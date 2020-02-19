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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5565556655675568>
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:39

  ЛАД написав:Можно много говорить, но захваты админзданий, райотделов милиции, оружия, заявления о непризнании центральной власти (Януковича) начались именно на западе. На Донбассе это было позже и, если бы центр. власть поддержала восток, то "сепарами" оказались бы именно западные. :) Так что таки было "відзеркалення".

Диявол розділяючий знову. Диявол ховається у дрібничках. Тут не лише дії важливі, а гасла під якими ті дії роблять.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:40

  lapay написав:
  sal написав:Потому как Янукович не справился с майданом. Начали искать другую поддержку.

Пенсій вони хотіли російских і зарплат, як в Криму. А отримали х.. у вигляді снарядів на голови.

Як гарно сказано про очікування задурманених роспропагандою, та результат. Точніше й не скажеш.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:40

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Можно много говорить, но захваты админзданий, райотделов милиции, оружия, заявления о непризнании центральной власти (Януковича) начались именно на западе. На Донбассе это было позже и, если бы центр. власть поддержала восток, то "сепарами" оказались бы именно западные. :) Так что таки было "відзеркалення".
На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после действий и заявлений новой власти.

Захоплення держустанов мирними громадянами це сугубо внутрішній конфлікт, який вирішується силами міліції/поліції, як це було в Харкові.
На Донбасі цю межу переступили Гіркін і Ко, а потім потягнувся запоребриковий ватний сброд і російська зброя, закінчилось російською агресією на день Незалежності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:42

  sal написав:
  ЛАД написав:На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после

И если бы Крым начали захватывать при Януковиче, то вся Украина была бы против.

Угу. Донбасята першими б почали махати власівськими прапорами - і нас, і нас візьміть!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:44

  Puente написав:.....
Ви занадто серйозно ставитеся до розрахунків отих просто . Про це я писав ...
Арифметика на війні - це остання справа - ну не можна ж розповідати - скільки у нас снарядів є ? Так само і про втрати насправді - це погана інформація - шкідлива переважно .

Я как раз к таким "розрахункам" отношусь с юмором.
Это же Вы призывали "отключать логику" и оценить "несподівані розрахунки" - "дуже навіть прикольно виходить".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:44

  lapay написав:
  sal написав:
  ЛАД написав:На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после

И если бы Крым начали захватывать при Януковиче, то вся Украина была бы против.

Угу. Донбасята першими б почали махати власівськими прапорами - і нас, і нас візьміть!

Ви є провокатором москальським. 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46

Re: неедины

  Козак-характерник написав:провокатор московитський.

Это и есть разделение с его стороны.
Запад хочет подчинить себе восток.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:46

  akrepas написав:
  lapay написав:
  sal написав:Потому как Янукович не справился с майданом. Начали искать другую поддержку.

Пенсій вони хотіли російских і зарплат, як в Криму. А отримали х.. у вигляді снарядів на голови.

Як гарно сказано про очікування задурманених роспропагандою, та результат. Точніше й не скажеш.

Погано сказано. З ненавистю. Без Любові. Диявол розділяючий працює.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:48

  sal написав:
  Козак-характерник написав:провокатор московитський.

Это и есть разделение с его стороны.
Запад хочет подчинить себе восток.

Теж слова диявола...Та у вас тут шабаш... :) Це без мене. :) Тусуйтеся тут, я зараз святою водичкою вас збризну. :) Тікайте! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:49

Re: опрос

  Козак-характерник написав:Погано сказано. З ненавистю. Без Любові.

Верно. Одни унижают других. При этом кричат о единой Украине.
sal
 
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