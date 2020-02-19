Заметьте, как просто сделать это НОРМАЛЬНОМУ человеку. А теперь посмотрим, как budivelnik сможет признать свою ошибку (или что еще хуже - манипуляцию).
Вот данные по жертвам среди военных в ООС за 2019-й - 97 на 19-е декабря. За полный год получаем 100.
В день это 0,273. А во ВМВ на каждые 80 тыс ее воевавших участников - 29,2 в день.
Имеем летальность в 106 раз ниже! А не 6 раз, как соврал наш гений циничной математики. Размер его ошибки (вранья) - почти 18 раз, а не 10 (потерянный нолик).
PS: повторюсь, и слава богу, что мы имеем конфликт на 2 порядка менее кровопролитный (лучше бы его вообще не иметь, но это не наш был выбор)! Это только людям, утратившим все моральные ориентиры, необходимо больше трупов для красного словца...