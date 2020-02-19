Болванов, что ведутся на "Восточного Геббельса" и сейчас хватает.
К апрелю ситуацию в Украине обязательно накалят.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:09
Болванов, что ведутся на "Восточного Геббельса" и сейчас хватает.
К апрелю ситуацию в Украине обязательно накалят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:09
Все претензии к Януковичу.
Все претензии к РФ
Что ты пал жертвой красивого обмана, что Донбасс присоединят к РФ и будут ЗП/пенсии как в Москве
Но ты забыл, что РФ - это и Кострома тоже.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:11
Re: Політичні дискусії
Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.
Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:13
Развели на другое - украли, отобрали последнее шахты, заводы, Землю,...
- безвиз пожалуйста!
На заработки - пожалуйста!
- Но только не в Украине.- Здесь конечно проблемы, но это внутренние и агрессия РФ как раз и не позволяет решать внутренние проблемы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:19
Коллега freeze, есть один нюанс
История не имеет сослагательного наклонения. Ведь так учат в СССР пропаганде ?
Янукович засцал и сбежал. Как было бы, если бы Янукович не сбежал - такой истории уже нет и не будет.
НО, так же сцыт сейчас и Бубочка. А вот эта история уже есть.
И к чему она приводит, мы все уже видим.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:23
14й в Крыму поддержан иным...:
То же было навязано и на Донбассе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:27
Я бы назвал Про "Соросят"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:28
Уточню спеціально для харківських і їх підтримуючих рагулів
1 Якби рагулі хотіли проаналізувати написане-то вони б побачили чому я пишу про 5 вбитих . в той час коли ... з нашої сторони - 1 вбитий.
Вся справа в тому що у статистиці Другої Світової - я показував втрати з обох сторін
Тому
У нас один ,у ордловців чотири=5 разом
2 Тепер взагалі вища математика
а - під час Другої світової не було перемирья між воюючими сторонами...Тобто війна йшла 2192 дні*24 години
б - в нашому прикладі , бойові дії тривали 5 родин ( з 5 до 10) , ні до 5-00 ні після 10-00 - бойові дії не велись
Таким чином можна зробити висновок
враховуючи обмежену кількість воюючих(80000 з обох сторін) а також обмежений час бойових дій(5 годин) - можна стверджувати , що середні втрати під час ордловської провокації=середнім втратам під час Другої світової війни ,обмеженим чисельністю воюючих і часом зіткнення.
Тобто У Другій світовій війні,на кожних 80000 бійців.кожних 5 годин було 5 смертей з двох боків[/quote]
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На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.
Общее-частное.
Если взяли общее по 2 МВ, то и сравнивать можно только с нашим общим (то есть брать время и погибших с 2014 по сегодня).
Расчёты.
Расчёты.
И вывод с потолка.
Картинки Ералаш и т.п.)))
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:33
Ну,.....
- Дальше!
Высадка морского десанта без даже уведомления..???
Или вам девичья память, или "вера" не позволяет называть всё своими именами?
Вспомним ещё навигационные пункты насильно не переданные?
- Малейший попуск Врагу ведёт к поражению.
Отдельно и для КАЖДОГО - никто не говорит, что "хороший русский - мёртвый русский"
- Хотя Война диктует обратное.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 20:47, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:39
Просто Вы воспринимаете, как нормальное явление, когда иностранные военные, на иностранной военной базе вели себя, как дома: Здесь же и семьи, З/П в 2 раза выше ибо за границей, ни какого ограничения, ни в Правах, ни в передвижении,...
- Русские и сейчас - Братья - но не путайте "русских людей" наших родственников и ту нечисть, что за освобождение с тюрьмы, или пайку лишнюю, лишний день грабежа, наёмники - захватывали Крым, Донбасс,... под вражеским триколором.
Из РФ их Геббельсом восприятие иное. Там считают, что их ещё должны были кормить.
Из других стран третье - они не понимают, как иносранные военные не были в закрытой зоне
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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