Жертви двічі судимого, який думав, що схопив бога за бороду...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:50
Re: Політичні дискусії
Жертви двічі судимого, який думав, що схопив бога за бороду...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:03
А вот официоз по позавчерашим событиям с утратой НП
НЕ всё правильно: вчера в 17 с копейками.
Хотя сегодня, за чем-то всё внимание туристам из Китая.
Здесь вопросы конечно не к Президенту, а к МЧС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:30
Ляпнул тот, кто негодует, когда обвиняемого в убийстве Стерненко называют убийцей Наведи порядок в своей голове, а потом берись спорить
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:38
Re: Політичні дискусії
Ти можеш ляпати що завгодно, від цього ніяк не залежить той факт, що Янукович має вирок, за держзраду, а проти Стерненка, за самооборону, навіть справу не відкрито.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:42
Re: траншеи
Александр Дубинский
Ничто не подчеркивает единство страны лучше, чем траншеи перекопанных дорог на западной Украине, где «ждут» соотечественников, прибывающих из Китая на карантин.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:42
Повторно "Кину отсебятину" - если мондер не удалит.
Сейчас Украина в ситуации "бананового государства".
На 100% средствами связи и инетом зависимая от США.
Энергетикой от РФ.
Средствами от Европы.
"Молодая команда", "Наёмные лицедеи", "Соросята",... - физически ложат даже перспективу независимого существования Украины - энергетику(без газа, угля, замкнутого цикла атомной энергетики), машиностроения, транспорта,...
Ж/Д, порты,......
ППЦ!!!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:46
Нужно понимать, что эти .... уже давно живут в "своём мире", сытом, тёплом, достаточном.(обеспеченном далеко за пределами Украины)
- Кому эти ... нужны?:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:48
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:57
Московська хунта піднімає голову:
Очільниця ДБР хоче скасування закону, який забороняє переслідування активістів Майдану
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:59
Во-первых, приговор Януковичу - это политическая расправа перед поражением Порошенко на выборах.
Во-вторых, ты соврал по делу Стерненко - оно есть, открыто Нацполицией и ждет подписания подозрения со стороны процессуального руководителя, чей начальник чаи гоняет с подозреваемым...
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