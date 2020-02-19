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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5570557155725573
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:50

  lapay написав:
Та й експерти ці з ватним нахилом. Так що можеш і далі плавати в ватних мріях. :mrgreen:


Ватні мрії, ватні експерти, ватна більшість... Одні лише 8% д'Артаньяни :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:52

  Вкладчик1234 написав:Это тот "Ярош предположил", который в Раде всего пару раз показывался? Хотя обещал расстреливать прогульщиков и кнопкодавов? :)

Интересно ещё послушать мнение например Тягныбока, или Корчинского. Или хоть Тараса Чорновола :)

Билецкий уже передумал конфедерацию Украины с РФ делать?

Вероятно Вы не в курсе, что происходит в стране?
И где чаще видели Яроша?
- есть вопросы по определению "некорректные".
Или "не введение военного положения" - позволило "Расслабиться"?
- Расслабиться до неприличия?
А Войну ещё не закончили - Донбасс, Крым - имеют оккупанты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:53

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Тогда надо обьявить полную амнистию всем сторонам, распустить прокурорскую группу расследователей, которая сожрала уже сотни миллионов гривен налогоплательщиков, обьявить день скорби по всем погибшим на майдане, и проехать эту тему навсегда, раз расследование такое бессмысленное, что все улики уничтожены.

Можливо, амністію зелені зроблять. Розслідування ніхто не закриє, навіть після амністії, бо не відомо, хто віддавав накази, роздавав зброю, натискав на гачки. Якщо це буде російська гебня - то яка їм амністія?


Все давно известно, если со стороны правоохранителей.
Какое там может быть расследование.
Приказы беркутовцам мог отдавать командир роты. Командиру роты мог отдавать приказ только определенный командир по иерархии.
Никакой левый дядя не может отдать приказ комроты, есть устав.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ватні мрії, ватні експерти, ватна більшість... Одні лише 8% д'Артаньяни

Вже більше, тільки по справжній соціології, а не по твоїм фейкаліям. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:00

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Все давно известно, если со стороны правоохранителей.
Какое там может быть расследование.
Приказы беркутовцам мог отдавать командир роты. Командиру роты мог отдавать приказ только определенный командир по иерархии.
Никакой левый дядя не может отдать приказ комроты, есть устав.

Повно свідчинь, що фейси приїздили в Київ, постачали нелетальну зброю, проти демонстрантів. А може і були гебешні снайпери, чи "грузинські", чи якийсь завербований "Парасюк"?
Будуть розсідувати і далі, поки не розкладуть по поличкам всі докази. Тоді закриють справу, і в архів чи музей Революції Гідності.
Не закриють справу навіть зелені, бо буде значний суспільний резонанс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:04

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Моим? :shock: Интересно, почему это порохоботы 5 лет пользовались данными Украинского Института Социологии, а теперь, вдруг, забраковали?..

Це тебе забракували, який опитування 30 експертів, тут хотів впарити за соціологічне опитування суспільства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:07

  freeze написав:Все давно известно, если со стороны правоохранителей.
Какое там может быть расследование.
Приказы беркутовцам мог отдавать командир роты. Командиру роты мог отдавать приказ только определенный командир по иерархии.
Никакой левый дядя не может отдать приказ комроты, есть устав.


Ребята, вы все служили в армии.
Выдать в центре столицы боевое оружие, боевые патроны, зарядить, снять с предохранителя, патрон в патронник, навести на людей (не вверх, не над головами!) и открыть огонь по СВОЕМУ безоружному народу, который он клялся защищать до последнего дыхания …
Такое мог приказать только самый верховный. И не просто приказать. А дать гарантии.
И любой военнослужащий или мент, по Конституции, мог в эту же секунду отказаться выполнять этот преступный приказ или перейти на сторону народа. :arrow:
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:22

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Все давно известно, если со стороны правоохранителей.
Какое там может быть расследование.
Приказы беркутовцам мог отдавать командир роты. Командиру роты мог отдавать приказ только определенный командир по иерархии.
Никакой левый дядя не может отдать приказ комроты, есть устав.

Повно свідчинь, що фейси приїздили в Київ, постачали нелетальну зброю, проти демонстрантів. А може і були гебешні снайпери, чи "грузинські", чи якийсь завербований "Парасюк"?
Будуть розсідувати і далі, поки не розкладуть по поличкам всі докази. Тоді закриють справу, і в архів чи музей Революції Гідності.
Не закриють справу навіть зелені, бо буде значний суспільний резонанс.


Да уже понятно, что это дело не будет расследовано никогда.
60 лет прошло с убийства Кеннеди, а толку ноль, то ли Освальд одиночка, то ли местная мафия, то ли кубинцы, то ли КГБ, то ли само ФБР, фильмов уже десятки наснимали.
Так и здесь, наша постмайданная прокуратура и суд вероятно с целью сокрытия преступлений обоих сторон выпустила из под стражи ключевого фигуранта комроты беркута, который уж точно знал все, и помогли ему перейти границу и скрыться. Теперь все концы в воду. Любой вышестоящий фигурант может сказать, что я никаких приказов преступных не отдавал Садовнику, спросите у него чего он начал стрелять, вы ж его сто раз допрашивали перед тем как отпустили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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