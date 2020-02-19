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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:51
Kudrjavuy написав: freeze написав:
Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.
Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.
Ну,.....
- Дальше!
Высадка морского десанта без даже уведомления..???Или вам девичья память, или "вера" не позволяет называть всё своими именами?
Вспомним ещё навигационные пункты насильно не переданные?
- Малейший попуск Врагу ведёт к поражению
Какая высадка морского десанта ? Какого ? Куда, на косу Тузла?
Завязывайте курить, или пишите внятно свои мысли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 20:56
detroytred написав:
На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.
Звичайно що різні...
У нас - це пікові 5 годин
Під час Другої світової - це середні 5 годин...
Питання термінів і якщо сформульовано правильно - то ви будете змушені погодитись
Абсолютно вірне формулювання виглядає наступним чином
Наші пікові втрати за 5 годин на прикладі вчорашньої провокації=середньостатистичним втратам під час Другої світової...
А те що вам не подобається як скрєпу для педераційників (ВВВ) порівнюють з їх типово агресивною провокацією - так це питання до вашого виховання і моралі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:01
pesikot написав:
НО, так же сцыт сейчас и Бубочка. А вот эта история уже есть.
И к чему она приводит, мы все уже видим.
Что значит сцыт? Ваш Порошенко как-то иначе себя вёл? Может быть, он перекрыл границу с РФ , прекратил всю торговлю, взорвал газовую трубу? Объявил всеобщую мобилизацию, запретил всем украинцам покидать страну, запретил вывод капитала и с шашкой наголо пошёл воевать с РФ? Чем вообще действия Зе отличаются от таковых его папередника?
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03
andrijk777 написав:
Німці свій план НЕ ВИКОНАЛИ.
Група північ - НЕ захопила Ленінград і він успішно клепав танки до кінця війни.
Група центр - взагалі провалила план. Москва не була захоплена і навіть не була оточена.
Група південь - більш-менш виконала план(початковий план - захоплення УССР), але відтягнула значні сили від центру.
Крім того план операції був - 2,5-3 місяці! Тобто все мало закінчитись в вересні. Морози були в вересні?? Ні. Тільки 20 вересня взятий Київ - тобто тільки половина України. А до Москви ПІДІЙШЛИ тільки в кінці жовтня.
Моя особисто думка така - навіть якщо б німці напали на місяць раніше і навіть якщо б не такі ранні морози - вони б все-рівно програли війну. Звинувачувати морози взагалі глупо - морози в Росії(тоді
) це як-би звичне явище(навіть в кінці жовтня).
Можливо і так. Вони недооцінили здатність Союза постачати нові частини замість перемелених вермахтом. Ленінград не взяли, бо фіни відмовились допомагати, Москву точно б взяли, якби почали на місяць раніше.
А так, скоріше всього, програли б, в підсумку, бо завеликий кусень був, для бліцкрігу, а резерву в них було мало.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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