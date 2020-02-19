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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5571557255735574
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:52

  lapay написав:
  zРадио написав:Моим? :shock: Интересно, почему это порохоботы 5 лет пользовались данными Украинского Института Социологии, а теперь, вдруг, забраковали?..

Це тебе забракували, який опитування 30 експертів, тут хотів впарити за соціологічне опитування суспільства.


Я разочарую сегодня еще одного форумного Гаусса - опрос 30-и респондентов является социологическим исследованием! А вот заявление об их ангажированности - домыслы, или пропаганда...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 01:36

  ЛАД написав:
  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма.
Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.

Мислите в парадигмі ворожої пропаганди. Схід, захід...Хтось когось переламати хоче. Одним словом провокація срачу. Диявол тут у вас кайфує. Всі ви тут начебто займаєте антагоністичні позиції, але насправді все то є іпостасями однієї сутності - диявола розділяючого. Будь яку тезу, що розколює суспільство, я не схвалюю. Будь які штампи і стереотипи треба розвінчувати.

Не так.
Я как раз против такого противопоставления, которое постоянно раздувалось нашими политиками. И сейчас на форуме продолжается раздувание по языковому вопросу.
И в этом посте я отмечал только очень похожие неправомерные действия и запада, и востока.

І я проти. Але диявол ховається в дрібничках. На заході протиправні дії були не антидержавницькими. На сході - під сепаратистськими гаслами. Є суттєва різниця. Але зараз на заході з'явився новий вид сепаратизму - латентний, що маскується під патріотизм. Я маю на увазі ідеї сепарації окупованих територій, а іноді ретранслюють і ідеї обмеження громадських прав за регіональною ознакою. БУДЬ ЯКІ прояви сепаратизму треба пресікати на корню. І ми, як люди думаючі повинні то розуміти, що диявол він розділяючий. І ділить він дуже лукаво, іноді навіть його риторику можна сприйняти за правду. Але, ще раз повторю, що лукавий ховається в дрібничках. Його справа - розділяти і губити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 02:30

Про люцифера і його холуя - пуйла

  Козак-характерник написав:Давайте краще про козні диявола і його холуя пуйла почитаємо... :)

Многие на Западе, даже услышав, продолжали и продолжают убаюкивать себя. А может быть, это всего лишь риторика обиженного невротика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например, глобального потепления? Так Западу удобнее, потому что иначе ему придется сделать очень серьезные и неприятные выводы.
https://www.svoboda.org/a/30436948.html

Знайшов повний варіант статті. https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/ ... SdKSyzxPQw Дуже цікаво. І сподобалися деякі коменти.
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 03:03

  lapay написав:Соціологія, кажеш?
https://uiamp.org.ua/isl/70-oproshennyh ... vromaydana
Украинский Институт политики провел экспертный опрос «Итоги Евромайдана». Исследование проводилось в период с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года. Путем телефонного интервьюирования были опрошены более 30 известных украинских экспертов.

60% экспертов считают, что Евромайдан не достиг своих целей (частично или полностью), 35% считают, что достиг, и 5% затруднились с ответом.

Та й експерти ці з ватним нахилом. Так що можеш і далі плавати в ватних мріях. :mrgreen:

Майдан на 100% досяг своєї цілі, тому що ціль була одна - скинути Якуковича.
Це опитування потрібно було починати питанням - "Які цілі були в Майдана?". Ось тоді б усе стало на свої місця і ми б побачили рівень цих "експертів".
andrijk777
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