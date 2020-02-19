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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5567556855695570 Додано: Сер 19 лют, 2020 20:51 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: freeze написав: Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.

Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы. Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.

Ну,.....

- Дальше!

Высадка морского десанта без даже уведомления..???

Или вам девичья память, или "вера" не позволяет называть всё своими именами?

Вспомним ещё навигационные пункты насильно не переданные?

- Малейший попуск Врагу ведёт к поражению Ну,.....- Дальше!Высадка морского десанта без даже уведомления..???Вспомним ещё навигационные пункты насильно не переданные?- Малейший попуск Врагу ведёт к поражению



Какая высадка морского десанта ? Какого ? Куда, на косу Тузла?

Завязывайте курить, или пишите внятно свои мысли. Какая высадка морского десанта ? Какого ? Куда, на косу Тузла?Завязывайте курить, или пишите внятно свои мысли. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15244 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3950 раз. Подякували: 6065 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 20:56 detroytred написав: На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи. На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи. Звичайно що різні...

У нас - це пікові 5 годин

Під час Другої світової - це середні 5 годин...

Питання термінів і якщо сформульовано правильно - то ви будете змушені погодитись

Абсолютно вірне формулювання виглядає наступним чином

Наші пікові втрати за 5 годин на прикладі вчорашньої провокації=середньостатистичним втратам під час Другої світової...

А те що вам не подобається як скрєпу для педераційників (ВВВ) порівнюють з їх типово агресивною провокацією - так це питання до вашого виховання і моралі. Звичайно що різні...У нас - це пікові 5 годинПід час Другої світової - це середні 5 годин...Питання термінів і якщо сформульовано правильно - то ви будете змушені погодитисьАбсолютно вірне формулювання виглядає наступним чиномНаші пікові втрати за 5 годин на прикладі вчорашньої провокації=середньостатистичним втратам під час Другої світової...А те що вам не подобається як скрєпу для педераційників (ВВВ) порівнюють з їх типово агресивною провокацією - так це питання до вашого виховання і моралі. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22145 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 21:01 pesikot написав:

НО, так же сцыт сейчас и Бубочка. А вот эта история уже есть.

И к чему она приводит, мы все уже видим. НО, так же сцыт сейчас и Бубочка. А вот эта история уже есть.И к чему она приводит, мы все уже видим.

Что значит сцыт? Ваш Порошенко как-то иначе себя вёл? Может быть, он перекрыл границу с РФ , прекратил всю торговлю, взорвал газовую трубу? Объявил всеобщую мобилизацию, запретил всем украинцам покидать страну, запретил вывод капитала и с шашкой наголо пошёл воевать с РФ? Чем вообще действия Зе отличаются от таковых его папередника? Что значит сцыт? Ваш Порошенко как-то иначе себя вёл? Может быть, он перекрыл границу с РФ , прекратил всю торговлю, взорвал газовую трубу? Объявил всеобщую мобилизацию, запретил всем украинцам покидать страну, запретил вывод капитала и с шашкой наголо пошёл воевать с РФ? Чем вообще действия Зе отличаются от таковых его папередника? In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1141 З нами з: 11.02.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Німці свій план НЕ ВИКОНАЛИ.

Група північ - НЕ захопила Ленінград і він успішно клепав танки до кінця війни.

Група центр - взагалі провалила план. Москва не була захоплена і навіть не була оточена.

Група південь - більш-менш виконала план(початковий план - захоплення УССР), але відтягнула значні сили від центру.

Крім того план операції був - 2,5-3 місяці! Тобто все мало закінчитись в вересні. Морози були в вересні?? Ні. Тільки 20 вересня взятий Київ - тобто тільки половина України. А до Москви ПІДІЙШЛИ тільки в кінці жовтня.

Моя особисто думка така - навіть якщо б німці напали на місяць раніше і навіть якщо б не такі ранні морози - вони б все-рівно програли війну. Звинувачувати морози взагалі глупо - морози в Росії(тоді ) це як-би звичне явище(навіть в кінці жовтня). Німці свій план НЕ ВИКОНАЛИ.Група північ - НЕ захопила Ленінград і він успішно клепав танки до кінця війни.Група центр - взагалі провалила план. Москва не була захоплена і навіть не була оточена.Група південь - більш-менш виконала план(початковий план - захоплення УССР), але відтягнула значні сили від центру.Крім того план операції був - 2,5-3 місяці! Тобто все мало закінчитись в вересні. Морози були в вересні?? Ні. Тільки 20 вересня взятий Київ - тобто тільки половина України. А до Москви ПІДІЙШЛИ тільки в кінці жовтня.Моя особисто думка така - навіть якщо б німці напали на місяць раніше і навіть якщо б не такі ранні морози - вони б все-рівно програли війну. Звинувачувати морози взагалі глупо - морози в Росії(тоді) це як-би звичне явище(навіть в кінці жовтня).

Можливо і так. Вони недооцінили здатність Союза постачати нові частини замість перемелених вермахтом. Ленінград не взяли, бо фіни відмовились допомагати, Москву точно б взяли, якби почали на місяць раніше.

А так, скоріше всього, програли б, в підсумку, бо завеликий кусень був, для бліцкрігу, а резерву в них було мало. Можливо і так. Вони недооцінили здатність Союза постачати нові частини замість перемелених вермахтом. Ленінград не взяли, бо фіни відмовились допомагати, Москву точно б взяли, якби почали на місяць раніше.А так, скоріше всього, програли б, в підсумку, бо завеликий кусень був, для бліцкрігу, а резерву в них було мало. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9959 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5567556855695570 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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