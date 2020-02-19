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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5567556855695570> Додано: Сер 19 лют, 2020 20:09 lapay написав: sal написав: Потому как Янукович не справился с майданом. Начали искать другую поддержку. Потому как Янукович не справился с майданом. Начали искать другую поддержку.

Пенсій вони хотіли російских і зарплат, як в Криму. А отримали х.. у вигляді снарядів на голови. Пенсій вони хотіли російских і зарплат, як в Криму. А отримали х.. у вигляді снарядів на голови.

Болванов, что ведутся на "Восточного Геббельса" и сейчас хватает.



К апрелю ситуацию в Украине обязательно накалят. Болванов, что ведутся на "Восточного Геббельса" и сейчас хватает.К апрелю ситуацию в Украине обязательно накалят. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7863 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:09 Tegularius написав: Вы пишете везде о христианстве, примирении. Признайтесь же просто, что были неправы, пали жертвой красивого обмана. Думаю, что и вы ничего не выиграли от тех событий, никто на самом деле не выиграл кроме кучки негодяев. Янукович-то не голодает наверняка, а сотни тысяч лишившихся жилья, средств к существованию? Развели страну. Вы пишете везде о христианстве, примирении. Признайтесь же просто, что были неправы, пали жертвой красивого обмана. Думаю, что и вы ничего не выиграли от тех событий, никто на самом деле не выиграл кроме кучки негодяев.Развели страну.

Все претензии к Януковичу.

Все претензии к РФ



Что ты пал жертвой красивого обмана, что Донбасс присоединят к РФ и будут ЗП/пенсии как в Москве

Но ты забыл, что РФ - это и Кострома тоже. Все претензии к Януковичу.Все претензии к РФЧто ты пал жертвой красивого обмана, что Донбасс присоединят к РФ и будут ЗП/пенсии как в МосквеНо ты забыл, что РФ - это и Кострома тоже. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3942 З нами з: 31.08.09 Подякував: 286 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:11 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: freeze написав: Козак-характерник написав: Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!". Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!".



При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны. При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.

НЕ городите глупость, ибо со временем сами начнёте в неё верить.

Ещё при Кучме РФ отрабатывало и практиковало высадку в Крым.

- В прямом смысле слова - только "это удалось потушить по иному".

А Строительство перемычки у Тузлы? НЕ городите глупость, ибо со временем сами начнёте в неё верить.Ещё при Кучме РФ отрабатывало и практиковало высадку в Крым.- В прямом смысле слова - только "это удалось потушить по иному".А Строительство перемычки у Тузлы?



Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.

Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы. Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15244 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3950 раз. Подякували: 6065 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:13 Tegularius написав: Козак-характерник написав: Це робота диявола. А деякі кажуть, що його не існує. А він існує. І він є лукавий. Бачите, як нашепотів? Десь збрехав, десь недомовив, десь перемішав грішне з праведним. І ось хтось клюнув на гачок. Це робота диявола. А деякі кажуть, що його не існує. А він існує. І він є лукавий. Бачите, як нашепотів? Десь збрехав, десь недомовив, десь перемішав грішне з праведним. І ось хтось клюнув на гачок.

Вы пишете везде о христианстве, примирении. Признайтесь же просто, что были неправы, пали жертвой красивого обмана. Думаю, что и вы ничего не выиграли от тех событий, никто на самом деле не выиграл кроме кучки негодяев. Янукович-то не голодает наверняка, а сотни тысяч лишившихся жилья, средств к существованию? Развели страну. Вы пишете везде о христианстве, примирении. Признайтесь же просто, что были неправы, пали жертвой красивого обмана. Думаю, что и вы ничего не выиграли от тех событий, никто на самом деле не выиграл кроме кучки негодяев. Янукович-то не голодает наверняка, а сотни тысяч лишившихся жилья, средств к существованию? Развели страну.

Развели на другое - украли, отобрали последнее шахты, заводы, Землю,...

- безвиз пожалуйста!

На заработки - пожалуйста!

- Но только не в Украине.- Здесь конечно проблемы, но это внутренние и агрессия РФ как раз и не позволяет решать внутренние проблемы. Развели на другое - украли, отобрали последнее шахты, заводы, Землю,...- безвиз пожалуйста!На заработки - пожалуйста!- Но только не в Украине.- Здесь конечно проблемы, но это внутренние и агрессия РФ как раз и не позволяет решать внутренние проблемы. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7863 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:19 freeze написав:

При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны. При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.

Коллега freeze, есть один нюанс



История не имеет сослагательного наклонения. Ведь так учат в СССР пропаганде ?

Янукович засцал и сбежал. Как было бы, если бы Янукович не сбежал - такой истории уже нет и не будет.



НО, так же сцыт сейчас и Бубочка. А вот эта история уже есть.

И к чему она приводит, мы все уже видим. Коллега, есть один нюансИстория не имеет сослагательного наклонения. Ведь так учат в СССР пропаганде ?Янукович засцал и сбежал. Как было бы, если бы Янукович не сбежал - такой истории уже нет и не будет.НО, так же сцыт сейчас и Бубочка. А вот эта история уже есть.И к чему она приводит, мы все уже видим. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3942 З нами з: 31.08.09 Подякував: 286 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:23 freeze написав: Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.

Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы. Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.

14й в Крыму поддержан иным...:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater



То же было навязано и на Донбассе. 14й в Крыму поддержан иным...:То же было навязано и на Донбассе. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7863 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:27 detroytred написав: Schmit написав: budivelnik написав: Головна причина-психологічна

Уряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану.... Головна причина-психологічнаУряд Порошенка зробив все, щоб 90% населення України не потерпало від невзгод ,які б однозначно зявились від введення військового стану....

Але 74% цього не оцінили. Але 74% цього не оцінили.

Оценивали иное.



Порошенко:

* Пора неотвратимых положительных изменений.

Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь мир, безопасность и единство.

На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спланированная и развязанная на украинском Донбассе* (с) 2014



Порошенко сам говорит, что война помеха.

И война осталась...

Обеспечил ли он мир, безопасность и единство - ещё вопрос.





То есть ПАП сам взял на себя завышенные или высокие требования.

Поэтому и выиграл ... а потом так с треском проиграл. Оценивали иное.Порошенко:* Пора неотвратимых положительных изменений.Чтобы ввести их, нам необходимы в первую очередь мир, безопасность и единство.На пути колоссальных возможностей, которые с падением тирании открылись для европейской модернизации Украины, стала настоящая война, спланированная и развязанная на украинском Донбассе* (с) 2014Порошенко сам говорит, что война помеха.И война осталась...Обеспечил ли он мир, безопасность и единство - ещё вопрос.То есть ПАП сам взял на себя завышенные или высокие требования.Поэтому и выиграл ... а потом так с треском проиграл.



Я бы назвал Про "Соросят"

"Кожен місяць мінус сотня, сотня тисяч земляків,

Які їдуть на простори європейських чудаків.

Вони їм роботу роблять, самі гроші заробля,

Бо живеться трохи краще, і в безпеці немовля.

Ну а тут, стає все менше, тих, хто платить у бюджет

Скоро буде, що чиновник зробить сам собі мі**т.

МВФ вже не поможе, буде просто в нас дефолт.

І скоріше б це настало, бо народ забив вже болт", - прочитал Мельничук. Я бы назвал Про "Соросят" Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7863 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:28 budivelnik написав: ЛАД написав: detroytred"[quote="4874251:budivelnik написав: Статистична підготовка харківських ольгінців хромає на дві ноги

1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні

2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день

3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військових



Висновок

За один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військових

В Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло

10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб.

Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно. Статистична підготовкахромає на дві ноги1 Друга світова тривала 1 вересня 1939 — 2 вересня 1945=2192 дні2 Військові втрати вважаються 24 млн осіб =10950 осіб в день3 В конфлікті приймало участь одночасно приблизно 30 млн військовихВисновокЗа один день ,який вважався перемирям ,в бойових діях в яких потенційно задіяно приблизно 80000 осіб з обох сторін загинуло 5 військовихВ Другій світовій при приблизно однакових параметрах . на кожних 80000 в день гинуло10950 / 30 млн * 80000 =29,2 осіб.Як на мене в зоні розведення і навіть без офіційно обявленої війни - втрати всього в 6 разів менші... цевже серьозно. Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии:

сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)?

И делать из этого вывод)) Ну серьёзно очень интересно, как вообще в голове возникают такие логические цепочки - проводить такие аналогии:сравнивать общее (общее время войны, общие потери) с частным (частный случай вчерашнего боя)?И делать из этого вывод)) Даже с точки зрения арифметики вычисления "львiвських рагулей" потрясают.

Откуда цифра в 5 погибших, когда нач. Генштаба говорит об 1?

Ну и сравнение пиковой ситуации со средними потерями ... Даже с точки зрения арифметики вычисления "львiвських рагулей" потрясают.Откуда цифра впогибших, когда нач. Генштаба говорит обНу и сравнениеситуации сопотерями ... Уточню спеціально для харківських і їх підтримуючих рагулів

1 Якби рагулі хотіли проаналізувати написане-то вони б побачили чому я пишу про 5 вбитих . в той час коли ... з нашої сторони - 1 вбитий.

Вся справа в тому що у статистиці Другої Світової - я показував втрати з обох сторін

Тому

У нас один ,у ордловців чотири= 5 разом

2 Тепер взагалі вища математика

а - під час Другої світової не було перемирья між воюючими сторонами...Тобто війна йшла 2192 дні*24 години

б - в нашому прикладі , бойові дії тривали 5 родин ( з 5 до 10) , ні до 5-00 ні після 10-00 - бойові дії не велись

Таким чином можна зробити висновок

враховуючи обмежену кількість воюючих(80000 з обох сторін) а також обмежений час бойових дій(5 годин) - можна стверджувати , що середні втрати під час ордловської провокації=середнім втратам під час Другої світової війни ,обмеженим чисельністю воюючих і часом зіткнення.

Тобто У Другій світовій війні,на кожних 80000 бійців.кожних 5 годин було 5 смертей з двох боків[/quote]



-------------------------------

На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.





Общее-частное.

Если взяли общее по 2 МВ, то и сравнивать можно только с нашим общим (то есть брать время и погибших с 2014 по сегодня).



Расчёты.

Расчёты.

И вывод с потолка.



Картинки Ералаш и т.п.))) Уточню спеціально для харківських і їх підтримуючих рагулів1 Якби рагулі хотіли проаналізувати написане-то вони б побачили чому я пишу про 5 вбитих . в той час коли ... з нашої сторони - 1 вбитий.Вся справа в тому що у статистиці Другої Світової -Тому2 Тепер взагалі вища математикаа - під час Другої світової не було перемирья між воюючими сторонами...Тобто війна йшла 2192 дні*24 годиниб - в нашому прикладі , бойові дії тривали 5 родин ( з 5 до 10) , ні до 5-00 ні після 10-00 - бойові дії не велисьТаким чином можна зробити висновоквраховуючи обмежену кількість воюючих(80000 з обох сторін) а також обмежений час бойових дій(5 годин) - можна стверджувати , що середні втрати під час ордловської провокації=середнім втратам під час Другої світової війни ,обмеженим чисельністю воюючих і часом зіткнення.Тобто У Другій світовій війні,на кожних 80000 бійців.кожних 5 годин було 5 смертей з[/quote]-------------------------------На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.Общее-частное.Если взяли общее по 2 МВ, то и сравнивать можно только с нашим общим (то есть брать время и погибших с 2014 по сегодня).Расчёты.Расчёты.И вывод с потолка.Картинки Ералаш и т.п.))) detroytred

Повідомлень: 23121 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:33 freeze написав: Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.

Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы. Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.

Ну,.....

- Дальше!

Высадка морского десанта без даже уведомления..???

Или вам девичья память, или "вера" не позволяет называть всё своими именами?

Вспомним ещё навигационные пункты насильно не переданные?

- Малейший попуск Врагу ведёт к поражению.



Отдельно и для КАЖДОГО - никто не говорит, что "хороший русский - мёртвый русский"

- Хотя Война диктует обратное. Ну,.....- Дальше!Высадка морского десанта без даже уведомления..???Вспомним ещё навигационные пункты насильно не переданные?- Малейший попуск Врагу ведёт к поражению.Отдельно и для КАЖДОГО - никто не говорит, что- Хотя Война диктует обратное. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 20:47, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7863 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:39 Козак-характерник написав: freeze написав: Козак-характерник написав: Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!". Без медальки достатньо фактів, що агресія готувалася заздалегідь, а не стихійно. Не наводіть тєнь на плєтєнь. А то виходить, що сліпий каже:"Бачу!".



При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны. При президенте Януковиче не было бы никакой аннексии Крыма, здесь даже нечего обсуждать. Действовал долгосрочный договор на размещение Черноморского флота, Севастополь фактически был в аренде, благожелательное отношение властей Крыма и страны.

Ну і? До чого ведете? Це відомий факт. Ну і? До чого ведете? Це відомий факт.

Просто Вы воспринимаете, как нормальное явление, когда иностранные военные, на иностранной военной базе вели себя, как дома: Здесь же и семьи, З/П в 2 раза выше ибо за границей, ни какого ограничения, ни в Правах, ни в передвижении,...

- Русские и сейчас - Братья - но не путайте "русских людей" наших родственников и ту нечисть, что за освобождение с тюрьмы, или пайку лишнюю, лишний день грабежа, наёмники - захватывали Крым, Донбасс,... под вражеским триколором.



Из РФ их Геббельсом восприятие иное. Там считают, что их ещё должны были кормить.

Из других стран третье - они не понимают, как иносранные военные не были в закрытой зоне Просто Вы воспринимаете, как нормальное явление, когда иностранные военные, на иностранной военной базе вели себя, как дома: Здесь же и семьи, З/П в 2 раза выше ибо за границей, ни какого ограничения, ни в Правах, ни в передвижении,...- Русские и сейчас - Братья - но не путайте "русских людей" наших родственников и ту нечисть, что за освобождение с тюрьмы, или пайку лишнюю, лишний день грабежа, наёмники - захватывали Крым, Донбасс,... под вражеским триколором.Из РФ их Геббельсом восприятие иное. Там считают, что их ещё должны были кормить.Из других стран третье - они не понимают, как иносранные военные не были в закрытой зоне Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7863 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 853 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5567556855695570> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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