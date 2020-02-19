Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Можно много говорить, но захваты админзданий, райотделов милиции, оружия, заявления о непризнании центральной власти (Януковича) начались именно на западе. На Донбассе это было позже и, если бы центр. власть поддержала восток, то "сепарами" оказались бы именно западные. Так что таки было "відзеркалення". На Донбассе "не підтримували Януковича" уже после его бегства. И о России как "спасительнице" заговорили после действий и заявлений новой власти.
Захоплення держустанов мирними громадянами це сугубо внутрішній конфлікт, який вирішується силами міліції/поліції, як це було в Харкові. На Донбасі цю межу переступили Гіркін і Ко, а потім потягнувся запоребриковий ватний сброд і російська зброя, закінчилось російською агресією на день Незалежності.
Согласен. Но на западе это не "вирішувалось силами міліції/поліції", как позже и на востоке. В Харькове пришлось привлекать, кажется, винницкую полицию. Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма. Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:..... Ви занадто серйозно ставитеся до розрахунків отих просто . Про це я писав ... Арифметика на війні - це остання справа - ну не можна ж розповідати - скільки у нас снарядів є ? Так само і про втрати насправді - це погана інформація - шкідлива переважно .
Я как раз к таким "розрахункам" отношусь с юмором. Это же Вы призывали "отключать логику" и оценить "несподівані розрахунки" - "дуже навіть прикольно виходить".
Ну Ви ж на повному серйозі намагаєтеся Будівельника спростувати ... Для чого ? Нехай собі тішиться ... Якщо там є якась розумна думка - можна подивитися і використати . Якщо ні - то не звертати увагу ... Ну - посміятися в крайньому випадку .
ЛАД написав:Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма. Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.
Мислите в парадигмі ворожої пропаганди. Схід, захід...Хтось когось переламати хоче. Одним словом провокація срачу. Диявол тут у вас кайфує. Всі ви тут начебто займаєте антагоністичні позиції, але насправді все то є іпостасями однієї сутності - диявола розділяючого. Будь яку тезу, що розколює суспільство, я не схвалюю. Будь які штампи і стереотипи треба розвінчувати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
ЛАД написав:Но на западе это не "вирішувалось силами міліції/поліції", как позже и на востоке. В Харькове пришлось привлекать, кажется, винницкую полицию. Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма.
ЗУ не почала захоплювати держуставнови і міліцію, коли переміг Янукович в 2011. Тільки коли він поступово узурпував владу, ставши бандитьским Паханом, побив студентів, неодноразово намагався знищити Майдан - тільки тоді терпець урвався.
ЛАД написав:Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.
З Гіркіним не все зрозуміло. Сам він не міг таке організувати, а щоб ФСБ могло робити такі речі без Путіна - не вірю. Зараз Гіркін скотився до рівня маргінала, але його, чомусь, ніхто не чіпає. Дивно це все.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Давайте краще про козні диявола і його холуя пуйла почитаємо...
Многие на Западе, даже услышав, продолжали и продолжают убаюкивать себя. А может быть, это всего лишь риторика обиженного невротика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например, глобального потепления? Так Западу удобнее, потому что иначе ему придется сделать очень серьезные и неприятные выводы. https://www.svoboda.org/a/30436948.html
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
freeze написав:Вообще похоже на то, что вчерашняя истерика в СМИ сильно раздута ЛОМами одной политсилы, да и Зеленский заодно захотел попиарится срочным созывом Совбеза, на котором ему более внятно всё изложили, после чего он на брифинге по ситуации кроме стандартных слов вдруг начал говорить о коронавирусе, потому что по наступлению говорить особо нечего.
Две дамочки за бокалом вина, пожелавшие Бубочке быть осторожнее - это угроза жизни. А вот 5 часов обстрелов - это мелочи, даже говорить не стоит
freeze написав:У нас по масштабам конечно не Сталинградская битва с тысячами танков и самолётов, но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза.