Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Освобождения от ответственности за убийство(а) нет даже в этом людоедском законе. Так что настоящих убийц сажать ничего юридически не мешает. Нет политической воли - нужно развеять столько напускного тумана, что даже человек высоких моральных качеств сто раз подумает. Нужно отдать должное турчиновым-яценюкам-порошенкам - следы они замели грамотно. Был создан целый мировоззренческий нарратив, а не просто декриминализация преступления...
Беркутню, спочатку, хай посадять, якщо зможуть. А то беркуту стріляти можна, в беззбройних, а майданівцям не можна. Коротше кажучи - все це ватні мрії, і не більше, бо ніяких доказів немає, а хто там що по п'яні триндів, про свої "подвиги", то на цьому вирок не побудуєш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Коротше кажучи - все це ватні мрії, і не більше, бо ніяких доказів немає, а хто там що по п'яні триндів, про свої "подвиги", то на цьому вирок не побудуєш.
Есть видео допроса одного из группы стрелков Парасюка. Допрос проводился в здании генпрокуратуры прокурорами Горбатюка. Товарищ рассказывает кто стрелял, откуда оружие, кто организовывал, короче много интересного. А посадить надо всех убийц с обеих сторон, беркут хоть и при исполнении служебных приказов был, но это тоже не давало право стрелять в безоружных людей. Превышение пределов. Тем более не было права стрелять у каких-то вооруженных провокаторов в тех же военнослужащих при исполнении, насколько я помню из беркута никто не погиб, погибли совершенно непричастные к стрельбе военнослужащие. А это тоже обычное убийство как на охоте.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Отказ властей от возвращения под контроль государства отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.
Ценностная капитуляция, то есть принятие враждебного "русского мира" украинской властью, политикумом и обществом.
Приход к власти прокремлевской политико-финансово-информационной группировки за счет пророссийского электората с оккупированных Россией, а в перспективе возвращенных территорий.
Мой прогноз по происходящему в Экономико - Правовом поле.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 19 лют, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Есть видео допроса одного из группы стрелков Парасюка. Допрос проводился в здании генпрокуратуры прокурорами Горбатюка. Товарищ рассказывает кто стрелял, откуда оружие, кто организовывал, короче много интересного.
А про викрадення іншопланетянами він не розповідав? Зброя, з якої стріляли, є? Відбитки пальців на зброї є? Що є, крім бездоказової заяви якоїсь людини? По беркуту і відео є, і свідків повно, а результат нульовий, бо довести, що конкретний Вася поцілив в конкретного Пєтю, неможливо. До речі, а про "грузинських снайперів" Пашинського, як і про "іспанського диспечера", вже можна забути?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:А социология показывает, что либо ваты большинство, либо тебе следует прекратить называть ватой всех, кто не порохобот
Соціологія, кажеш? https://uiamp.org.ua/isl/70-oproshennyh ... vromaydana Украинский Институт политики провел экспертный опрос «Итоги Евромайдана». Исследование проводилось в период с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года. Путем телефонного интервьюирования были опрошены более 30 известных украинских экспертов.
60% экспертов считают, что Евромайдан не достиг своих целей (частично или полностью), 35% считают, что достиг, и 5% затруднились с ответом.
Та й експерти ці з ватним нахилом. Так що можеш і далі плавати в ватних мріях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Есть видео допроса одного из группы стрелков Парасюка. Допрос проводился в здании генпрокуратуры прокурорами Горбатюка. Товарищ рассказывает кто стрелял, откуда оружие, кто организовывал, короче много интересного.
А собственно какие могут быть претензии к стрелкам Парасюка? Они народные герои! И их надо вообще сделать официальными героями Украины. Они воспользовались своим конституционным правом на самооборону и защищали свой народ от нелюдей из Беркута, которые открыли огонь по безоружным людям, по своему народу.
freeze написав:Есть видео допроса одного из группы стрелков Парасюка. Допрос проводился в здании генпрокуратуры прокурорами Горбатюка. Товарищ рассказывает кто стрелял, откуда оружие, кто организовывал, короче много интересного.
А про викрадення іншопланетянами він не розповідав? Зброя, з якої стріляли, є? Відбитки пальців на зброї є? Що є, крім бездоказової заяви якоїсь людини? По беркуту і відео є, і свідків повно, а результат нульовий, бо довести, що конкретний Вася поцілив в конкретного Пєтю, неможливо. До речі, а про "грузинських снайперів" Пашинського, як і про "іспанського диспечера", вже можна забути?
Тогда надо обьявить полную амнистию всем сторонам, распустить прокурорскую группу расследователей, которая сожрала уже сотни миллионов гривен налогоплательщиков, обьявить день скорби по всем погибшим на майдане, и проехать эту тему навсегда, раз расследование такое бессмысленное, что все улики уничтожены.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Есть видео допроса одного из группы стрелков Парасюка. Допрос проводился в здании генпрокуратуры прокурорами Горбатюка. Товарищ рассказывает кто стрелял, откуда оружие, кто организовывал, короче много интересного.
А собственно какие могут быть претензии к стрелкам Парасюка? Они народные герои! И их надо вообще сделать официальными героями Украины. Они воспользовались своим конституционным правом на самооборону и защищали свой народ от нелюдей из Беркута, которые открыли огонь по безоружным людям, по своему народу.
Эти косые герои не убили ни одного беркутовца, а убивали ни в чем не виноватых военнослужащих, которые часто безоружные стояли в оцеплении.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Тогда надо обьявить полную амнистию всем сторонам, распустить прокурорскую группу расследователей, которая сожрала уже сотни миллионов гривен налогоплательщиков, обьявить день скорби по всем погибшим на майдане, и проехать эту тему навсегда, раз расследование такое бессмысленное, что все улики уничтожены.
Можливо, амністію зелені зроблять. Розслідування ніхто не закриє, навіть після амністії, бо не відомо, хто віддавав накази, роздавав зброю, натискав на гачки. Якщо це буде російська гебня - то яка їм амністія?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.