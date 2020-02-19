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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5565556655675568>
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:04

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Но на западе это не "вирішувалось силами міліції/поліції", как позже и на востоке.
В Харькове пришлось привлекать, кажется, винницкую полицию.
Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма.

ЗУ не почала захоплювати держуставнови і міліцію, коли переміг Янукович в 2011. Тільки коли він поступово узурпував владу, ставши бандитьским Паханом, побив студентів, неодноразово намагався знищити Майдан - тільки тоді терпець урвався.

  ЛАД написав:Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.

З Гіркіним не все зрозуміло. Сам він не міг таке організувати, а щоб ФСБ могло робити такі речі без Путіна - не вірю. Зараз Гіркін скотився до рівня маргінала, але його, чомусь, ніхто не чіпає. Дивно це все.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:08

Давайте краще про козні диявола і його холуя пуйла почитаємо... :)

Многие на Западе, даже услышав, продолжали и продолжают убаюкивать себя. А может быть, это всего лишь риторика обиженного невротика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например, глобального потепления? Так Западу удобнее, потому что иначе ему придется сделать очень серьезные и неприятные выводы.
https://www.svoboda.org/a/30436948.html
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:11

Ітогі подвєдьом. 2020-02-19

Ітогі подвєдьом. 2020-02-19

1) Германия о "независимости" боевиков от РФ: Сурков за 10 минут получил их подписи под "Минском"

Британия на Совбезе ООН обвинила Россию в постоянной лжи о войне на Донбассе

Россия продолжает вооружать боевиков и нарушать Минские соглашения - представитель США в ООН

Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины на фоне обострения на Донбассе
Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша после заседания Совета безопасности ООН выступили с заявлением в поддержку Украины.

США назвали атаку боевиков на Донбассе агрессией России
Но для Бубочки это просто провокация.

2) "Мы не знаем": в Кремле предсказуемо отреагировали на эскалацию на Донбассе

Следком РФ завел уголовное дело после обстрелов вблизи Золотого
В РФ ничего не знают, но дело завели

3) В ОБСЕ рассказали, что видели во время вчерашнего обострения на Луганщине
«Утром 18 февраля, в период с примерно 5:30 до 11:30
....
СММ констатировала существенный рост количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в числе прочего, более 2 тысяч 300 взрывов

4) Арахамия об эскалации на Донбассе: нет достоверной информации, кто наступал
На СовБезе ООН осудил эскалацию, прямо указав виновника.
Но Браун ничего не замечает

"Спецзаседание": комитет ВР по нацбезопасности обсудит обострение на Донбассе в закрытом режиме

5) Уолкер объяснил, чего Россия хочет, оккупировав территории Украины
У мирового сообщества остается один вариант сдерживания российской агрессии – помогать Украине, считает Волкер.

Но и самой Украине не стоит молчать

6) Зеленский анонсировал создание коллегии "выдающихся врачей" для анализа медреформы
Бубочка продолжает играть роль президента.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:18

  freeze написав:Вообще похоже на то, что вчерашняя истерика в СМИ сильно раздута ЛОМами одной политсилы, да и Зеленский заодно захотел попиарится срочным созывом Совбеза, на котором ему более внятно всё изложили, после чего он на брифинге по ситуации кроме стандартных слов вдруг начал говорить о коронавирусе, потому что по наступлению говорить особо нечего.

Две дамочки за бокалом вина, пожелавшие Бубочке быть осторожнее - это угроза жизни.
А вот 5 часов обстрелов - это мелочи, даже говорить не стоит

  freeze написав:У нас по масштабам конечно не Сталинградская битва с тысячами танков и самолётов, но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза.

"Этот клочок земли – кость в горле россиян": экс-разведчик назвал главную причину атаки РФ на Луганщине
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:30

Зато я скажу по этому поводу

  Волгарь написав:Даже не знаю, что сказать по этому поводу
Демографічна ситуація у 2019 році
Кількість померлих 581 114

Это правдивый факт

  Волгарь написав:Помесячные данные о рождаемости и смертности населения РСФСР, УССР и БССР за 1932, 1933, 1934 гг.
Помесячные данные о рождаемости и смертности населения по городским и сельским местностям УССР за 1932, 1933 и 1934 гг.
Смертность 1932
за год 527 140
http://istmat.info/node/18141

Манипулирование фактами, взята только смертность сельского населения. И "забыто" взять смертность городского населения 141 018.
Итого, 527 140+141 018 = 668 158‬

  Волгарь написав:Удивительно, но в голодном 32-ом году, при населении примерно на 1 млн. меньше, чем нынешнее наличное (31,3 против 32,2 млн -на 3% меньше), смертность была меньше НЫНЕШНЕЙ на 9,3%

Манипулирование фактами - 1932 был не самый голодный год, в 1933 смертность была в 3 раза выше
Откровенное враньё - смертность в 1932 была меньше, чем в 2019.
Откровенное враньё - численность нынешнего населения Украины в 32.2 млн

Как видишь, ЛАД, необязательно каждый пост Волгарь анализировать, чтобы понять, что он откровенно врёт.
Ты и сам мог бы это проанализировать, но ты не стал этого делать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:45

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма.
Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.

Мислите в парадигмі ворожої пропаганди. Схід, захід...Хтось когось переламати хоче. Одним словом провокація срачу. Диявол тут у вас кайфує. Всі ви тут начебто займаєте антагоністичні позиції, але насправді все то є іпостасями однієї сутності - диявола розділяючого. Будь яку тезу, що розколює суспільство, я не схвалюю. Будь які штампи і стереотипи треба розвінчувати.

Не так.
Я как раз против такого противопоставления, которое постоянно раздувалось нашими политиками. И сейчас на форуме продолжается раздувание по языковому вопросу.
И в этом посте я отмечал только очень похожие неправомерные действия и запада, и востока.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:54

  lapay написав:
  sal написав:Потому как Янукович не справился с майданом. Начали искать другую поддержку.

Пенсій вони хотіли російских і зарплат, як в Криму. А отримали х.. у вигляді снарядів на голови.

Для объективности продолжите - потому что мы решили их освобождать.
В отличие от крымчан.


Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.
Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ...
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:55

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но на западе это не "вирішувалось силами міліції/поліції", как позже и на востоке.
В Харькове пришлось привлекать, кажется, винницкую полицию.
Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма.

ЗУ не почала захоплювати держуставнови і міліцію, коли переміг Янукович в 2011. Тільки коли він поступово узурпував владу, ставши бандитьским Паханом, побив студентів, неодноразово намагався знищити Майдан - тільки тоді терпець урвався.

Бросьте.
Янук очень терпеливо относился к Майдану. Сильная власть должна была бы разогнать или договориться с Майданом намного раньше. И не убеждайте меня в "стихийности" протеста. Не поверю. Кто-то очень умело раскрутил события.

  ЛАД написав:Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.

З Гіркіним не все зрозуміло. Сам він не міг таке організувати, а щоб ФСБ могло робити такі речі без Путіна - не вірю. Зараз Гіркін скотився до рівня маргінала, але його, чомусь, ніхто не чіпає. Дивно це все.

Возможно, "з Гіркіним не все зрозуміло".
Но для меня лично несомненно, что Гиркин не был просто авантюристом и самостоятельной фигурой. И всё это планировалось, как минимум, с участием росс. верхушки, а, скорее, просто этой верхушкой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:56

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:........
Давно хотів написати на цю тему, але не було часу.
Отже: СРСР, як переможець війни сфальсифікував історію цієї війни. Дивно, але чомусь ніхто не думає що інші переможці також трохи "підфарбували" історію на свою сторону.
Факти:
1. В 1938 році найсильнішою сухопутною армію вважалась - французька армія. Так-так, це відомий для істориків факт. Другою по силі вважалась радянська армія.
2. Самою агресивною державою в той період була - Японія. Японія вже успішно пиляла Китай і була прямою загрозою також і для Англії і Франції, які мали колонії/володіння в Азії/Індонезії.
Отже - те що Англія /Франція дуже сильно боялись Німеччини - це перебільшення. Тим більше чому Англія повинна була боятись? У Англії(+ її вірного союзника США) був найбільший у світі флот. А флот за 1-2 роки не побудуєш.
Просто історія "пішла" по іншому шляху і всі тепер по-іншому дивляться на ситуацію 1938 року.
Але моя думка така - ні Франція, ні тим більше Англія не дуже сильно боялись Німеччини. Тому політика "умиротворення" це не те чим займались Англія/Франція в 1938 - це згодом вони переписали історію на свою користь.
Чому ж вони пішли на Мюнхенський пакт? Причини 2:
Головна причина - підсилити Німеччину і зробити її достатньо сильною щоб вона напала на СРСР + зблизити кордони Німеччини і СРСР.
Друга причина - зменшити ймовірність війни на 2 фронти. Другий фронт це Японія.
Тепер хто "разжигатель" війни(при умові неврахування що 1 світова війна є головною причиною 2 світової):
50% Німеччина - очевидно що вона головний винуватець.
30% СРСР - за напад на Фінляндію, захоплення Прибалтики, Польщі, Бессарабії + я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження.
15% Японія - мега-агресивна імперія того часу. І не забуваємо про Чжангуський інцидент! + напад на США.
5% Англія/Франція - ці країни все-таки війни не хотіли. Їх вина все-таки є мінімальною.

Логика ... историка. :)
Из Вашего изложения у нормального человека были бы совершенно другие выводы.
Также очень понравилось "я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження" и "напад на Фінляндію" как причина или даже повод 2-ой мировой.

Аргументы по сути можно?
Или как всегда?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:56

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-19

7) Чтобы достичь уровня Польши, Украине надо 20 лет с ежегодным ростом ВВП 6% - МВФ
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал он.

  pesikot написав:Бубочка продолжает играть роль президента.
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