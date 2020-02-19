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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5573557455755576
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:50

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Все погибшие на майдане с обеих сторон - жертвы политических разборок, цинизма, авантюризма и трусости элит...

Жертви двічі судимого, який думав, що схопив бога за бороду...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:03

А вот официоз по позавчерашим событиям с утратой НП

НЕ всё правильно: вчера в 17 с копейками.
Хотя сегодня, за чем-то всё внимание туристам из Китая.
Здесь вопросы конечно не к Президенту, а к МЧС. :evil:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 5573557455755576
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