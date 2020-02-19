Ватні мрії, ватні експерти, ватна більшість... Одні лише 8% д'Артаньяни
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:50
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:52
Вероятно Вы не в курсе, что происходит в стране?
И где чаще видели Яроша?
- есть вопросы по определению "некорректные".
Или "не введение военного положения" - позволило "Расслабиться"?
- Расслабиться до неприличия?
А Войну ещё не закончили - Донбасс, Крым - имеют оккупанты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:53
Re: Політичні дискусії
Все давно известно, если со стороны правоохранителей.
Какое там может быть расследование.
Приказы беркутовцам мог отдавать командир роты. Командиру роты мог отдавать приказ только определенный командир по иерархии.
Никакой левый дядя не может отдать приказ комроты, есть устав.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:53
Re: Політичні дискусії
Вже більше, тільки по справжній соціології, а не по твоїм фейкаліям.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 00:00
Re: Політичні дискусії
Повно свідчинь, що фейси приїздили в Київ, постачали нелетальну зброю, проти демонстрантів. А може і були гебешні снайпери, чи "грузинські", чи якийсь завербований "Парасюк"?
Будуть розсідувати і далі, поки не розкладуть по поличкам всі докази. Тоді закриють справу, і в архів чи музей Революції Гідності.
Не закриють справу навіть зелені, бо буде значний суспільний резонанс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 00:04
Re: Політичні дискусії
Це тебе забракували, який опитування 30 експертів, тут хотів впарити за соціологічне опитування суспільства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 00:07
Ребята, вы все служили в армии.
Выдать в центре столицы боевое оружие, боевые патроны, зарядить, снять с предохранителя, патрон в патронник, навести на людей (не вверх, не над головами!) и открыть огонь по СВОЕМУ безоружному народу, который он клялся защищать до последнего дыхания …
Такое мог приказать только самый верховный. И не просто приказать. А дать гарантии.
И любой военнослужащий или мент, по Конституции, мог в эту же секунду отказаться выполнять этот преступный приказ или перейти на сторону народа.
Додано: Чет 20 лют, 2020 00:22
Re: Політичні дискусії
Да уже понятно, что это дело не будет расследовано никогда.
60 лет прошло с убийства Кеннеди, а толку ноль, то ли Освальд одиночка, то ли местная мафия, то ли кубинцы, то ли КГБ, то ли само ФБР, фильмов уже десятки наснимали.
Так и здесь, наша постмайданная прокуратура и суд вероятно с целью сокрытия преступлений обоих сторон выпустила из под стражи ключевого фигуранта комроты беркута, который уж точно знал все, и помогли ему перейти границу и скрыться. Теперь все концы в воду. Любой вышестоящий фигурант может сказать, что я никаких приказов преступных не отдавал Садовнику, спросите у него чего он начал стрелять, вы ж его сто раз допрашивали перед тем как отпустили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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