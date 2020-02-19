Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вообще похоже на то, что вчерашняя истерика в СМИ сильно раздута ЛОМами одной политсилы, да и Зеленский заодно захотел попиарится срочным созывом Совбеза, на котором ему более внятно всё изложили, после чего он на брифинге по ситуации кроме стандартных слов вдруг начал говорить о коронавирусе, потому что по наступлению говорить особо нечего.
Две дамочки за бокалом вина, пожелавшие Бубочке быть осторожнее - это угроза жизни. А вот 5 часов обстрелов - это мелочи, даже говорить не стоит
freeze написав:У нас по масштабам конечно не Сталинградская битва с тысячами танков и самолётов, но назвать наступлением попытку отобрать отдельно стоящее зданьице бани в серой зоне, которое служило даже не опорным пунктом, а просто местом откуда наблюдали, явно перебор для экстренного созыва Совбеза.
Пять часов непрерывных обстрелов со всех видов оружия, причем обеими сторонами, в результате по одному погибшему с каждой стороны. Любой кто хоть раз стрелял хотя бы из АК спросит, а куда собственно стреляли. Такое чувство, что стреляли просто в чисто поле для вида. Потому что такую чудовищную неэффективность огня иначе невозможно обьяснить.
Кстати у вас в ссылке и прямое описание Бани, решили мы захватить в серой зоне этот участочек, нам это удалось. Возникает вопрос с помпой на весь мир заключили соглашение, отвели под видео войска, кто дал команду захватить участок в серой зоне вопреки генштабу, у нас автономно живут комроты или комполка, может комбриги.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги 1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні 2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день 3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових
Висновок За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло 10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб. Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно.
Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии: сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)? И делать из этого вывод))
Даже с точки зрения арифметики вычисления "львiвських рагулей" потрясают. Откуда цифра в 5 погибших, когда нач. Генштаба говорит об 1? Ну и сравнение пиковой ситуации со средними потерями ...
Уточню спеціально для харківських і їх підтримуючих рагулів 1 Якби рагулі хотіли проаналізувати написане-то вони б побачили чому я пишу про 5 вбитих . в той час коли ... з нашої сторони - 1 вбитий. Вся справа в тому що у статистиці Другої Світової - я показував втрати з обох сторін Тому У нас один ,у ордловців чотири=5 разом 2 Тепер взагалі вища математика а - під час Другої світової не було перемирья між воюючими сторонами...Тобто війна йшла 2192 дні*24 години б - в нашому прикладі , бойові дії тривали 5 родин ( з 5 до 10) , ні до 5-00 ні після 10-00 - бойові дії не велись Таким чином можна зробити висновок враховуючи обмежену кількість воюючих(80000 з обох сторін) а також обмежений час бойових дій(5 годин) - можна стверджувати , що середні втрати під час ордловської провокації=середнім втратам під час Другої світової війни ,обмеженим чисельністю воюючих і часом зіткнення. Тобто У Другій світовій війні,на кожних 80000 бійців.кожних 5 годин було 5 смертей з двох боків
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 лют, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:............ Ну Ви ж на повному серйозі намагаєтеся Будівельника спростувати ... Для чого ? Нехай собі тішиться ... Якщо там є якась розумна думка - можна подивитися і використати . Якщо ні - то не звертати увагу ... Ну - посміятися в крайньому випадку .
Возможно, Вы правы. Но раздражают попытки доказать достаточно серьёзные вещи с помощью арифметики для 2-го класса. Да ещё с оскорблениями в адрес окружающих.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:Для объективности продолжите - потому что мы решили их освобождать. В отличие от крымчан.
Кстати, у пересичных донбассцев интересное мнение. Видео было: роется бабулька на руинах своего дома, идут рядом бравые пополченцы)), она им -- защитить нас можете? Нет? Так какого полезли ..
Мені більше сподобався один мужик, на нашій лінії розмеження, біля розбитого сараю: Ви кажете - ми вас захищаємо, вони кажуть - ми вас захищаємо, а хто ж тоді по нам стріляє? Пересічні не можуть без "захисту". Не буде "захищати" своя держава, чи сусідня, то буде "криша" з місцевого чи чужого криміналу. Тому відпетляти від "захисту" ніяк не вийде. Хто сильнішій, на цій території, той і буде "захищати". Ми тоді були сильніші, потім втрутились запоребрикові "захисники".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Янук очень терпеливо относился к Майдану. Сильная власть должна была бы разогнать или договориться с Майданом намного раньше. И не убеждайте меня в "стихийности" протеста. Не поверю. Кто-то очень умело раскрутил события.
Він сам цей Майдан породив, відмовою від Асоціації, закріпив побиттям студентів, роздмухав тупою впертістю, коли не хотів звільняти Захарченко і Ко, не кажучи вже про свою відставку чи перевибори. Якщо хтось і розкрутив Майдан, то виключно він сам. Якби Зеля зробив щось подібне в Парижі, як Яник у Вільнюсі, то і наслідки були б схожі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.