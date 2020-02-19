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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39
Где можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента президента зеленского ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41
Re: открыто
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:43
То есть нет результата? А какие обещания лились рекой
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:45
- "А кто э его посадит? Он же памятник!"
При отсутствии деятельности Государства по этому поводу - решать все вопросы самим.
Именно под это заталкивают с 2004 года.
С 2011 - у нас официально НЕТ Государства, которое несёт хоть за что-то "ответственность".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:47
Они реально знакомы с ситуацией на местах.
- Жить, хоть плохо - но хотят жить.
- Это недоработка МЧС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:01
а какие были цели кроме смены группы олигархов возле "кормушки"?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:07
Re: Політичні дискусії
Реестр коррупционеров.
Там кстати есть нынешний директор Национального антикоррупционного бюро
Плохо надо вручную искать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:09
Крім "Банду геть!", було ще "Геть від Москви!". Обидва завдання виконані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:12
а разве он отказывался? речь шла только о переносе сроков для получения более выгодных условий для Украины и как показали последние 6 лет это было абсолютно правильным...
до 2014 года самой невыгодной сделкой в мире считалась продажа индейцами Манхэттена за бусы стоимостью не более 30 долларов, но в 2014 году украинцы продали свою страну за печеньки...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:21
Re: Політичні дискусії
Не українці, а чивакуня, за кредит в 3 млрд і хатинку в Підмосков'ї. Асоціація поліпшила наш експорт в ЄС, як кількістно, так і якісно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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