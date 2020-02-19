Додано: Чет 20 лют, 2020 16:28

zРадио написав: lapay написав: budivelnik написав: Дійсно - що тут дивуватись,якщо київський ольгінець не вміє користуватись навіть калькулятором

Я не знаю як в нього вийшло 109000 в день

24 000 000 / 2192 =10 949 а не 109 0000 Дійсно - що тут дивуватись,якщо київський ольгінець не вміє користуватись навіть калькуляторомЯ не знаю як в нього вийшло 109000 в день24 000 000 / 2192 =10 949 а не 109 0000

Нулик туди, нулик сюди - топ-менеджеру можна, гроші ж не свої, а фірми. Нулик туди, нулик сюди - топ-менеджеру можна, гроші ж не свої, а фірми. Сегодня завсегдатаи глубоких луж могут праздновать Признаю, что ошибся. Сегодня завсегдатаи глубоких луж могут праздноватьПризнаю, что ошибся.

zРадио написав: Заметьте, как просто сделать это НОРМАЛЬНОМУ человеку. Заметьте, как просто сделать эточеловеку.

zРадио написав: А теперь посмотрим, как budivelnik сможет признать свою ошибку (или что еще хуже - манипуляцию).

Вот данные по жертвам среди военных в ООС за 2019-й - 97 на 19-е декабря. За полный год получаем 100.

https://fakty.ua/328303-pechalnaya-stat ... bojcov-vsu

В день это 0,273. А во ВМВ на каждые 80 тыс ее воевавших участников - 29,2 в день.

Имеем летальность в 106 раз ниже! А не 6 раз, как соврал наш гений циничной математики. Размер его ошибки (вранья) - почти 18 раз, а не 10 (потерянный нолик).

PS: повторюсь, и слава богу, что мы имеем конфликт на 2 порядка менее кровопролитный (лучше бы его вообще не иметь, но это не наш был выбор)! Это только людям, утратившим все моральные ориентиры, необходимо больше трупов для красного словца... А теперь посмотрим, каксможет признать свою ошибку (или что еще хуже - манипуляцию).Вот данные по жертвам среди военных в ООС за 2019-й - 97 на 19-е декабря. За полный год получаем 100.В день это 0,273. А во ВМВ на каждые 80 тыс ее воевавших участников - 29,2 в день.Имеем летальность в 106 раз ниже! А не 6 раз, как соврал наш гений циничной математики. Размер его ошибки (вранья) - почти 18 раз, а не 10 (потерянный нолик).PS: повторюсь, и слава богу, что мы имеем конфликт на 2 порядка менее кровопролитный (лучше бы его вообще не иметь, но это не наш был выбор)! Это только людям, утратившим все моральные ориентиры, необходимо больше трупов для красного словца...

Ти на шляху виправлення - це радуєНормальний - це той хто дочекається поки про це скажуть інші-а не сам присвоїть собі цей титулПочинаємо розбиратись1 Друга світова війна тривала 2192 дні безперервно...Тобто ніхто не зупиняв дії офіційно ,ніхто не влаштовував перемирья і так далі і тому подібне2 Наше АТО - це не війна, це періодичні вилазки учасників бандформувань(чи ООН признав ЛНР /ДНР державами які мають право на власні збройні сили?)3 Якщо порівняти інтенсивність втрат в періоди вилазок(наприклад Дебальцево чи Іловайськ чи ті 5 годин останньої вилазки) з середніми втратами за такий самий проміжок часу + з урахуванням тих хто прийняв участь в конфлікті ( в загальному) - то рівень втрат за кожну годину ворожої вилазки індентичний рівню втрат за кожну годину Другої світової4 Якби мої опоненти мали клепку і розуміння статистики - вони б зрозуміли ,що я дуже сильно перестрахувався...Адже в останньому зіткненні брали участь приблизно 500 осіб з обох сторін ...а я взяв 80 000 усіх хто з зброєю з обох сторін.Так що рівень статистично/логічно/арифметичної підготовки ольгінців-хромає на дві ноги і одну голову+це вказує на те ,що як тільки їх вивести за межі описані в їхніх темниках - вони пасують і нічого самостійно придумати(згенерувати) не можуть ,але я в цьому не бачу нічого дивногоУкраїнська приказка каже