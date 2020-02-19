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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55685569557055715572>
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:51

Re: Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:
  freeze написав:Бред не пишите, а то свои домыслы выдаете за истину.
Перемычка от российского берега до островка, не имеет никакого отношения к событиям 2014, тем более она была разрушена после протеста Кучмы.

Ну,.....
- Дальше!
Высадка морского десанта без даже уведомления..???
Или вам девичья память, или "вера" не позволяет называть всё своими именами?
Вспомним ещё навигационные пункты насильно не переданные?
- Малейший попуск Врагу ведёт к поражению


Какая высадка морского десанта ? Какого ? Куда, на косу Тузла?
Завязывайте курить, или пишите внятно свои мысли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:56

  detroytred написав:На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.
Звичайно що різні...
У нас - це пікові 5 годин
Під час Другої світової - це середні 5 годин...
Питання термінів і якщо сформульовано правильно - то ви будете змушені погодитись
Абсолютно вірне формулювання виглядає наступним чином
Наші пікові втрати за 5 годин на прикладі вчорашньої провокації=середньостатистичним втратам під час Другої світової...
А те що вам не подобається як скрєпу для педераційників (ВВВ) порівнюють з їх типово агресивною провокацією - так це питання до вашого виховання і моралі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:01

  pesikot написав:
НО, так же сцыт сейчас и Бубочка. А вот эта история уже есть.
И к чему она приводит, мы все уже видим.

Что значит сцыт? Ваш Порошенко как-то иначе себя вёл? Может быть, он перекрыл границу с РФ , прекратил всю торговлю, взорвал газовую трубу? Объявил всеобщую мобилизацию, запретил всем украинцам покидать страну, запретил вывод капитала и с шашкой наголо пошёл воевать с РФ? Чем вообще действия Зе отличаются от таковых его папередника?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Німці свій план НЕ ВИКОНАЛИ.
Група північ - НЕ захопила Ленінград і він успішно клепав танки до кінця війни.
Група центр - взагалі провалила план. Москва не була захоплена і навіть не була оточена.
Група південь - більш-менш виконала план(початковий план - захоплення УССР), але відтягнула значні сили від центру.
Крім того план операції був - 2,5-3 місяці! Тобто все мало закінчитись в вересні. Морози були в вересні?? Ні. Тільки 20 вересня взятий Київ - тобто тільки половина України. А до Москви ПІДІЙШЛИ тільки в кінці жовтня.
Моя особисто думка така - навіть якщо б німці напали на місяць раніше і навіть якщо б не такі ранні морози - вони б все-рівно програли війну. Звинувачувати морози взагалі глупо - морози в Росії(тоді :D ) це як-би звичне явище(навіть в кінці жовтня).

Можливо і так. Вони недооцінили здатність Союза постачати нові частини замість перемелених вермахтом. Ленінград не взяли, бо фіни відмовились допомагати, Москву точно б взяли, якби почали на місяць раніше.
А так, скоріше всього, програли б, в підсумку, бо завеликий кусень був, для бліцкрігу, а резерву в них було мало.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:28

  Аlександр написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-02-19

7) Чтобы достичь уровня Польши, Украине надо 20 лет с ежегодным ростом ВВП 6% - МВФ
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал он.


Такие новости pesikot не дает - это смачная оплеуха ура-патриотам.

Ключевое в интервью представителя МВФ, к слову - не эфемерное сравнение с Польшей, а признание печального факта, о котором я уже устал повторять:

Люнгман додав, що Міжнародна організація праці очікує скорочення працездатного населення України на 1,2% щорічно у 2018-2030 роках. За його словами, за збереження таких показників країні без реформ і значного зростання продуктивності практично неможливо буде забезпечити темпи зростання вище 2,5% на рік.

budivelnik, ау, ты где? Это тоже москальский запроданець противоречит тебе, утверждающему, что трудовая эмиграция - это хорошо?..
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:51

  19yuriy91 написав:ну, как грится - приехали
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине. "Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:Выставлять Такие ролики уже не имеет смысла:
https://zn.ua/POLITICS/arahamiya-o-boya ... 5435_.html
-

Этот персонаж просто сказочный...

1. Удалена статья на которую была ссылка.(У меня наверное правда - "рука лёгкая")
2. Как вчера и говорил сегодня появились подробности:
https://i1.wp.com/sprotyv.info/wp-conte ... =640&ssl=1
ССылка на скан первоисточника.
Рекомендую всем смотреть, кто помнит содержание статьи.
И сегодняшнее https://sprotyv.info/news/ozvuchili-pla ... e-zolotogo
На жаль вставка картинки сегодня заблокирована.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 22:02, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:59

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:........
Логика ... историка. :)
Из Вашего изложения у нормального человека были бы совершенно другие выводы.
Также очень понравилось "я вірю в те що СРСР готував напад на Німеччину, але Гітлер зіграв на випередження" и "напад на Фінляндію" как причина или даже повод 2-ой мировой.

Аргументы по сути можно?
Или как всегда?

Объяснять логику в детском саду слегка надоело. Подумайте сами.
Опровергать "веру" в истории, тем более в несостоявшиеся события, задача не реальная. Продолжайте верить.
""напад на Фінляндію" как причина или даже повод 2-ой мировой" даже не знаю, что можно написать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:07

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Тут обсуждались заявления Портнова и их объявляли априори фейком.
Вот мнение Кравчука:

Вот тоже мнение Кравчука
Кравчук выступил на путинском канале, чтобы подтвердить слова Зеленского о СССР
Первый президент Леонид Кравчук подтвердил слова шестого президента Владимира Зеленского, что личная встреча лидеров нацистской Германии и СССР стала предпосылкой начала Второй мировой войны.

Последнее тобой активно отрицается.

Может до тебя дойдёт, что Кравчук, как старый лис идеологии, говорит не то, что думает, а то что нужно в определенный момент времени

О Кравчуке я всё понимаю. Тем не менее, он умный человек и иногда говорит правду. По моей ссылке было вполне по делу. От слов по Вашей ссылке он на следующий день открестился.

Напомню, что свиней я с Вами не пас, и на Ваши последующие посты отвечать не буду, пока Вы это не запомните.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:09

  Kudrjavuy написав:
  lapay написав:
  sal написав:Потому как Янукович не справился с майданом. Начали искать другую поддержку.

Пенсій вони хотіли російских і зарплат, як в Криму. А отримали х.. у вигляді снарядів на голови.

Болванов, что ведутся на "Восточного Геббельса" и сейчас хватает.

К апрелю ситуацию в Украине обязательно накалят.

Почему именно к апрелю?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:16

  ЛАД написав:Почему именно к апрелю?

Активизация военных действий по готовности.
- Погодные условия поспособствуют.
Уйдёт грязь но зелени ещё мало.

И обратите внимание на накопление нечисти даже в Киеве - я не зря выставляю эту "грязь"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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