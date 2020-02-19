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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5573557455755576>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:12

зеКоманда в дії.
Що таке Сивоха?
тут докладно роз,яснено:

https://uainfo.org/blognews/1582123814- ... piani.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:56

  andrijk777 написав:....,
Майдан на 100% досяг своєї цілі, тому що ціль була одна - скинути Якуковича.
.....

Вообще-то, начальная цель Майдана была заставить Януковича не отказываться от евроинтеграции.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:05

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:....,
Майдан на 100% досяг своєї цілі, тому що ціль була одна - скинути Якуковича.
.....

Вообще-то, начальная цель Майдана была заставить Януковича не отказываться от евроинтеграции.


Проболтался по простоте душевной :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:25

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Давайте краще про козні диявола і його холуя пуйла почитаємо... :)

Многие на Западе, даже услышав, продолжали и продолжают убаюкивать себя. А может быть, это всего лишь риторика обиженного невротика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например, глобального потепления? Так Западу удобнее, потому что иначе ему придется сделать очень серьезные и неприятные выводы.
https://www.svoboda.org/a/30436948.html

Знайшов повний варіант статті. https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/ ... SdKSyzxPQw Дуже цікаво. І сподобалися деякі коменти.
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Часто и густо хочется в сложных вещах найти простое решение.
Но это не всегда возможно выглядывая со своей колокольни.
https://real-vin.com/tramp-obeshhal-pom ... nie-rossii
Кто-то правильно и дозировано малыми дозами сливает ситуацию.
- Сколько Раз Вам говорить у Украины два союзника:
1. Армия
2. Население
- Её хребет: - экономика.


- Остальное от лукавого.
Научитесь на вещи смотреть с пониманием и Придёт истина!

Это понимают и .... (женщины короче) если отфильтровать кудахтанье из 1,5 часа 30 минут по сути.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 20 лют, 2020 13:52, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:31

[quote="4874845:Вкладчик1234"][/quote]
Зря батенька Вы удалили вчера свой ответ.
Я уже собрался на него выставить "дружеский шарж" из цензора.... https://antikor.com.ua/foto/articles_fo ... 359979.jpg
Ну то такое.
- пока смеёмся Мы - живы.
Та хай сдохнуть наші вороженьки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:40

Re: Політичні дискусії

https://news.finance.ua/ru/news/-/46562 ... troeshhinu
Метро на Троещину — это вопрос ближайших 4−5 лет», — сказал Кличко.


- Предвыборная гонка началась!
Никто не сомневается в нежизнеспособности сегодняшней ситуации.
- Кем Вы видите в дальнейшем Кличко?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:49

  Kudrjavuy написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/465623/klichko-rasskazal-kogda-nachnut-stroit-metro-na-troeshhinu
Метро на Троещину — это вопрос ближайших 4−5 лет», — сказал Кличко.


- Предвыборная гонка началась!
Никто не сомневается в нежизнеспособности сегодняшней ситуации.
- Кем Вы видите в дальнейшем Кличко?


У нас завжди проблема з відомими претендентами . Якщо не знайдеться реальний нетоксичний претендент - то Кличко може перейти на наступний термін цілком реально .
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:56

Puente :cry:
Печалька.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:12

В ГБР уменьшили Небесную сотню до 78 человек.
Что выглядит достаточно разумным и логичным в свете, опубликованных расследований. Остались те, кто должен, левых убрали. Теперь это надо еще как-то юридически закрепить, и собственно можно будет сказать, что всё справедливо.

Исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова выступила с обращением по поводу шестой годовщины Майдана, в котором говорится о 78 погибших гражданских лицах. Кроме убитых 78 демонстрантов, Венедиктова упомянула 13 погибших правоохранителей, которые находились при исполнении во время трагических событий на Майдане.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:39

  freeze написав:В ГБР уменьшили Небесную сотню до 78 человек.
Что выглядит достаточно разумным и логичным в свете, опубликованных расследований. Остались те, кто должен, левых убрали. Теперь это надо еще как-то юридически закрепить, и собственно можно будет сказать, что всё справедливо.

Исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова выступила с обращением по поводу шестой годовщины Майдана, в котором говорится о 78 погибших гражданских лицах. Кроме убитых 78 демонстрантов, Венедиктова упомянула 13 погибших правоохранителей, которые находились при исполнении во время трагических событий на Майдане.


Правоохранителей, если не путаю, 22 - вот и будет Небесная сотня. Все погибшие на майдане с обеих сторон - жертвы политических разборок, цинизма, авантюризма и трусости элит...
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