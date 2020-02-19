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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5575557655775578 Додано: Чет 20 лют, 2020 16:22 lapay написав: Тракторист написав: lapay написав: 60% экспертов считают, что Евромайдан не достиг своих целей (частично или полностью), 35% считают, что достиг, и 5% затруднились с ответом. 60% экспертов считают, что Евромайдан не достиг своих целей (частично или полностью), 35% считают, что достиг, и 5% затруднились с ответом.

а какие были цели кроме смены группы олигархов возле "кормушки"? а какие были цели кроме смены группы олигархов возле "кормушки"?

Крім "Банду геть!", було ще "Геть від Москви!". Обидва завдання виконані. Крім "Банду геть!", було ще "Геть від Москви!". Обидва завдання виконані.

одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?



Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет... одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4514 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 16:27 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?



Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет... одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет...

Сенс в тому, що вже ніяке донецьке чи криворіжське бидло не буде творити тут те, що хоче.

Вашингтон, як і Брюсель, не має планів по окупації України, на відміну від Москви, і кремлівського упиря, який цей план почав реалізовувати. Сенс в тому, що вже ніяке донецьке чи криворіжське бидло не буде творити тут те, що хоче.Вашингтон, як і Брюсель, не має планів по окупації України, на відміну від Москви, і кремлівського упиря, який цей план почав реалізовувати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9980 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 16:28 zРадио написав: lapay написав: budivelnik написав: Дійсно - що тут дивуватись,якщо київський ольгінець не вміє користуватись навіть калькулятором

Я не знаю як в нього вийшло 109000 в день

24 000 000 / 2192 =10 949 а не 109 0000 Дійсно - що тут дивуватись,якщо київський ольгінець не вміє користуватись навіть калькуляторомЯ не знаю як в нього вийшло 109000 в день24 000 000 / 2192 =10 949 а не 109 0000

Нулик туди, нулик сюди - топ-менеджеру можна, гроші ж не свої, а фірми. Нулик туди, нулик сюди - топ-менеджеру можна, гроші ж не свої, а фірми. Сегодня завсегдатаи глубоких луж могут праздновать Признаю, что ошибся. Сегодня завсегдатаи глубоких луж могут праздноватьПризнаю, что ошибся. Ти на шляху виправлення - це радує zРадио написав: Заметьте, как просто сделать это НОРМАЛЬНОМУ человеку. Заметьте, как просто сделать эточеловеку. Нормальний - це той хто дочекається поки про це скажуть інші-а не сам присвоїть собі цей титул zРадио написав: А теперь посмотрим, как budivelnik сможет признать свою ошибку (или что еще хуже - манипуляцию).

Вот данные по жертвам среди военных в ООС за 2019-й - 97 на 19-е декабря. За полный год получаем 100.

https://fakty.ua/328303-pechalnaya-stat ... bojcov-vsu

В день это 0,273. А во ВМВ на каждые 80 тыс ее воевавших участников - 29,2 в день.

Имеем летальность в 106 раз ниже! А не 6 раз, как соврал наш гений циничной математики. Размер его ошибки (вранья) - почти 18 раз, а не 10 (потерянный нолик).

PS: повторюсь, и слава богу, что мы имеем конфликт на 2 порядка менее кровопролитный (лучше бы его вообще не иметь, но это не наш был выбор)! Это только людям, утратившим все моральные ориентиры, необходимо больше трупов для красного словца... А теперь посмотрим, каксможет признать свою ошибку (или что еще хуже - манипуляцию).Вот данные по жертвам среди военных в ООС за 2019-й - 97 на 19-е декабря. За полный год получаем 100.В день это 0,273. А во ВМВ на каждые 80 тыс ее воевавших участников - 29,2 в день.Имеем летальность в 106 раз ниже! А не 6 раз, как соврал наш гений циничной математики. Размер его ошибки (вранья) - почти 18 раз, а не 10 (потерянный нолик).PS: повторюсь, и слава богу, что мы имеем конфликт на 2 порядка менее кровопролитный (лучше бы его вообще не иметь, но это не наш был выбор)! Это только людям, утратившим все моральные ориентиры, необходимо больше трупов для красного словца... Починаємо розбиратись

1 Друга світова війна тривала 2192 дні безперервно...Тобто ніхто не зупиняв дії офіційно ,ніхто не влаштовував перемирья і так далі і тому подібне

2 Наше АТО - це не війна, це періодичні вилазки учасників бандформувань(чи ООН признав ЛНР /ДНР державами які мають право на власні збройні сили?)

3 Якщо порівняти інтенсивність втрат в періоди вилазок(наприклад Дебальцево чи Іловайськ чи ті 5 годин останньої вилазки) з середніми втратами за такий самий проміжок часу + з урахуванням тих хто прийняв участь в конфлікті ( в загальному) - то рівень втрат за кожну годину ворожої вилазки індентичний рівню втрат за кожну годину Другої світової

4 Якби мої опоненти мали клепку і розуміння статистики - вони б зрозуміли ,що я дуже сильно перестрахувався...Адже в останньому зіткненні брали участь приблизно 500 осіб з обох сторін ...а я взяв 80 000 усіх хто з зброєю з обох сторін.



Так що рівень статистично/логічно/арифметичної підготовки ольгінців-хромає на дві ноги і одну голову+це вказує на те ,що як тільки їх вивести за межі описані в їхніх темниках - вони пасують і нічого самостійно придумати(згенерувати) не можуть ,але я в цьому не бачу нічого дивного

Українська приказка каже

Який піп(пуйло) такий прихід(ольгінці) Ти на шляху виправлення - це радуєНормальний - це той хто дочекається поки про це скажуть інші-а не сам присвоїть собі цей титулПочинаємо розбиратись1 Друга світова війна тривала 2192 дні безперервно...Тобто ніхто не зупиняв дії офіційно ,ніхто не влаштовував перемирья і так далі і тому подібне2 Наше АТО - це не війна, це періодичні вилазки учасників бандформувань(чи ООН признав ЛНР /ДНР державами які мають право на власні збройні сили?)3 Якщо порівняти інтенсивність втрат в періоди вилазок(наприклад Дебальцево чи Іловайськ чи ті 5 годин останньої вилазки) з середніми втратами за такий самий проміжок часу + з урахуванням тих хто прийняв участь в конфлікті ( в загальному) - то рівень втрат за кожну годину ворожої вилазки індентичний рівню втрат за кожну годину Другої світової4 Якби мої опоненти мали клепку і розуміння статистики - вони б зрозуміли ,що я дуже сильно перестрахувався...Адже в останньому зіткненні брали участь приблизно 500 осіб з обох сторін ...а я взяв 80 000 усіх хто з зброєю з обох сторін.Так що рівень статистично/логічно/арифметичної підготовки ольгінців-хромає на дві ноги і одну голову+це вказує на те ,що як тільки їх вивести за межі описані в їхніх темниках - вони пасують і нічого самостійно придумати(згенерувати) не можуть ,але я в цьому не бачу нічого дивногоУкраїнська приказка каже http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22149 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 16:33 Тракторист написав: lapay написав: Тракторист написав: а какие были цели кроме смены группы олигархов возле "кормушки"? а какие были цели кроме смены группы олигархов возле "кормушки"? Крім "Банду геть!", було ще "Геть від Москви!". Обидва завдання виконані. Крім "Банду геть!", було ще "Геть від Москви!". Обидва завдання виконані. одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?

Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет... одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет... А може змінили не банди - а правила гри?

Чи ви будете стверджувати що правила гри педерації і Європи- однакові?

Простий приклад

Чомусь діти очільників педерації їдуть в США/Європу... в той час коли взагалі ніхто (ні діти ні родичі) не їдуть з Європи/США в педерацію

Чи не свідчить це про те , що правила гри в Європі/США є більш прийнятними для населення і саме тому за проєвропейський вектор у нас голосує 82% населення. а за проросійський 18% населення. А може змінили не банди - а правила гри?Чи ви будете стверджувати що правила гри педерації і Європи- однакові?Простий прикладЧомусь діти очільників педерації їдуть в США/Європу... в той час коли взагалі ніхто (ні діти ні родичі) не їдуть з Європи/США в педераціюЧи не свідчить це про те , що правила гри в Європі/США є більш прийнятними для населення і саме тому за проєвропейський вектор у нас голосує 82% населення. а за проросійський 18% населення. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22149 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 16:34 lapay написав: Тракторист написав: одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?



Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет... одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет...

Сенс в тому, що вже ніяке донецьке чи криворіжське бидло не буде творити тут те, що хоче.

Вашингтон, як і Брюсель, не має планів по окупації України, на відміну від Москви, і кремлівського упиря, який цей план почав реалізовувати. Сенс в тому, що вже ніяке донецьке чи криворіжське бидло не буде творити тут те, що хоче.Вашингтон, як і Брюсель, не має планів по окупації України, на відміну від Москви, і кремлівського упиря, який цей план почав реалізовувати.

а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?



Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом... а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4514 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 16:40 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?



Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом... а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом...

Контрольоване народом бидло однозначно краще неконтрольованого.

Вашингтон і Брюсель не зроблять за нас наші реформи, хіба що можуть помахати перед носом морквиною. Контрольоване народом бидло однозначно краще неконтрольованого.Вашингтон і Брюсель не зроблять за нас наші реформи, хіба що можуть помахати перед носом морквиною. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9980 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 16:48 lapay написав: Тракторист написав: а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?

Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом... а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом... Контрольоване народом бидло однозначно краще неконтрольованого.

Вашингтон і Брюсель не зроблять за нас наші реформи, хіба що можуть помахати перед носом морквиною. Контрольоване народом бидло однозначно краще неконтрольованого.Вашингтон і Брюсель не зроблять за нас наші реформи, хіба що можуть помахати перед носом морквиною. lapay-Вас спеціально заганяють в пастку.

Опонент свідомо використовує лайку описуючи наших керівників...

Якщо Ви викорустовуєте той самий термін виходить що попонент свого добився

а - Ви признаєте що наше керівництво - неадеквати

б - керівники як правило вибираються з найкращих - якщо найкращі це б.... то хто тоді ті хто їх вибрав?



Тому

По суті Ви праві... а от в конкретиці-спробуйте поаккуратніше,щоб на таких дрібницях з вас не створювали рупор їх брєдових тверджень.

З повагою Будівельник lapay-Вас спеціально заганяють в пастку.Опонент свідомо використовує лайку описуючи наших керівників...Якщо Ви викорустовуєте той самий термін виходить що попонент свого добивсяа - Ви признаєте що наше керівництво - неадекватиб - керівники як правило вибираються з найкращих - якщо найкращі це б.... то хто тоді ті хто їх вибрав?ТомуПо суті Ви праві... а от в конкретиці-спробуйте поаккуратніше,щоб на таких дрібницях з вас не створювали рупор їх брєдових тверджень.З повагою Будівельник http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22149 З нами з: 15.01.09 Подякував: 158 раз. Подякували: 2266 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 17:02 Kudrjavuy написав: Нужно понимать, что эти .... уже давно живут в "своём мире", сытом, тёплом, достаточном.(обеспеченном далеко за пределами Украины)

- Кому эти ... нужны?:

Нужно понимать, что эти .... уже давно живут в "своём мире", сытом, тёплом, достаточном.(обеспеченном далеко за пределами Украины)- Кому эти ... нужны?:

Кто не понял содержания?

- Это последствия невведения военного положения.

У "них" всё очень хорошо, подконтрольный Донбасс успели вырезать под "0" - гроші повернули.

Теперь поскольку сытно и хорошо - пора отказываться от остального, но плошадка от отказывания уже подготовлена в Днепре, Харькове, Запорожье,....

- Дикость - это моё личное мнение.



Отсюда могу сказать только одно: 73% правы, что голосовали против.

Но дико не правы - что голосовали за того, кого имеем. Кто не понял содержания?У "них" всё очень хорошо, подконтрольный Донбасс успели вырезать под "0" - гроші повернули.Теперь поскольку сытно и хорошо - пора отказываться от остального, но плошадка от отказывания уже подготовлена в Днепре, Харькове, Запорожье,....- Дикость - это моё личное мнение.Отсюда могу сказать только одно: 73% правы, что голосовали против.Но дико не правы - что голосовали за того, кого имеем. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7892 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 855 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 17:05 Тракторист написав: Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом... Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом...

-?

Осталось продать остатки и Землю.

"Страна и народ" - нужны только Украинцам.

- Покажите пальцем, где есть в ..."Украинцы"?



Например сейчас Зе и команда требуют у украинцев выкупить у них Землю.

Порты уже продали.

Предыдущие с Укспиртом подсуетились(мечтой для любого Государства)....

............................. -?Осталось продать остатки и Землю."Страна и народ" - нужны только Украинцам.- Покажите пальцем, где есть в ..."Украинцы"?Например сейчас Зе и команда требуют у украинцев выкупить у них Землю.Порты уже продали.Предыдущие с Укспиртом подсуетились(мечтой для любого Государства)................................. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7892 З нами з: 20.09.12 Подякував: 664 раз. Подякували: 855 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5575557655775578 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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