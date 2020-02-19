Я разочарую сегодня еще одного форумного Гаусса - опрос 30-и респондентов является социологическим исследованием! А вот заявление об их ангажированности - домыслы, или пропаганда...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 00:52
Я разочарую сегодня еще одного форумного Гаусса - опрос 30-и респондентов является социологическим исследованием! А вот заявление об их ангажированности - домыслы, или пропаганда...
Додано: Чет 20 лют, 2020 01:36
І я проти. Але диявол ховається в дрібничках. На заході протиправні дії були не антидержавницькими. На сході - під сепаратистськими гаслами. Є суттєва різниця. Але зараз на заході з'явився новий вид сепаратизму - латентний, що маскується під патріотизм. Я маю на увазі ідеї сепарації окупованих територій, а іноді ретранслюють і ідеї обмеження громадських прав за регіональною ознакою. БУДЬ ЯКІ прояви сепаратизму треба пресікати на корню. І ми, як люди думаючі повинні то розуміти, що диявол він розділяючий. І ділить він дуже лукаво, іноді навіть його риторику можна сприйняти за правду. Але, ще раз повторю, що лукавий ховається в дрібничках. Його справа - розділяти і губити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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