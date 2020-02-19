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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5572557355745575
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:33

Сегодня завсегдатаи глубоких луж могут праздновать :mrgreen: Признаю, что ошибся.

Заметьте, как просто сделать это НОРМАЛЬНОМУ человеку. А теперь посмотрим, как budivelnik сможет признать свою ошибку (или что еще хуже - манипуляцию).

Вот данные по жертвам среди военных в ООС за 2019-й - 97 на 19-е декабря. За полный год получаем 100.
https://fakty.ua/328303-pechalnaya-stat ... bojcov-vsu

В день это 0,273. А во ВМВ на каждые 80 тыс ее воевавших участников - 29,2 в день.

Имеем летальность в 106 раз ниже! А не 6 раз, как соврал наш гений циничной математики. Размер его ошибки (вранья) - почти 18 раз, а не 10 (потерянный нолик).

PS: повторюсь, и слава богу, что мы имеем конфликт на 2 порядка менее кровопролитный (лучше бы его вообще не иметь, но это не наш был выбор)! Это только людям, утратившим все моральные ориентиры, необходимо больше трупов для красного словца...
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