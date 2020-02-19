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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5574557555765577>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:50

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Все погибшие на майдане с обеих сторон - жертвы политических разборок, цинизма, авантюризма и трусости элит...

Жертви двічі судимого, який думав, що схопив бога за бороду...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:03

А вот официоз по позавчерашим событиям с утратой НП

НЕ всё правильно: вчера в 17 с копейками.
Хотя сегодня, за чем-то всё внимание туристам из Китая.
Здесь вопросы конечно не к Президенту, а к МЧС. :evil:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:30

  lapay написав:
  zРадио написав:Все погибшие на майдане с обеих сторон - жертвы политических разборок, цинизма, авантюризма и трусости элит...

Жертви двічі судимого, який думав, що схопив бога за бороду...


Ляпнул тот, кто негодует, когда обвиняемого в убийстве Стерненко называют убийцей :mrgreen: Наведи порядок в своей голове, а потом берись спорить
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:38

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ляпнул тот, кто негодует, когда обвиняемого в убийстве Стерненко называют убийцей :mrgreen: Наведи порядок в своей голове, а потом берись спорить

Ти можеш ляпати що завгодно, від цього ніяк не залежить той факт, що Янукович має вирок, за держзраду, а проти Стерненка, за самооборону, навіть справу не відкрито.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:42

Re: траншеи

Александр Дубинский
Ничто не подчеркивает единство страны лучше, чем траншеи перекопанных дорог на западной Украине, где «ждут» соотечественников, прибывающих из Китая на карантин.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:42

Повторно "Кину отсебятину" - если мондер не удалит.
Сейчас Украина в ситуации "бананового государства".
На 100% средствами связи и инетом зависимая от США.
Энергетикой от РФ.
Средствами от Европы.
"Молодая команда", "Наёмные лицедеи", "Соросята",... - физически ложат даже перспективу независимого существования Украины - энергетику(без газа, угля, замкнутого цикла атомной энергетики), машиностроения, транспорта,...
Ж/Д, порты,......
ППЦ!!!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:46

Нужно понимать, что эти .... уже давно живут в "своём мире", сытом, тёплом, достаточном.(обеспеченном далеко за пределами Украины)
- Кому эти ... нужны?:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:48

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  Libo написав:А собственно какие могут быть претензии к стрелкам Парасюка? :roll:
Они народные герои!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:57

Московська хунта піднімає голову:
Очільниця ДБР хоче скасування закону, який забороняє переслідування активістів Майдану
https://24tv.ua/ochilnitsya_dbr_hoche_s ... u_n1284434
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:59

  lapay написав:
  zРадио написав:Ляпнул тот, кто негодует, когда обвиняемого в убийстве Стерненко называют убийцей :mrgreen: Наведи порядок в своей голове, а потом берись спорить

Ти можеш ляпати що завгодно, від цього ніяк не залежить той факт, що Янукович має вирок, за держзраду, а проти Стерненка, за самооборону, навіть справу не відкрито.


Во-первых, приговор Януковичу - это политическая расправа перед поражением Порошенко на выборах.

Во-вторых, ты соврал по делу Стерненко - оно есть, открыто Нацполицией и ждет подписания подозрения со стороны процессуального руководителя, чей начальник чаи гоняет с подозреваемым...
zРадио
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