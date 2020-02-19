Додано: Чет 20 лют, 2020 13:12

В ГБР уменьшили Небесную сотню до 78 человек.

Что выглядит достаточно разумным и логичным в свете, опубликованных расследований. Остались те, кто должен, левых убрали. Теперь это надо еще как-то юридически закрепить, и собственно можно будет сказать, что всё справедливо.



Исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова выступила с обращением по поводу шестой годовщины Майдана, в котором говорится о 78 погибших гражданских лицах. Кроме убитых 78 демонстрантов, Венедиктова упомянула 13 погибших правоохранителей, которые находились при исполнении во время трагических событий на Майдане.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.