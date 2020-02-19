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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5575557655775578
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:22

  lapay написав:
  Тракторист написав:
  lapay написав:60% экспертов считают, что Евромайдан не достиг своих целей (частично или полностью), 35% считают, что достиг, и 5% затруднились с ответом.

а какие были цели кроме смены группы олигархов возле "кормушки"?

Крім "Банду геть!", було ще "Геть від Москви!". Обидва завдання виконані.

одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?

Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:27

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?

Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет...

Сенс в тому, що вже ніяке донецьке чи криворіжське бидло не буде творити тут те, що хоче.
Вашингтон, як і Брюсель, не має планів по окупації України, на відміну від Москви, і кремлівського упиря, який цей план почав реалізовувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:28

  zРадио написав:
  lapay написав:
  budivelnik написав:Дійсно - що тут дивуватись,якщо київський ольгінець не вміє користуватись навіть калькулятором
Я не знаю як в нього вийшло 109000 в день
24 000 000 / 2192 =10 949 а не 109 0000

Нулик туди, нулик сюди - топ-менеджеру можна, гроші ж не свої, а фірми. :)
Сегодня завсегдатаи глубоких луж могут праздновать :mrgreen: Признаю, что ошибся.
Ти на шляху виправлення - це радує
  zРадио написав:Заметьте, как просто сделать это НОРМАЛЬНОМУ человеку.
Нормальний - це той хто дочекається поки про це скажуть інші-а не сам присвоїть собі цей титул
  zРадио написав: А теперь посмотрим, как budivelnik сможет признать свою ошибку (или что еще хуже - манипуляцию).
Вот данные по жертвам среди военных в ООС за 2019-й - 97 на 19-е декабря. За полный год получаем 100.
https://fakty.ua/328303-pechalnaya-stat ... bojcov-vsu
В день это 0,273. А во ВМВ на каждые 80 тыс ее воевавших участников - 29,2 в день.
Имеем летальность в 106 раз ниже! А не 6 раз, как соврал наш гений циничной математики. Размер его ошибки (вранья) - почти 18 раз, а не 10 (потерянный нолик).
PS: повторюсь, и слава богу, что мы имеем конфликт на 2 порядка менее кровопролитный (лучше бы его вообще не иметь, но это не наш был выбор)! Это только людям, утратившим все моральные ориентиры, необходимо больше трупов для красного словца...
Починаємо розбиратись
1 Друга світова війна тривала 2192 дні безперервно...Тобто ніхто не зупиняв дії офіційно ,ніхто не влаштовував перемирья і так далі і тому подібне
2 Наше АТО - це не війна, це періодичні вилазки учасників бандформувань(чи ООН признав ЛНР /ДНР державами які мають право на власні збройні сили?)
3 Якщо порівняти інтенсивність втрат в періоди вилазок(наприклад Дебальцево чи Іловайськ чи ті 5 годин останньої вилазки) з середніми втратами за такий самий проміжок часу + з урахуванням тих хто прийняв участь в конфлікті ( в загальному) - то рівень втрат за кожну годину ворожої вилазки індентичний рівню втрат за кожну годину Другої світової
4 Якби мої опоненти мали клепку і розуміння статистики - вони б зрозуміли ,що я дуже сильно перестрахувався...Адже в останньому зіткненні брали участь приблизно 500 осіб з обох сторін ...а я взяв 80 000 усіх хто з зброєю з обох сторін.

Так що рівень статистично/логічно/арифметичної підготовки ольгінців-хромає на дві ноги і одну голову+це вказує на те ,що як тільки їх вивести за межі описані в їхніх темниках - вони пасують і нічого самостійно придумати(згенерувати) не можуть ,але я в цьому не бачу нічого дивного
Українська приказка каже
Який піп(пуйло) такий прихід(ольгінці)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:33

  Тракторист написав:
  lapay написав:
  Тракторист написав:а какие были цели кроме смены группы олигархов возле "кормушки"?
Крім "Банду геть!", було ще "Геть від Москви!". Обидва завдання виконані.
одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?
Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет...
А може змінили не банди - а правила гри?
Чи ви будете стверджувати що правила гри педерації і Європи- однакові?
Простий приклад
Чомусь діти очільників педерації їдуть в США/Європу... в той час коли взагалі ніхто (ні діти ні родичі) не їдуть з Європи/США в педерацію
Чи не свідчить це про те , що правила гри в Європі/США є більш прийнятними для населення і саме тому за проєвропейський вектор у нас голосує 82% населення. а за проросійський 18% населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:34

  lapay написав:
  Тракторист написав:одна банда сменила другую - в чём сокральный смысл?

Москву поменяли на Вашингтон и получили геморрой на ближайшие 20-30 лет...

Сенс в тому, що вже ніяке донецьке чи криворіжське бидло не буде творити тут те, що хоче.
Вашингтон, як і Брюсель, не має планів по окупації України, на відміну від Москви, і кремлівського упиря, який цей план почав реалізовувати.

а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?

Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:40

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?

Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом...

Контрольоване народом бидло однозначно краще неконтрольованого.
Вашингтон і Брюсель не зроблять за нас наші реформи, хіба що можуть помахати перед носом морквиною.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:48

  lapay написав:
  Тракторист написав:а в чём выигрыш страны в смене одного быдла у кормушки на другое бы***?
Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом...
Контрольоване народом бидло однозначно краще неконтрольованого.
Вашингтон і Брюсель не зроблять за нас наші реформи, хіба що можуть помахати перед носом морквиною.
lapay-Вас спеціально заганяють в пастку.
Опонент свідомо використовує лайку описуючи наших керівників...
Якщо Ви викорустовуєте той самий термін виходить що попонент свого добився
а - Ви признаєте що наше керівництво - неадеквати
б - керівники як правило вибираються з найкращих - якщо найкращі це б.... то хто тоді ті хто їх вибрав?

Тому
По суті Ви праві... а от в конкретиці-спробуйте поаккуратніше,щоб на таких дрібницях з вас не створювали рупор їх брєдових тверджень.
З повагою Будівельник :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:02

  Kudrjavuy написав:Нужно понимать, что эти .... уже давно живут в "своём мире", сытом, тёплом, достаточном.(обеспеченном далеко за пределами Украины)
- Кому эти ... нужны?:

Кто не понял содержания?
- Это последствия невведения военного положения.
У "них" всё очень хорошо, подконтрольный Донбасс успели вырезать под "0" - гроші повернули.
Теперь поскольку сытно и хорошо - пора отказываться от остального, но плошадка от отказывания уже подготовлена в Днепре, Харькове, Запорожье,....
- Дикость - это моё личное мнение.

Отсюда могу сказать только одно: 73% правы, что голосовали против.
Но дико не правы - что голосовали за того, кого имеем.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:05

  Тракторист написав:Вашингтон и Брюссель решили какие-то свои задачи, но им абсолютно всё равно что будет со страной и народом...

-?
Осталось продать остатки и Землю.
"Страна и народ" - нужны только Украинцам.
- Покажите пальцем, где есть в ..."Украинцы"?

Например сейчас Зе и команда требуют у украинцев выкупить у них Землю.
Порты уже продали.
Предыдущие с Укспиртом подсуетились(мечтой для любого Государства)....
.............................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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