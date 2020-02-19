Додано: Чет 20 лют, 2020 00:22

lapay написав: freeze написав: Все давно известно, если со стороны правоохранителей.

Какое там может быть расследование.

Приказы беркутовцам мог отдавать командир роты. Командиру роты мог отдавать приказ только определенный командир по иерархии.

Никакой левый дядя не может отдать приказ комроты, есть устав. Все давно известно, если со стороны правоохранителей.Какое там может быть расследование.Приказы беркутовцам мог отдавать командир роты. Командиру роты мог отдавать приказ только определенный командир по иерархии.Никакой левый дядя не может отдать приказ комроты, есть устав.

Повно свідчинь, що фейси приїздили в Київ, постачали нелетальну зброю, проти демонстрантів. А може і були гебешні снайпери, чи "грузинські", чи якийсь завербований "Парасюк"?

Будуть розсідувати і далі, поки не розкладуть по поличкам всі докази. Тоді закриють справу, і в архів чи музей Революції Гідності.

Не закриють справу навіть зелені, бо буде значний суспільний резонанс. Повно свідчинь, що фейси приїздили в Київ, постачали нелетальну зброю, проти демонстрантів. А може і були гебешні снайпери, чи "грузинські", чи якийсь завербований "Парасюк"?Будуть розсідувати і далі, поки не розкладуть по поличкам всі докази. Тоді закриють справу, і в архів чи музей Революції Гідності.Не закриють справу навіть зелені, бо буде значний суспільний резонанс.

Да уже понятно, что это дело не будет расследовано никогда.60 лет прошло с убийства Кеннеди, а толку ноль, то ли Освальд одиночка, то ли местная мафия, то ли кубинцы, то ли КГБ, то ли само ФБР, фильмов уже десятки наснимали.Так и здесь, наша постмайданная прокуратура и суд вероятно с целью сокрытия преступлений обоих сторон выпустила из под стражи ключевого фигуранта комроты беркута, который уж точно знал все, и помогли ему перейти границу и скрыться. Теперь все концы в воду. Любой вышестоящий фигурант может сказать, что я никаких приказов преступных не отдавал Садовнику, спросите у него чего он начал стрелять, вы ж его сто раз допрашивали перед тем как отпустили.