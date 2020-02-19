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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5574557555765577
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:01

  Ethereum написав:Московська хунта піднімає голову:
Очільниця ДБР хоче скасування закону, який забороняє переслідування активістів Майдану
https://24tv.ua/ochilnitsya_dbr_hoche_s ... u_n1284434

Ну це навряд. Швидше розширять цей закон і на правоохорнців.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:38

Re: недешево

"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова "Укрпошти" розкрив свою зарплату.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39

Где можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента президента зеленского ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41

Re: открыто

  Ukrainian написав:можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента

Список в процессе наполнения.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42

Re: украинцы и траншеи

  _Mykola_ написав:"Украина привезла сограждан из Уханя - эпицентра коронавируса. Теперь в стране паника. Что-то пошло не так, или украинцы просто бесчеловечны?"
sal
 
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