то вся Украина была бы против.
Угу. Донбасята першими б почали махати власівськими прапорами - і нас, і нас візьміть!
Ви є провокатором москальським.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46
Козак-характерник написав:
провокатор московитський.
Это и есть разделение с его стороны.
Запад хочет подчинить себе восток.
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sal
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46
akrepas написав: lapay написав: sal написав:
Потому как Янукович не справился с майданом. Начали искать другую поддержку.
Пенсій вони хотіли російских і зарплат, як в Криму. А отримали х.. у вигляді снарядів на голови.
Як гарно сказано про очікування задурманених роспропагандою, та результат. Точніше й не скажеш.
Погано сказано. З ненавистю. Без Любові. Диявол розділяючий працює.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:48
sal написав: Козак-характерник написав:
провокатор московитський.
Это и есть разделение с его стороны.
Запад хочет подчинить себе восток.
Теж слова диявола...Та у вас тут шабаш...
Це без мене.
Тусуйтеся тут, я зараз святою водичкою вас збризну.
Тікайте!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:49
Козак-характерник написав:
Погано сказано. З ненавистю. Без Любові.
Верно. Одни унижают других. При этом кричат о единой Украине.
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sal
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