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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5571557255735574 Додано: Чет 20 лют, 2020 00:52 lapay написав: zРадио написав: Моим? Интересно, почему это порохоботы 5 лет пользовались данными Украинского Института Социологии, а теперь, вдруг, забраковали?.. Моим?Интересно, почему это порохоботы 5 лет пользовались данными Украинского Института Социологии, а теперь, вдруг, забраковали?..

Це тебе забракували, який опитування 30 експертів, тут хотів впарити за соціологічне опитування суспільства. Це тебе забракували, який опитування 30 експертів, тут хотів впарити за соціологічне опитування суспільства.



Я разочарую сегодня еще одного форумного Гаусса - опрос 30-и респондентов является социологическим исследованием! А вот заявление об их ангажированности - домыслы, или пропаганда... Я разочарую сегодня еще одного форумного Гаусса - опрос 30-и респондентовсоциологическим исследованием! А вот заявление об их ангажированности - домыслы, или пропаганда... zРадио

Повідомлень: 4946 З нами з: 02.05.18 Подякував: 907 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 01:36 ЛАД написав: Козак-характерник написав: ЛАД написав: Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма.

Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы. Когда центр. власть явно сталана позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма.Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.

Мислите в парадигмі ворожої пропаганди. Схід, захід...Хтось когось переламати хоче. Одним словом провокація срачу. Диявол тут у вас кайфує. Всі ви тут начебто займаєте антагоністичні позиції, але насправді все то є іпостасями однієї сутності - диявола розділяючого. Будь яку тезу, що розколює суспільство, я не схвалюю. Будь які штампи і стереотипи треба розвінчувати. Мислите в парадигмі ворожої пропаганди. Схід, захід...Хтось когось переламати хоче. Одним словом провокація срачу. Диявол тут у вас кайфує. Всі ви тут начебто займаєте антагоністичні позиції, але насправді все то є іпостасями однієї сутності - диявола розділяючого. Будь яку тезу, що розколює суспільство, я не схвалюю. Будь які штампи і стереотипи треба розвінчувати.

Не так.

Я как раз против такого противопоставления, которое постоянно раздувалось нашими политиками. И сейчас на форуме продолжается раздувание по языковому вопросу.

И в этом посте я отмечал только очень похожие неправомерные действия и запада, и востока. Не так.Я как раз против такого противопоставления, которое постоянно раздувалось нашими политиками. И сейчас на форуме продолжается раздувание по языковому вопросу.И в этом посте я отмечал только очень похожиедействия и запада, и востока.

І я проти. Але диявол ховається в дрібничках. На заході протиправні дії були не антидержавницькими. На сході - під сепаратистськими гаслами. Є суттєва різниця. Але зараз на заході з'явився новий вид сепаратизму - латентний, що маскується під патріотизм. Я маю на увазі ідеї сепарації окупованих територій, а іноді ретранслюють і ідеї обмеження громадських прав за регіональною ознакою. БУДЬ ЯКІ прояви сепаратизму треба пресікати на корню. І ми, як люди думаючі повинні то розуміти, що диявол він розділяючий. І ділить він дуже лукаво, іноді навіть його риторику можна сприйняти за правду. Але, ще раз повторю, що лукавий ховається в дрібничках. Його справа - розділяти і губити. І я проти. Але диявол ховається в дрібничках. На заході протиправні дії були не антидержавницькими. На сході - під сепаратистськими гаслами. Є суттєва різниця. Але зараз на заході з'явився новий вид сепаратизму - латентний, що маскується під патріотизм. Я маю на увазі ідеї сепарації окупованих територій, а іноді ретранслюють і ідеї обмеження громадських прав за регіональною ознакою. БУДЬ ЯКІ прояви сепаратизму треба пресікати на корню. І ми, як люди думаючі повинні то розуміти, що диявол він розділяючий. І ділить він дуже лукаво, іноді навіть його риторику можна сприйняти за правду. Але, ще раз повторю, що лукавий ховається в дрібничках. Його справа - розділяти і губити. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27757 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5571557255735574 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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