Добыча угля нерентабельна: правительство планирует найти для шахтеров новую работуГОРНОРУДНАЯ ОТРАСЛЬ / УКРАИНАСЕГОДНЯ, 21:473670012345Добыча угля в новых условиях является не рентабельной, заявил министр энергетики Оржель.Добыча угля нерентабельна: правительство планирует найти для шахтеров новую работуВ Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что планируют постепенно прекратить добычу угля и закрыть шахты, а для шахтеров найти новые рабочие места. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.«Мы становимся более эффективными - а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике - надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места: правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное», - заявил Оржель.Он отметил, что сжигание угля должно остаться в прошлом, а в Украине необходимо развивать возобновляемую энергетику.Кроме этого, по словам министра энергетики, государство пока закупает уголь для украинских ТЭС, который в полной мере не потребляется, в частности, из-за изменения климата и теплой зимы.«К тому же мы авансом платим за угля на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной», - добавил Оржель.Ранее в правительстве сообщали, что хотят закрыть только убыточные государственные шахты и найти новую работу для их сотрудников.По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель, пока, из-за теплой зимы, Украина не потребляет столько угля, сколько добывает. Из-за этого, в частности накапливается задолженность по зарплате шахтерам.Накануне правительство направило дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов шахтерам.