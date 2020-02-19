Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Маразм крепчает! Кто то вещал о начале всеобщего строительства? - Ан - нет - ...ловите!
Добыча угля нерентабельна: правительство планирует найти для шахтеров новую работу ГОРНОРУДНАЯ ОТРАСЛЬ / УКРАИНА СЕГОДНЯ, 21:473670 012345 https://metallurgprom.org/news/mining/3 ... abotu.html Добыча угля в новых условиях является не рентабельной, заявил министр энергетики Оржель.
Добыча угля нерентабельна: правительство планирует найти для шахтеров новую работу В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что планируют постепенно прекратить добычу угля и закрыть шахты, а для шахтеров найти новые рабочие места. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.
«Мы становимся более эффективными - а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике - надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места: правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное», - заявил Оржель.
Он отметил, что сжигание угля должно остаться в прошлом, а в Украине необходимо развивать возобновляемую энергетику.
Кроме этого, по словам министра энергетики, государство пока закупает уголь для украинских ТЭС, который в полной мере не потребляется, в частности, из-за изменения климата и теплой зимы.
«К тому же мы авансом платим за угля на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной», - добавил Оржель.
Ранее в правительстве сообщали, что хотят закрыть только убыточные государственные шахты и найти новую работу для их сотрудников.
По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель, пока, из-за теплой зимы, Украина не потребляет столько угля, сколько добывает. Из-за этого, в частности накапливается задолженность по зарплате шахтерам.
Накануне правительство направило дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов шахтерам.
Связь стоимости того же цемента из-за проблемной работы шахт я приводил.(не обсуждаемо) По поводу дизель поездов - это вообще выше крыши - оставил намеренно!!! - Соросята форсируют реализацию Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Майже 90% вугілля на ТЕС і ТЕЦ України торік завезено із Росії ВАЖЛИВО! http://www.kvpu.org.ua/uk/news/6/3958-m ... o-iz-rosii Майже 90% вугілля на ТЕС і ТЕЦ України торік завезено із Росії За даними Міністерства енергетики та охорони навколишнього природного середовища, торік на теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) України відвантажено 6 млн тонн імпортного енергетичного вугілля. Це на 17,1% більше, ніж у 2018-му (5,13 млн тонн).
Із них з Російської Федерації на українські електростанції надійшло 5,31 млн тонн вугілля, або 88,4%, із США - 693,9 тис. тонн (11,6%), із ПАР - 0,8 тис. тонн.
Слід зазначити, що імпорт енергетичного вугілля, якого вдосталь в Україні, зростає з року в рік. І що найприкріше найбільше його завозиться із країни-агресора. Так, у 2018-му наша країна постачила на свої ТЕС і ТЕЦ із Росії 4,08 млн т вугілля (79,5%), а у 2017-му - 3,76 млн т (73,9%). Розплачується Україна за імпорт твердого палива твердою валютою, а свої шахтарі залишаються і без роботи, і без зарплати…
Продавать Родину наверное выгодно!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Да,... - Интересно, эти министры, вообще хоть учились в школе? Или все по стопам Греты Тунберг... - одарённые?
http://www.kvpu.org.ua/uk/news/6/3960-o ... noi-haluzi «У країні має розвиватися відновлювальна енергетика, що акумулює потужності, тому що це - майбутнє, а вугілля і його спалювання - минуле. Ми повинні врятувати Україну від екологічного лиха», - підсумував Олексій Оржель.
Коментар народного депутата, голови Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця:
«Міністр енергетики анонсував закриття вугледобувних підприємств, профпереорієнтацію шахтарів, а в проблемах звинуватив клімат та нові економічні умови. Про загравання з кліматом та його вплив на енергоринок України вже сказав прем'єр-міністр, назвавши це маніпуляціями. Вугілля імпортують та планують імпортувати далі — це щонайменше означає, що в інших країнах існують урядовці, здатні налагодити не те що видобуток твердого палива, а навіть його експорт. Як планують перенавчати майже 9 тисяч пенсіонерів, що працюють на шахтах? Для них робота — не розвага, а спосіб виживання. Що буде з жителями міст, населених пунктів, які всебічно залежать від вугледобувних підприємств? Їх всіх теж перевчать? Переселять? Було б непогано, якби можновладці, яким здається, що вони вживають «антикризові заходи», частіше виходили за межі круглих, квадратних та навіть трикутних столів. Їм би проїхатися містоутворюючими підприємствами, поспілкуватися не тільки зі своїми кураторами, а й із простими людьми…»
Британия даже такого не проходила.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Кто начал бойню на Майдане. "Страна" публикует пофамильный список 34 членов "группы Парасюка" Следствие еще в 2017 году установило, что майдановцы 20 февраля 2014 года первыми открыли огонь по бойцам Внутренних войск и "Беркуту", что и спровоцировало кровопролитие
detroytred написав:На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.
Звичайно що різні... У нас - це пікові 5 годин Під час Другої світової - це середні 5 годин... Питання термінів і якщо сформульовано правильно - то ви будете змушені погодитись Абсолютно вірне формулювання виглядає наступним чином Наші пікові втрати за 5 годин на прикладі вчорашньої провокації=середньостатистичним втратам під час Другої світової... А те що вам не подобається як скрєпу для педераційників (ВВВ) порівнюють з їх типово агресивною провокацією - так це питання до вашого виховання і моралі.
Так, как бы неприятно не было это занятие, фейки циничной математики budivelnik-а обязаны быть разобраны, чтобы у него не возникало соблазна фейкометить дальше.
Опустим маленькие неточности вроде того, что ВМВ длилась 2193 дня, а не 2192 - возьмем его собственные оценки.
Коротко их напомню. Погибших было 24 млн, одновременно воевавших - 30 млн. В конфликте на Донбассе же одновременно воюющих - 80 тыс.
Значит по масштабам применения людской военной силы он в (30 млн / 80 тыс) - 375 раз меньше ВМВ.
Ежедневно во ВМВ гибло (24 млн / 2192 дня) = 109,5 тыс военных.
Поскольку конфликт на Донбассе в 375 раз меньше ВМВ по задействованным людским ресурсам, то по летальности они были бы сопоставимы, если бы на Донбассе потери в день исчислялись как (109,5 тыс / 375) = 292 человека в день.
Т.е. наш форумный король математики Гаусс-будивельнык в процессе несложных расчетов потерял "нолик". Впрочем, как всегда - чему удивляться
Надеюсь, теперь всем, даже сомневающимся, понятно, что события просто несравнимы! И слава богу!!! Зачем кому-то пытаться доказать обратное, тоже не секрет - в пропагандистских целях... Танцы на костях... циничные и аморальные...
Активизация военных действий по готовности. - Погодные условия поспособствуют. Уйдёт грязь но зелени ещё мало.
И обратите внимание на накопление нечисти даже в Киеве - я не зря выставляю эту "грязь"
К апрелю население Украины поймёт, что они в этой стране лишние. Городами, сёлами, заводами, что не успели вырезать на металолом, экономикой, гривной, товарами,... - суетой.
Я так понимаю, с весны на "всеукраинских стройках" работать будут только китайцы и турки? А состоятельные "Слуги народа" их нанимать и ставить задачи? Работать будут турецкие, вьетнамские, ... заводы по изготовлению цемента, строительных материалов,... - НЕ ту страну назвали Гондурасом! Шахтёры, машиностроители, транспортники, обслуживающая система, города,... - навыход? - Ау!!! - Кто примет кроме РФ? - Городами?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Кто начал бойню на Майдане. "Страна" публикует пофамильный список 34 членов "группы Парасюка" Следствие еще в 2017 году установило, что майдановцы 20 февраля 2014 года первыми открыли огонь по бойцам Внутренних войск и "Беркуту", что и спровоцировало кровопролитие
жаль только, что преступники по прежднему на свободе, а людей по которым они стреляли по прежднему держат в качестве "стрелочников"...
Надо как-то поактивнее взяться за эту группу стрелков-провокаторов, стреляли ли они только в военнослужащих и правоохранителей, или для провокации и по протестующим, уже не раз раненые заявляли, что в них стреляли с тыла. Проверить всех на детекторе лжи, хотя бы для начала. А статью - убийство - всегда можно вывести из списка амнистии, одно голосование в раде, пять минут времени.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.
Звичайно що різні... У нас - це пікові 5 годин Під час Другої світової - це середні 5 годин... Питання термінів і якщо сформульовано правильно - то ви будете змушені погодитись Абсолютно вірне формулювання виглядає наступним чином Наші пікові втрати за 5 годин на прикладі вчорашньої провокації=середньостатистичним втратам під час Другої світової... А те що вам не подобається як скрєпу для педераційників (ВВВ) порівнюють з їх типово агресивною провокацією - так це питання до вашого виховання і моралі.
Опять та же *логика*
Факт. Факт. И вывод с потолка о том, что мне что-то нравится не нравится, морали и воспитании)))
Ералаш...
З.Ы. к тому же вывод брехливый. Я вообще не вел речи о ВВВ, я говорил о 2 МВ.
Общее-частное. Если взяли общее по 2 МВ, то и сравнивать можно только с нашим общим (то есть брать время и погибших с 2014 по сегодня).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 19 лют, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:А статью - убийство - всегда можно вывести из списка амнистии, одно голосование в раде, пять минут времени.
Освобождения от ответственности за убийство(а) нет даже в этом людоедском законе. Так что настоящих убийц сажать ничего юридически не мешает. Нет политической воли - нужно развеять столько напускного тумана, что даже человек высоких моральных качеств сто раз подумает. Нужно отдать должное турчиновым-яценюкам-порошенкам - следы они замели грамотно. Был создан целый мировоззренческий нарратив, а не просто декриминализация преступления...