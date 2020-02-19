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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:01
Ну це навряд. Швидше розширять цей закон і на правоохорнців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:38
"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова "Укрпошти" розкрив свою зарплату.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39
Где можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента президента зеленского ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41
Ukrainian написав:
можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента
Список в процессе наполнения.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42
_Mykola_ написав:
"Украина привезла сограждан из Уханя - эпицентра коронавируса. Теперь в стране паника. Что-то пошло не так, или украинцы просто бесчеловечны?"
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