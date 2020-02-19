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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 55695570557155725573>
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:19

Re: Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:Почему именно к апрелю?

Активизация военных действий по готовности.
- Погодные условия поспособствуют.
Уйдёт грязь но зелени ещё мало.

И обратите внимание на накопление нечисти даже в Киеве - я не зря выставляю эту "грязь"


Пять апрелей было с 2015 года и ни в одном не было активизации боевых действий. Так будет и в этом году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:21

Маразм крепчает!
Кто то вещал о начале всеобщего строительства?
- Ан - нет - ...ловите!
Добыча угля нерентабельна: правительство планирует найти для шахтеров новую работу
ГОРНОРУДНАЯ ОТРАСЛЬ / УКРАИНА
СЕГОДНЯ, 21:473670
012345
https://metallurgprom.org/news/mining/3 ... abotu.html
Добыча угля в новых условиях является не рентабельной, заявил министр энергетики Оржель.

Добыча угля нерентабельна: правительство планирует найти для шахтеров новую работу
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что планируют постепенно прекратить добычу угля и закрыть шахты, а для шахтеров найти новые рабочие места. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

«Мы становимся более эффективными - а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике - надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места: правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное», - заявил Оржель.

Он отметил, что сжигание угля должно остаться в прошлом, а в Украине необходимо развивать возобновляемую энергетику.

Рекомендуем:
КВСЗ: Укрзализныця отказывается покупать украинские дизель-поезда

Кроме этого, по словам министра энергетики, государство пока закупает уголь для украинских ТЭС, который в полной мере не потребляется, в частности, из-за изменения климата и теплой зимы.

«К тому же мы авансом платим за угля на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной», - добавил Оржель.

Ранее в правительстве сообщали, что хотят закрыть только убыточные государственные шахты и найти новую работу для их сотрудников.

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель, пока, из-за теплой зимы, Украина не потребляет столько угля, сколько добывает. Из-за этого, в частности накапливается задолженность по зарплате шахтерам.

Накануне правительство направило дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов шахтерам.

Связь стоимости того же цемента из-за проблемной работы шахт я приводил.(не обсуждаемо)
По поводу дизель поездов - это вообще выше крыши - оставил намеренно!!!
- Соросята форсируют реализацию Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:27

Re: Політичні дискусії

Это на фоне:
Майже 90% вугілля на ТЕС і ТЕЦ України торік завезено із Росії ВАЖЛИВО!
http://www.kvpu.org.ua/uk/news/6/3958-m ... o-iz-rosii
Майже 90% вугілля на ТЕС і ТЕЦ України торік завезено із Росії
За даними Міністерства енергетики та охорони навколишнього природного середовища, торік на теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) України відвантажено 6 млн тонн імпортного енергетичного вугілля. Це на 17,1% більше, ніж у 2018-му (5,13 млн тонн).

Із них з Російської Федерації на українські електростанції надійшло 5,31 млн тонн вугілля, або 88,4%, із США - 693,9 тис. тонн (11,6%), із ПАР - 0,8 тис. тонн.

Слід зазначити, що імпорт енергетичного вугілля, якого вдосталь в Україні, зростає з року в рік. І що найприкріше найбільше його завозиться із країни-агресора. Так, у 2018-му наша країна постачила на свої ТЕС і ТЕЦ із Росії 4,08 млн т вугілля (79,5%), а у 2017-му - 3,76 млн т (73,9%). Розплачується Україна за імпорт твердого палива твердою валютою, а свої шахтарі залишаються і без роботи, і без зарплати…

Продавать Родину наверное выгодно!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:32

Re: Політичні дискусії

Да,...
- Интересно, эти министры, вообще хоть учились в школе? Или все по стопам Греты Тунберг... - одарённые?
http://www.kvpu.org.ua/uk/news/6/3960-o ... noi-haluzi
«У країні має розвиватися відновлювальна енергетика, що акумулює потужності, тому що це - майбутнє, а вугілля і його спалювання - минуле. Ми повинні врятувати Україну від екологічного лиха», - підсумував Олексій Оржель.

Коментар народного депутата, голови Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця:

«Міністр енергетики анонсував закриття вугледобувних підприємств, профпереорієнтацію шахтарів, а в проблемах звинуватив клімат та нові економічні умови. Про загравання з кліматом та його вплив на енергоринок України вже сказав прем'єр-міністр, назвавши це маніпуляціями. Вугілля імпортують та планують імпортувати далі — це щонайменше означає, що в інших країнах існують урядовці, здатні налагодити не те що видобуток твердого палива, а навіть його експорт. Як планують перенавчати майже 9 тисяч пенсіонерів, що працюють на шахтах? Для них робота — не розвага, а спосіб виживання. Що буде з жителями міст, населених пунктів, які всебічно залежать від вугледобувних підприємств? Їх всіх теж перевчать? Переселять? Було б непогано, якби можновладці, яким здається, що вони вживають «антикризові заходи», частіше виходили за межі круглих, квадратних та навіть трикутних столів. Їм би проїхатися містоутворюючими підприємствами, поспілкуватися не тільки зі своїми кураторами, а й із простими людьми…»

Британия даже такого не проходила.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.
Звичайно що різні...
У нас - це пікові 5 годин
Під час Другої світової - це середні 5 годин...
Питання термінів і якщо сформульовано правильно - то ви будете змушені погодитись
Абсолютно вірне формулювання виглядає наступним чином
Наші пікові втрати за 5 годин на прикладі вчорашньої провокації=середньостатистичним втратам під час Другої світової...
А те що вам не подобається як скрєпу для педераційників (ВВВ) порівнюють з їх типово агресивною провокацією - так це питання до вашого виховання і моралі.


Так, как бы неприятно не было это занятие, фейки циничной математики budivelnik-а обязаны быть разобраны, чтобы у него не возникало соблазна фейкометить дальше.

Опустим маленькие неточности вроде того, что ВМВ длилась 2193 дня, а не 2192 - возьмем его собственные оценки.

Коротко их напомню. Погибших было 24 млн, одновременно воевавших - 30 млн. В конфликте на Донбассе же одновременно воюющих - 80 тыс.

Значит по масштабам применения людской военной силы он в (30 млн / 80 тыс) - 375 раз меньше ВМВ.

Ежедневно во ВМВ гибло (24 млн / 2192 дня) = 109,5 тыс военных.

Поскольку конфликт на Донбассе в 375 раз меньше ВМВ по задействованным людским ресурсам, то по летальности они были бы сопоставимы, если бы на Донбассе потери в день исчислялись как (109,5 тыс / 375) = 292 человека в день.

Т.е. наш форумный король математики Гаусс-будивельнык в процессе несложных расчетов потерял "нолик". Впрочем, как всегда - чему удивляться :mrgreen:

Надеюсь, теперь всем, даже сомневающимся, понятно, что события просто несравнимы! И слава богу!!! Зачем кому-то пытаться доказать обратное, тоже не секрет - в пропагандистских целях... Танцы на костях... циничные и аморальные...
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:37

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Почему именно к апрелю?

Активизация военных действий по готовности.
- Погодные условия поспособствуют.
Уйдёт грязь но зелени ещё мало.

И обратите внимание на накопление нечисти даже в Киеве - я не зря выставляю эту "грязь"

К апрелю население Украины поймёт, что они в этой стране лишние. Городами, сёлами, заводами, что не успели вырезать на металолом, экономикой, гривной, товарами,... - суетой.


Я так понимаю, с весны на "всеукраинских стройках" работать будут только китайцы и турки?
А состоятельные "Слуги народа" их нанимать и ставить задачи?
Работать будут турецкие, вьетнамские, ... заводы по изготовлению цемента, строительных материалов,...
- НЕ ту страну назвали Гондурасом!
Шахтёры, машиностроители, транспортники, обслуживающая система, города,... - навыход?
- Ау!!!
- Кто примет кроме РФ?
- Городами?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:39

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:Кто начал бойню на Майдане. "Страна" публикует пофамильный список 34 членов "группы Парасюка"
Следствие еще в 2017 году установило, что майдановцы 20 февраля 2014 года первыми открыли огонь по бойцам Внутренних войск и "Беркуту", что и спровоцировало кровопролитие

https://strana.ua/news/250376-kto-ubiva ... tvija.html

жаль только, что преступники по прежднему на свободе, а людей по которым они стреляли по прежднему держат в качестве "стрелочников"... :(


Надо как-то поактивнее взяться за эту группу стрелков-провокаторов, стреляли ли они только в военнослужащих и правоохранителей, или для провокации и по протестующим, уже не раз раненые заявляли, что в них стреляли с тыла. Проверить всех на детекторе лжи, хотя бы для начала.
А статью - убийство - всегда можно вывести из списка амнистии, одно голосование в раде, пять минут времени.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:45

  budivelnik написав:
  detroytred написав:На кожних 5 годин взагалi и в конкретные 5 годин --- это разные вещи.
Звичайно що різні...
У нас - це пікові 5 годин
Під час Другої світової - це середні 5 годин...
Питання термінів і якщо сформульовано правильно - то ви будете змушені погодитись
Абсолютно вірне формулювання виглядає наступним чином
Наші пікові втрати за 5 годин на прикладі вчорашньої провокації=середньостатистичним втратам під час Другої світової...
А те що вам не подобається як скрєпу для педераційників (ВВВ) порівнюють з їх типово агресивною провокацією - так це питання до вашого виховання і моралі.

Опять та же *логика* :lol:

Факт.
Факт.
И вывод с потолка о том, что мне что-то нравится не нравится, морали и воспитании)))

Ералаш...

З.Ы. к тому же вывод брехливый.
Я вообще не вел речи о ВВВ, я говорил о 2 МВ.
Общее-частное.
Если взяли общее по 2 МВ, то и сравнивать можно только с нашим общим (то есть брать время и погибших с 2014 по сегодня).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 19 лют, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:48

  freeze написав:А статью - убийство - всегда можно вывести из списка амнистии, одно голосование в раде, пять минут времени.


Освобождения от ответственности за убийство(а) нет даже в этом людоедском законе. Так что настоящих убийц сажать ничего юридически не мешает. Нет политической воли - нужно развеять столько напускного тумана, что даже человек высоких моральных качеств сто раз подумает. Нужно отдать должное турчиновым-яценюкам-порошенкам - следы они замели грамотно. Был создан целый мировоззренческий нарратив, а не просто декриминализация преступления...
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:52

Ещё одна "дикая новость": https://metallurgprom.org/news/ukraine/ ... ernel.html
КРАЗ на заказ «Кернел» 20ти тоник зерновоз построил.
Кто не в теме объясню:
1. Уборка в Украине июнь-июль.
2. Жара асфальтовое покрытие плавиться
3. В сельской местности дороги не ремонтируются со времён строительства.
Тяжелые 30 тонн в селе летом, и о твёрдом покрытии в сёлах можно забыть.
- Кто то об этом "думает"???
- Или селянин должен следом тикать?

В то же время, на оборонку - проблемы...???
КРАЗ не справляется.
Это звучало и на форуме Хотя КРАЗ обратного мнения:
https://ukranews.com/news/684430-avtokr ... oevremenno
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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