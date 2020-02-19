RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5567556855695570>
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:09

  lapay написав:
  sal написав:Потому как Янукович не справился с майданом. Начали искать другую поддержку.

Пенсій вони хотіли російских і зарплат, як в Криму. А отримали х.. у вигляді снарядів на голови.

Болванов, что ведутся на "Восточного Геббельса" и сейчас хватает.

К апрелю ситуацию в Украине обязательно накалят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7863
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:09

  Tegularius написав:Вы пишете везде о христианстве, примирении. Признайтесь же просто, что были неправы, пали жертвой красивого обмана. Думаю, что и вы ничего не выиграли от тех событий, никто на самом деле не выиграл кроме кучки негодяев. Янукович-то не голодает наверняка, а сотни тысяч лишившихся жилья, средств к существованию? Развели страну.

Все претензии к Януковичу.
Все претензии к РФ

Что ты пал жертвой красивого обмана, что Донбасс присоединят к РФ и будут ЗП/пенсии как в Москве
Но ты забыл, что РФ - это и Кострома тоже.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 31.08.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:11

Re: Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:
  freeze написав:
  Козак-характерник написав:Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!".


При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.

НЕ городите глупость, ибо со временем сами начнёте в неё верить.
Ещё при Кучме РФ отрабатывало и практиковало высадку в Крым.
- В прямом смысле слова - только "это удалось потушить по иному".
А Строительство перемычки у Тузлы?


Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.
Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15244
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3950 раз.
Подякували: 6065 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:13

  Tegularius написав:
  Козак-характерник написав:Це робота диявола. А деякі кажуть, що його не існує. А він існує. І він є лукавий. Бачите, як нашепотів? Десь збрехав, десь недомовив, десь перемішав грішне з праведним. І ось хтось клюнув на гачок. :)

Вы пишете везде о христианстве, примирении. Признайтесь же просто, что были неправы, пали жертвой красивого обмана. Думаю, что и вы ничего не выиграли от тех событий, никто на самом деле не выиграл кроме кучки негодяев. Янукович-то не голодает наверняка, а сотни тысяч лишившихся жилья, средств к существованию? Развели страну.

Развели на другое - украли, отобрали последнее шахты, заводы, Землю,...
- безвиз пожалуйста!
На заработки - пожалуйста!
- Но только не в Украине.- Здесь конечно проблемы, но это внутренние и агрессия РФ как раз и не позволяет решать внутренние проблемы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7863
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:19

  freeze написав:
При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.

Коллега freeze, есть один нюанс

История не имеет сослагательного наклонения. Ведь так учат в СССР пропаганде ? :)
Янукович засцал и сбежал. Как было бы, если бы Янукович не сбежал - такой истории уже нет и не будет.

НО, так же сцыт сейчас и Бубочка. А вот эта история уже есть.
И к чему она приводит, мы все уже видим.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 31.08.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:23

  freeze написав:Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.
Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.

14й в Крыму поддержан иным...:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Зображення
То же было навязано и на Донбассе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7863
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:27

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  budivelnik написав:Головна причина-психологічна
Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....

Але 74% цього не оцінили.

Оценивали иное.

Порошенко:
* Пора неотвратимых положительных изменений.
Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь мир, безопасность и единство.
На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спланированная и развязанная на украинском Донбассе* (с) 2014

Порошенко сам говорит, что война помеха.
И война осталась...
Обеспечил ли он мир, безопасность и единство - ещё вопрос.


То есть ПАП сам взял на себя завышенные или высокие требования.
Поэтому и выиграл ... а потом так с треском проиграл.


Я бы назвал Про "Соросят"
"Кожен місяць мінус сотня, сотня тисяч земляків,
Які їдуть на простори європейських чудаків.
Вони їм роботу роблять, самі гроші заробля,
Бо живеться трохи краще, і в безпеці немовля.
Ну а тут, стає все менше, тих, хто платить у бюджет
Скоро буде, що чиновник зробить сам собі мі**т.
МВФ вже не поможе, буде просто в нас дефолт.
І скоріше б це настало, бо народ забив вже болт", - прочитал Мельничук.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7863
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:28

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred"[quote="4874251:budivelnik написав:Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги
1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні
2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день
3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових

Висновок
За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових
В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло
10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб.
Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно.
Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии:
сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)?
И делать из этого вывод))
Даже с точки зрения арифметики вычисления "львiвських рагулей" потрясают.
Откуда цифра в 5 погибших, когда нач. Генштаба говорит об 1?
Ну и сравнение пиковой ситуации со средними потерями ...
Уточню спеціально для харківських і їх підтримуючих рагулів
1 Якби рагулі хотіли проаналізувати написане-то вони б побачили чому я пишу про 5 вбитих . в той час коли ... з нашої сторони - 1 вбитий.
Вся справа в тому що у статистиці Другої Світової - я показував втрати з обох сторін
Тому
У нас один ,у ордловців чотири=5 разом
2 Тепер взагалі вища математика
а - під час Другої світової не було перемирья між воюючими сторонами...Тобто війна йшла 2192 дні*24 години
б - в нашому прикладі , бойові дії тривали 5 родин ( з 5 до 10) , ні до 5-00 ні після 10-00 - бойові дії не велись
Таким чином можна зробити висновок
враховуючи обмежену кількість воюючих(80000 з обох сторін) а також обмежений час бойових дій(5 годин) - можна стверджувати , що середні втрати під час ордловської провокації=середнім втратам під час Другої світової війни ,обмеженим чисельністю воюючих і часом зіткнення.
Тобто У Другій світовій війні,на кожних 80000 бійців.кожних 5 годин було 5 смертей з двох боків[/quote]

-------------------------------
На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.


Общее-частное.
Если взяли общее по 2 МВ, то и сравнивать можно только с нашим общим (то есть брать время и погибших с 2014 по сегодня).

Расчёты.
Расчёты.
И вывод с потолка.

Картинки Ералаш и т.п.)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23121
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:33

  freeze написав:Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.
Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.

Ну,.....
- Дальше!
Высадка морского десанта без даже уведомления..???
Или вам девичья память, или "вера" не позволяет называть всё своими именами?
Вспомним ещё навигационные пункты насильно не переданные?
- Малейший попуск Врагу ведёт к поражению.

Отдельно и для КАЖДОГО - никто не говорит, что "хороший русский - мёртвый русский"
- Хотя Война диктует обратное.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 20:47, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7863
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:39

  Козак-характерник написав:
  freeze написав:
  Козак-характерник написав:Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!".


При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.

Ну і? До чого ведете? Це відомий факт.

Просто Вы воспринимаете, как нормальное явление, когда иностранные военные, на иностранной военной базе вели себя, как дома: Здесь же и семьи, З/П в 2 раза выше ибо за границей, ни какого ограничения, ни в Правах, ни в передвижении,...
- Русские и сейчас - Братья - но не путайте "русских людей" наших родственников и ту нечисть, что за освобождение с тюрьмы, или пайку лишнюю, лишний день грабежа, наёмники - захватывали Крым, Донбасс,... под вражеским триколором.

Из РФ их Геббельсом восприятие иное. Там считают, что их ещё должны были кормить.
Из других стран третье - они не понимают, как иносранные военные не были в закрытой зоне
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7863
З нами з: 20.09.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5567556855695570>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16248)
19.02.2020 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.