Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину. Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.
Ну,..... - Дальше! Высадка морского десанта без даже уведомления..??? Или вам девичья память, или "вера" не позволяет называть всё своими именами? Вспомним ещё навигационные пункты насильно не переданные? - Малейший попуск Врагу ведёт к поражению
Какая высадка морского десанта ? Какого ? Куда, на косу Тузла? Завязывайте курить, или пишите внятно свои мысли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.
Звичайно що різні... У нас - це пікові 5 годин Під час Другої світової - це середні 5 годин... Питання термінів і якщо сформульовано правильно - то ви будете змушені погодитись Абсолютно вірне формулювання виглядає наступним чином Наші пікові втрати за 5 годин на прикладі вчорашньої провокації=середньостатистичним втратам під час Другої світової... А те що вам не подобається як скрєпу для педераційників (ВВВ) порівнюють з їх типово агресивною провокацією - так це питання до вашого виховання і моралі.
pesikot написав: НО, так же сцыт сейчас и Бубочка. А вот эта история уже есть. И к чему она приводит, мы все уже видим.
Что значит сцыт? Ваш Порошенко как-то иначе себя вёл? Может быть, он перекрыл границу с РФ , прекратил всю торговлю, взорвал газовую трубу? Объявил всеобщую мобилизацию, запретил всем украинцам покидать страну, запретил вывод капитала и с шашкой наголо пошёл воевать с РФ? Чем вообще действия Зе отличаются от таковых его папередника?
andrijk777 написав:Німці свій план НЕ ВИКОНАЛИ. Група північ - НЕ захопила Ленінград і він успішно клепав танки до кінця війни. Група центр - взагалі провалила план. Москва не була захоплена і навіть не була оточена. Група південь - більш-менш виконала план(початковий план - захоплення УССР), але відтягнула значні сили від центру. Крім того план операції був - 2,5-3 місяці! Тобто все мало закінчитись в вересні. Морози були в вересні?? Ні. Тільки 20 вересня взятий Київ - тобто тільки половина України. А до Москви ПІДІЙШЛИ тільки в кінці жовтня. Моя особисто думка така - навіть якщо б німці напали на місяць раніше і навіть якщо б не такі ранні морози - вони б все-рівно програли війну. Звинувачувати морози взагалі глупо - морози в Росії(тоді ) це як-би звичне явище(навіть в кінці жовтня).
Можливо і так. Вони недооцінили здатність Союза постачати нові частини замість перемелених вермахтом. Ленінград не взяли, бо фіни відмовились допомагати, Москву точно б взяли, якби почали на місяць раніше. А так, скоріше всього, програли б, в підсумку, бо завеликий кусень був, для бліцкрігу, а резерву в них було мало.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал он.
Такие новости pesikot не дает - это смачная оплеуха ура-патриотам.
Ключевое в интервью представителя МВФ, к слову - не эфемерное сравнение с Польшей, а признание печального факта, о котором я уже устал повторять:
Люнгман додав, що Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно у 2018-2030 роках. За його словами, за збереження таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності практично неможливо буде забезпечити темпи зростання вище 2,5% на рік.
budivelnik, ау, ты где? Это тоже москальский запроданець противоречит тебе, утверждающему, что трудовая эмиграция - это хорошо?..
19yuriy91 написав:ну, как грится - приехали Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 22:02, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:........ Логика ... историка. Из Вашего изложения у нормального человека были бы совершенно другие выводы. Также очень понравилось "я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження" и "напад на Фінляндію" как причина или даже повод 2-ой мировой.
Аргументы по сути можно? Или как всегда?
Объяснять логику в детском саду слегка надоело. Подумайте сами. Опровергать "веру" в истории, тем более в несостоявшиеся события, задача не реальная. Продолжайте верить. ""напад на Фінляндію" как причина или даже повод 2-ой мировой" даже не знаю, что можно написать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Активизация военных действий по готовности. - Погодные условия поспособствуют. Уйдёт грязь но зелени ещё мало.
И обратите внимание на накопление нечисти даже в Киеве - я не зря выставляю эту "грязь"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.