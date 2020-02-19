Що таке Сивоха?
тут докладно роз,яснено:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:12
зеКоманда в дії.
Що таке Сивоха?
тут докладно роз,яснено:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:56
Вообще-то, начальная цель Майдана была заставить Януковича не отказываться от евроинтеграции.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:05
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:25
Часто и густо хочется в сложных вещах найти простое решение.
Но это не всегда возможно выглядывая со своей колокольни.
Кто-то правильно и дозировано малыми дозами сливает ситуацию.
- Сколько Раз Вам говорить у Украины два союзника:
1. Армия
2. Население
- Её хребет: - экономика.
- Остальное от лукавого.
Научитесь на вещи смотреть с пониманием и Придёт истина!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:31
[quote="4874845:Вкладчик1234"][/quote]
Зря батенька Вы удалили вчера свой ответ.
Я уже собрался на него выставить "дружеский шарж" из цензора....
Ну то такое.
- пока смеёмся Мы - живы.
Та хай сдохнуть наші вороженьки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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