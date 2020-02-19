andrijk777 написав:

........Давно хотів написати на цю тему, але не було часу.Отже: СРСР, як переможець війни сфальсифікував історію цієї війни. Дивно, але чомусь ніхто не думає що інші переможці також трохи "підфарбували" історію на свою сторону.Факти:1. В 1938 році найсильнішою сухопутною армію вважалась -. Так-так, це відомий для істориків факт. Другою по силі вважалась радянська армія.2. Самою агресивною державою в той період була -. Японія вже успішно пиляла Китай і була прямою загрозою також і для Англії і Франції, які мали колонії/володіння в Азії/Індонезії.Отже - те що Англія /Франція дуже сильно боялись Німеччини - це перебільшення. Тим більше чому Англія повинна була боятись? У Англії(+ її вірного союзника США) був найбільший у світі флот. А флот за 1-2 роки не побудуєш.Просто історія "пішла" по іншому шляху і всі тепер по-іншому дивляться на ситуацію 1938 року.Але моя думка така - ні Франція, ні тим більше Англія не дуже сильно боялись Німеччини. Тому політика "умиротворення" це не те чим займались Англія/Франція в 1938 - це згодом вони переписали історію на свою користь.Чому ж вони пішли на Мюнхенський пакт? Причини 2:Друга причина - зменшити ймовірність війни на 2 фронти. Другий фронт це Японія.Тепер хто "разжигатель" війни(при умові неврахування що 1 світова війна є головною причиною 2 світової):50% Німеччина - очевидно що вона головний винуватець.30% СРСР - за напад на Фінляндію, захоплення Прибалтики, Польщі, Бессарабії + я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження.15% Японія - мега-агресивна імперія того часу. І не забуваємо про Чжангуський інцидент! + напад на США.5% Англія/Франція - ці країни все-таки війни не хотіли. Їх вина все-таки є мінімальною.