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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5575557655775578>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39

Где можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента президента зеленского ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41

Re: открыто

  Ukrainian написав:можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента

Список в процессе наполнения.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:43

  sal написав:
  Ukrainian написав:можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента

Список в процессе наполнения.

То есть нет результата? А какие обещания лились рекой
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:45

  Ukrainian написав:Где можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента президента зеленского ?

:mrgreen:
- "А кто э его посадит? Он же памятник!"
При отсутствии деятельности Государства по этому поводу - решать все вопросы самим.
Именно под это заталкивают с 2004 года.
С 2011 - у нас официально НЕТ Государства, которое несёт хоть за что-то "ответственность".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:47

  sal написав:
  _Mykola_ написав:"Украина привезла сограждан из Уханя - эпицентра коронавируса. Теперь в стране паника. Что-то пошло не так, или украинцы просто бесчеловечны?"

Они реально знакомы с ситуацией на местах.
- Жить, хоть плохо - но хотят жить.
- Это недоработка МЧС.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:01

  lapay написав:60% экспертов считают, что Евромайдан не достиг своих целей (частично или полностью), 35% считают, что достиг, и 5% затруднились с ответом.

а какие были цели кроме смены группы олигархов возле "кормушки"?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:07

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:Где можно найти список коррупционеров которых привлекли к отвественности с момента президента зеленского ?


Реестр коррупционеров.
Там кстати есть нынешний директор Национального антикоррупционного бюро
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
Плохо надо вручную искать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:09

  Тракторист написав:
  lapay написав:60% экспертов считают, что Евромайдан не достиг своих целей (частично или полностью), 35% считают, что достиг, и 5% затруднились с ответом.

а какие были цели кроме смены группы олигархов возле "кормушки"?

Крім "Банду геть!", було ще "Геть від Москви!". Обидва завдання виконані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:12

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:....,
Майдан на 100% досяг своєї цілі, тому що ціль була одна - скинути Якуковича.
.....

Вообще-то, начальная цель Майдана была заставить Януковича не отказываться от евроинтеграции.

а разве он отказывался? речь шла только о переносе сроков для получения более выгодных условий для Украины и как показали последние 6 лет это было абсолютно правильным...

до 2014 года самой невыгодной сделкой в мире считалась продажа индейцами Манхэттена за бусы стоимостью не более 30 долларов, но в 2014 году украинцы продали свою страну за печеньки...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:21

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:, но в 2014 году украинцы продали свою страну за печеньки...

Не українці, а чивакуня, за кредит в 3 млрд і хатинку в Підмосков'ї. Асоціація поліпшила наш експорт в ЄС, як кількістно, так і якісно. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7098211/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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