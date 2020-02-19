Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Когда центр. власть явно стала полностью на позиции запада и попыталась просто подавить восток, начались поиски поддержки. Тем более, появился пример Крыма. Безусловно согласен, что если бы не Гиркин, то, вероятнее всего, до такого не дошло бы.
Мислите в парадигмі ворожої пропаганди. Схід, захід...Хтось когось переламати хоче. Одним словом провокація срачу. Диявол тут у вас кайфує. Всі ви тут начебто займаєте антагоністичні позиції, але насправді все то є іпостасями однієї сутності - диявола розділяючого. Будь яку тезу, що розколює суспільство, я не схвалюю. Будь які штампи і стереотипи треба розвінчувати.
Не так. Я как раз против такого противопоставления, которое постоянно раздувалось нашими политиками. И сейчас на форуме продолжается раздувание по языковому вопросу. И в этом посте я отмечал только очень похожие неправомерные действия и запада, и востока.
І я проти. Але диявол ховається в дрібничках. На заході протиправні дії були не антидержавницькими. На сході - під сепаратистськими гаслами. Є суттєва різниця. Але зараз на заході з'явився новий вид сепаратизму - латентний, що маскується під патріотизм. Я маю на увазі ідеї сепарації окупованих територій, а іноді ретранслюють і ідеї обмеження громадських прав за регіональною ознакою. БУДЬ ЯКІ прояви сепаратизму треба пресікати на корню. І ми, як люди думаючі повинні то розуміти, що диявол він розділяючий. І ділить він дуже лукаво, іноді навіть його риторику можна сприйняти за правду. Але, ще раз повторю, що лукавий ховається в дрібничках. Його справа - розділяти і губити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Давайте краще про козні диявола і його холуя пуйла почитаємо...
Многие на Западе, даже услышав, продолжали и продолжают убаюкивать себя. А может быть, это всего лишь риторика обиженного невротика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например, глобального потепления? Так Западу удобнее, потому что иначе ему придется сделать очень серьезные и неприятные выводы. https://www.svoboda.org/a/30436948.html
lapay написав:Соціологія, кажеш? https://uiamp.org.ua/isl/70-oproshennyh ... vromaydana Украинский Институт политики провел экспертный опрос «Итоги Евромайдана». Исследование проводилось в период с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года. Путем телефонного интервьюирования были опрошены более 30 известных украинских экспертов.
60% экспертов считают, что Евромайдан не достиг своих целей (частично или полностью), 35% считают, что достиг, и 5% затруднились с ответом.
Та й експерти ці з ватним нахилом. Так що можеш і далі плавати в ватних мріях.
Майдан на 100% досяг своєї цілі, тому що ціль була одна - скинути Якуковича. Це опитування потрібно було починати питанням - "Які цілі були в Майдана?". Ось тоді б усе стало на свої місця і ми б побачили рівень цих "експертів".
ЛАД написав:...... Не так. Я как раз против такого противопоставления, которое постоянно раздувалось нашими политиками. И сейчас на форуме продолжается раздувание по языковому вопросу. И в этом посте я отмечал только очень похожие неправомерные действия и запада, и востока.
І я проти. Але диявол ховається в дрібничках. На заході протиправні дії були не антидержавницькими. На сході - під сепаратистськими гаслами. Є суттєва різниця. Але зараз на заході з'явився новий вид сепаратизму - латентний, що маскується під патріотизм. Я маю на увазі ідеї сепарації окупованих територій, а іноді ретранслюють і ідеї обмеження громадських прав за регіональною ознакою. БУДЬ ЯКІ прояви сепаратизму треба пресікати на корню. І ми, як люди думаючі повинні то розуміти, що диявол він розділяючий. І ділить він дуже лукаво, іноді навіть його риторику можна сприйняти за правду. Але, ще раз повторю, що лукавий ховається в дрібничках. Його справа - розділяти і губити.
Не надо! Сепаратистские лозунги на востоке появились далеко не сразу. В феврале их не было. Вначале ездили в тот же Киев и выступали против Майдана. А сепаратистские лозунги были с запада - "даунбасы", "огородить их забором" и т.д., избиение крымчан, возвращавшихся из Киева. Сепаратизм на востоке (не в Крыму, там это было все годы независимости) начался после победы Майдана, скоропостижно принятия мовного закона. И я уже писал - отказ запада подчиняться центральному руководству (а такие резолюции были) это тоже "антидержавницькi дії" и не хочу предполагать, что было бы если бы Майдан в Киеве потерпел поражение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.