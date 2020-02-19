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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5565556655675568
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:01

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Вообще похоже на то, что вчерашняя истерика в СМИ сильно раздута ЛОМами одной политсилы, да и Зеленский заодно захотел попиарится срочным созывом Совбеза, на котором ему более внятно всё изложили, после чего он на брифинге по ситуации кроме стандартных слов вдруг начал говорить о коронавирусе, потому что по наступлению говорить особо нечего.

Две дамочки за бокалом вина, пожелавшие Бубочке быть осторожнее - это угроза жизни.
А вот 5 часов обстрелов - это мелочи, даже говорить не стоит

  freeze написав:У нас по масштабам конечно не Сталинградская битва с тысячами танков и самолётов, но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза.

"Этот клочок земли – кость в горле россиян": экс-разведчик назвал главную причину атаки РФ на Луганщине


Пять часов непрерывных обстрелов со всех видов оружия, причем обеими сторонами, в результате по одному погибшему с каждой стороны.
Любой кто хоть раз стрелял хотя бы из АК спросит, а куда собственно стреляли. Такое чувство, что стреляли просто в чисто поле для вида. Потому что такую чудовищную неэффективность огня иначе невозможно обьяснить.

Кстати у вас в ссылке и прямое описание Бани, решили мы захватить в серой зоне этот участочек, нам это удалось.
Возникает вопрос с помпой на весь мир заключили соглашение, отвели под видео войска, кто дал команду захватить участок в серой зоне вопреки генштабу, у нас автономно живут комроты или комполка, может комбриги.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:05

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги
1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні
2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день
3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових

Висновок
За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових
В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло
10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб.
Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно.
Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии:
сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)?
И делать из этого вывод))
Даже с точки зрения арифметики вычисления "львiвських рагулей" потрясают.
Откуда цифра в 5 погибших, когда нач. Генштаба говорит об 1?
Ну и сравнение пиковой ситуации со средними потерями ...
Уточню спеціально для харківських і їх підтримуючих рагулів
1 Якби рагулі хотіли проаналізувати написане-то вони б побачили чому я пишу про 5 вбитих . в той час коли ... з нашої сторони - 1 вбитий.
Вся справа в тому що у статистиці Другої Світової - я показував втрати з обох сторін
Тому
У нас один ,у ордловців чотири=5 разом
2 Тепер взагалі вища математика
а - під час Другої світової не було перемирья між воюючими сторонами...Тобто війна йшла 2192 дні*24 години
б - в нашому прикладі , бойові дії тривали 5 родин ( з 5 до 10) , ні до 5-00 ні після 10-00 - бойові дії не велись
Таким чином можна зробити висновок
враховуючи обмежену кількість воюючих(80000 з обох сторін) а також обмежений час бойових дій(5 годин) - можна стверджувати , що середні втрати під час ордловської провокації=середнім втратам під час Другої світової війни ,обмеженим чисельністю воюючих і часом зіткнення.
Тобто У Другій світовій війні,на кожних 80000 бійців.кожних 5 годин було 5 смертей з двох боків
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 лют, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:14

  Puente написав:............
Ну Ви ж на повному серйозі намагаєтеся Будівельника спростувати ...
Для чого ? Нехай собі тішиться ... Якщо там є якась розумна думка - можна подивитися і використати . Якщо ні - то не звертати увагу ... Ну - посміятися в крайньому випадку .

Возможно, Вы правы.
Но раздражают попытки доказать достаточно серьёзные вещи с помощью арифметики для 2-го класса. Да ещё с оскорблениями в адрес окружающих.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:24

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Для объективности продолжите - потому что мы решили их освобождать.
В отличие от крымчан.


Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение.
Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ..

Мені більше сподобався один мужик, на нашій лінії розмеження, біля розбитого сараю: Ви кажете - ми вас захищаємо, вони кажуть - ми вас захищаємо, а хто ж тоді по нам стріляє? :)
Пересічні не можуть без "захисту". Не буде "захищати" своя держава, чи сусідня, то буде "криша" з місцевого чи чужого криміналу.
Тому відпетляти від "захисту" ніяк не вийде. Хто сильнішій, на цій території, той і буде "захищати". Ми тоді були сильніші, потім втрутились запоребрикові "захисники".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:32

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Янук очень терпеливо относился к Майдану. Сильная власть должна была бы разогнать или договориться с Майданом намного раньше. И не убеждайте меня в "стихийности" протеста. Не поверю. Кто-то очень умело раскрутил события.

Він сам цей Майдан породив, відмовою від Асоціації, закріпив побиттям студентів, роздмухав тупою впертістю, коли не хотів звільняти Захарченко і Ко, не кажучи вже про свою відставку чи перевибори.
Якщо хтось і розкрутив Майдан, то виключно він сам. Якби Зеля зробив щось подібне в Парижі, як Яник у Вільнюсі, то і наслідки були б схожі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:37

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Как видишь, ЛАД, необязательно каждый пост Волгарь анализировать, чтобы понять, что он откровенно врёт.
Ты и сам мог бы это проанализировать, но ты не стал этого делать.

Меня этот вопрос не настолько заинтересовал, чтобы проверять.
Врёт он далеко не всегда.
От этого Вашего поста пользы гораздо больше, чем от обычного отмахивания. Спасибо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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