Додано: Чет 20 лют, 2020 14:42

Повторно "Кину отсебятину" - если мондер не удалит.

Сейчас Украина в ситуации "бананового государства".

На 100% средствами связи и инетом зависимая от США.

Энергетикой от РФ.

Средствами от Европы.

"Молодая команда", "Наёмные лицедеи", "Соросята",... - физически ложат даже перспективу независимого существования Украины - энергетику(без газа, угля, замкнутого цикла атомной энергетики), машиностроения, транспорта,...

Ж/Д, порты,......

ППЦ!!!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.